Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τη Ντάλια μέχρι τον Φατσέα - οι πιο cult χαρακτήρες που θα γίνονταν YouTubers με εκατομμύρια views

Αν το YouTube υπήρχε στα ’90s και τα ’00s, τότε μερικοί τηλεοπτικοί ήρωες αγαπημένων σειρών θα είχαν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες subscribers και θα έσπαγαν τα trending κάθε εβδομάδα.

Από τη diva Ντάλια του «Παρά Πέντε» μέχρι τον viral Φατσέα του «Καφέ της Χαράς», αυτοί είναι οι 10+1 χαρακτήρες που θα γίνονταν οι απόλυτοι Έλληνες YouTubers.

Διάβασε επίσης: Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

1. Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου – Στο Παρά Πέντε

Η Ντάλια θα είχε ένα ultra-glam κανάλι με τίτλο «Dahlia Diaries». Θα έκανε reaction videos σε σαπουνόπερες, vlogs με υπηρέτες και shopping hauls από Παρίσι – χωρίς να ξέρει βέβαια τη διαφορά ανάμεσα στα 5 και στα 500 ευρώ.

2. Φατσέας – Το Καφέ της Χαράς

Το κανάλι του θα λεγόταν «Φατσεολογίες» και θα ήταν μίξη φιλοσοφίας, κρασιού και ανορθόγραφης σοφίας. Μετά από κάθε ποτήρι, θα έβγαζε καινούριες λέξεις όπως «ανεξαρτητομανής» ή «παραδοξολόγος». Θα έκανε lives όπου θα συμβούλευε το κοινό για τον έρωτα, ενώ κάθε βράδυ θα βρισκόταν και με διαφορετική γυναίκα και σίγουρα όχι την Σταυρούλα.

3. Χοσέ – Σαββατογεννημένες

Ο πιο viral υπάλληλος τουριστικού μαγαζιού θα είχε ένα κανάλι με τίτλο «Cooking con Χοσέ». Θα μαγείρευε ελληνικές συνταγές με… ισπανική προφορά, λέγοντας φράσεις όπως «βάλε το λαδίνιο, muchacha!». Θα έκανε sketches για τουρίστες στην Πλάκα, θα έδινε μαθήματα σαγήνης και θα φλέρταρε με όποιον του μιλούσε στα σχόλια.

4. Μάκης – Ευτυχισμένοι Μαζί

Ο Μάκης θα είχε φυσικά ένα κανάλι αφιερωμένο στην… μπίρα! Βίντεο με τίτλους όπως «Πώς να πείσεις τη γυναίκα σου να μην αλλάξει το κανάλι από το ματς» ή «Top 5 ατάκες για να τη φωνάζεις «γατούλα» χωρίς να τρως τηγάνι στο κεφάλι». Με μπύρα στο χέρι και ροχαλητό στο φινάλε, θα ήταν το απόλυτο guilty pleasure κανάλι των παντρεμένων αντρών.

5. Ντένη Μαρκορά – Δύο Ξένοι

Αν η Ντένη είχε YouTube, θα είχε σπάσει κάθε ρεκόρ. Κανάλι «Denise Talks» με μαθήματα καλής συμπεριφοράς, fashion tips για πλούσιες ψυχές και θεατρικά ξεσπάσματα με φόντο σαμπάνια. Κάθε βίντεο θα είχε περισσότερη λάμψη κι από τελετή Όσκαρ.

6. Λάζαρος – Είσαι το ταίρι μου

Ο τύπος που ζούσε στον δικό του κόσμο και μιλούσε στη σαύρα του, θα έκανε ASMR sessions με ήχους φύσης και ψιθυριστά μονολόγια για τη ζωή. Κανάλι: «Lazaros & The Lizard». Επεισόδια όπως «Μια μέρα με τη σαύρα μου» ή «Πώς να αγνοείς την κοινωνία και να είσαι zen». Κανείς δεν θα καταλάβαινε τι λέει, αλλά όλοι θα έβρισκαν γαλήνη.

7. Μίμης («50-50»)

Ο Μίμης θα είχε το απόλυτο ανδρικό κανάλι με τίτλο «Μίμης Talks» και με θέματα όπως πώς να πείσεις τη γυναίκα σου ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη ή πώς να κρύψεις τα delivery από τη δίαιτα. Με ένα σουβλάκι στο χέρι, θα έδινε συμβουλές ζωής γεμάτες χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

8. Μπέλλα («Το Σόι σου»)

Το κανάλι της Μπέλλας θα ήταν ο ορισμός του family chaos. Beauty tips, οικογενειακά vlogs και φυσικά… ξεκαρδιστικά storytimes για τις οικογενειακές μαζώξεις. «Bella Vlogs: Ζώντας με συγγενείς». Οι followers της θα την λάτρευαν για την ειλικρίνεια και το χιούμορ της.

9. Παναγιώτα Πετροχείλου («Η Πολυκατοικία»)

Καθαριότητα, κουτσομπολιό και ηθικά διδάγματα. Το κανάλι της Παναγιώτας θα ήταν «Μες στην Πολυκατοικία μου». Εκεί θα έκανε tutorials καθαριότητας, tips για να τιθασεύεις τους γείτονες και vlogs για τη ζωή με τον άντρα σου που δεν σηκώνει τα σκουπίδια. Κλασική, αυθεντική και πάντα έτοιμη να σχολιάσει τα πάντα!

10. Πέγκυ Καρρά («Κωνσταντίνου και Ελένης»)

Η Πέγκυ, η απόλυτη αγαπημένη μας ψωνάρα, θα είχε ένα κανάλι εξαιρετικά αφιερωμένο σε… εκείνη! Με τίτλους όπως «Πώς να γίνεις διάσημη σαν εμένα» ή «Audition vlog: γιατί δεν με πήραν πάλι;». Θα μιλούσε στους fans της με ύφος σταρ και θα έκανε acting tutorials τύπου «Σκηνή ζήλιας – Level Expert».

11. Γιάννης («Απαράδεκτοι»)

Ο Γιάννης ήταν viral πριν υπάρξει το viral και σήμερα θα είχε το πιο iconic LGBTQ+ κανάλι στην Ελλάδα. Θα μιλούσε με ειλικρίνεια, χιούμορ και class για αποδοχή, σχέσεις και μόδα. Το κανάλι του «Be Like Giannis» θα συνδύαζε κοινωνικά μηνύματα με καυστικό σχολιασμό τύπου: «Αγάπη μου, μην είσαι basic. Να έχεις προσωπικότητα και lip gloss».

Διάβασε επίσης: Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Δες κι αυτό…