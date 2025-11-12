Beauty 12.11.2025

Τα sheer-tights nails είναι το σαγηνευτικό μανικιούρ που πρέπει να δοκιμάσεις αυτόν τον χειμώνα

sheer_nails
Ένα μυστηριώδες, διάφανο σχέδιο που μεταμορφώνει το κλασικό μαύρο μανικιούρ σε σαγηνευτικό και minimal statement
Μαρία Χατζηγιάννη

Όπως ένα ζευγάρι μαύρες, διάφανες καλτσοδέτες μπορεί να μεταμορφώσει αμέσως κάθε φθινοπωρινή ή χειμερινή εμφάνιση, έτσι και το μανικιούρ σου μπορεί να υιοθετήσει την ίδια αίσθηση κομψότητας και φινέτσας. Τα sheer-tights nails είναι η νέα τάση που συνδυάζει διακριτικότητα και στιλ και αποτελούν την ιδανική επιλογή για σένα που αδυνατείς να αποφασίσεις ανάμεσα στους ουδέτερους, σκουρόχρωμους ή statement τόνους.

Το φθινόπωρο του 2025 το μανικιούρ συναντά την αίσθηση της διάφανης πολυτέλειας. Η τεχνική αυτή αναδεικνύει το φυσικό σου νύχι χωρίς να το καλύπτει πλήρως, όπως το δέρμα φαίνεται μέσα από λεπτές κάλτσες. Από απλές εκδοχές μέχρι δημιουργικά σχέδια με βολάν, πουά ή μοτίβα δαντέλας, το sheer-tights μανικιούρ σου προσφέρει μια διακριτική αλλά statement προσέγγιση που ταιριάζει σε κάθε διάθεση και στιλ.

sheer_tigh_manicure
https://www.instagram.com/the.good.nail/

Τι είναι τα sheer-tights nails

Μιμούνται την εμφάνιση των διαφανών καλτσών και αναδεικνύουν το φυσικό σου νύχι με έναν διακριτικό αλλά εντυπωσιακό τρόπο. Το αποτέλεσμα θυμίζει μαύρες καλτσοδέτες με ελαφριά διάφανη αίσθηση και μπορεί να συνδυάσει ουδέτερους, σκουρόχρωμους ή έντονους τόνους για ένα στυλ ταυτόχρονα edgy και κομψό.

sheer_tigh_manicure
https://www.instagram.com/overglowedit/

Πώς να πετύχεις το look

Eίναι πιο εύκολο στο σπίτι από όσο φαντάζεσαι. Όλα ξεκινούν με τη διαφανή βάση αναμειγνύοντας μια μικρή σταγόνα μαύρου βερνικιού με διάφανο βερνίκι ή βάση νυχιών. Μπορείς να προσαρμόσεις την αναλογία ανάλογα με το πόσο έντονο ή διάφανο θέλεις να είναι το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε ένα μαύρο βερνίκι και ένα λεπτό πινέλο για να δημιουργήσεις vintage πουά, μοτίβα fishnet, σχέδια δαντέλας ή απλές γραμμές που μιμούνται τα σχέδια που έχουν οι καλτσοδέτας. Ολοκλήρωσε με ένα γυαλιστερό top coat για ένα αψεγάδιαστο φινίρισμα.

sheer_tigh_manicure
https://www.instagram.com/gelxprincess/

Ποια σχήματα νυχιών ταιριάζουν καλύτερα

Λειτουργεί σε οποιοδήποτε μήκος ή σχήμα νυχιών, αλλά τα κοντά squoval ή τα μεσαίου μήκους almond δίνουν πιο καθαρό και minimal αποτέλεσμα. Τα μακρύτερα μήκη σου δίνουν περισσότερη ελευθερία για περίτεχνα σχέδια και προσθέτουν επιπλέον κομψότητα. Η τάση αυτή είναι ιδανική για σένα που θέλεις ένα σύγχρονο, chic μανικιούρ που τραβάει την προσοχή χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

sheer_tight_manicure
https://www.instagram.com/pinkysnailsandbeauty/

