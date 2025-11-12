Beauty 12.11.2025

Πώς να πεις αντίο στην αδιάβροχη mascara χωρίς φθορά και με όλες τις βλεφαρίδες στη θέση τους

kafe_mascara
Η σωστή αφαίρεση της αδιάβροχης mascara είναι το μυστικό για βλεφαρίδες χωρίς φθορά και βλέμμα που παραμένει υγιές και φωτεινό
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν ημέρες που δεν σταματάς λεπτό. Από το πρωινό meeting μέχρι τη βραδινή έξοδο, θέλεις το μακιγιάζ σου να δείχνει φρέσκο και σταθερό. Σε αυτές τις στιγμές, η αδιάβροχη mascara είναι το προϊόν που σε βγάζει ασπροπρόσωπη. Χαρίζει ένταση και μήκος στις βλεφαρίδες σου, διατηρώντας το βλέμμα σου αψεγάδιαστο ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Είτε ιδρώσεις στο γυμναστήριο, είτε βρεθείς σε υγρασία ή στη βροχή, η σωστή αδιάβροχη mascara παραμένει σταθερή χωρίς να μουτζουρώνει. Η ειδική της φόρμουλα δημιουργεί ένα λεπτό προστατευτικό φιλμ που αγκαλιάζει κάθε βλεφαρίδα, χαρίζοντας φυσικό αποτέλεσμα και διάρκεια.

jane_birkin_bangs
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Διάβασε επίσης: #MorningShed: Το viral trend του TikTok που αλλάζει τη νυχτερινή περιποίηση

Πώς να αφαιρείς σωστά την αδιάβροχη mascara

Η αφαίρεση της αδιάβροχης mascara χρειάζεται λίγη υπομονή και τη σωστή τεχνική. Βρέξε ένα βαμβάκι με micellar νερό ή με ένα ειδικό ντεμακιγιάζ ματιών και τοποθέτησέ το επάνω στα μάτια σου για περίπου δέκα δευτερόλεπτα. Έτσι επιτρέπεις στη σύνθεση να διαλυθεί απαλά χωρίς να τραβάς τις βλεφαρίδες σου.

makeup_tips
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Σκούπισε με ήπιες κινήσεις προς τα κάτω και επανέλαβε αν χρειάζεται. Αν παρατηρήσεις μικρά υπολείμματα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια μπατονέτα εμποτισμένη με micellar νερό για να τα απομακρύνεις με ακρίβεια. Θυμήσου ότι το δέρμα γύρω από τα μάτια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και χρειάζεται προσοχή σε κάθε σου κίνηση.

Extra tip για δυνατές βλεφαρίδες

Αν χρησιμοποιείς συχνά αδιάβροχη mascara, καλό είναι να ενυδατώνεις τις βλεφαρίδες σου κάθε βράδυ με ένα ειδικό serum ή λίγο καστορέλαιο. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσεις τις βλεφαρίδες σου υγιείς, ελαστικές και δυνατές, ώστε να αντέχουν κάθε μακιγιάζ ρουτίνα.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 6 κουρέματα που θα λατρέψεις αν δεν είσαι πρωινός τύπος

Δες κι αυτό…

