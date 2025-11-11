Δυνατό ξεκίνημα για τη Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου στο ελληνικό box office

Το ελληνικό box office επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στους φυσιολογικούς του ρυθμούς, μετά τη θεαματική άνοδο που προκάλεσε η πρόσφατη «Γιορτή του Σινεμά». Τα 182.641 εισιτήρια του προηγούμενου τετραημέρου έδωσαν τη θέση τους στα 86.864, αριθμός σαφώς πιο κοντά στις συνηθισμένες επιδόσεις της αγοράς. Ωστόσο, η παρουσία της πολυαναμενόμενης «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου άλλαξε αισθητά το τοπίο, καθώς σχεδόν το 40% της συνολικής προσέλευσης οφείλεται αποκλειστικά στο φιλμ του Έλληνα σκηνοθέτη. Παράλληλα, οι νεαροί θεατές επέστρεψαν δυναμικά στις αίθουσες, με πέντε animation τίτλους να καταλαμβάνουν θέσεις στο top-10.

Διάβασε επίσης: Η Emma Stone αποκαλύπτει το μυστικό που κράτησε ως την πρεμιέρα της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου

H «Bugonia» έκοψε 33.402 εισιτήρια στις 104 αίθουσες που προβλήθηκε. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, οι τίτλοι συνέχισαν με πιο ήπιες επιδόσεις. Το «Στο Νησί του Άμρουμ» προσέθεσε 1.775 θεατές (φτάνοντας συνολικά τους 6.394), το «Νεκρό Τηλέφωνο 2» 1.614 (στους 54.486), το «Ένα Απλό Ατύχημα» 1.356 (στους 26.579) και το «Chainsaw Man» 1.179 (στους 19.692). Νέα ανοίγματα κατέγραψαν η «Τελετουργία» με 2.430 εισιτήρια, η «Christy» με 1.079, ενώ η επαναπροβολή του «Twilight» στα multiplex προσέλκυσε 2.166 θεατές.

H πλήρης εικόνα του ελληνικού box office για το τετραήμερο 6-9 Νοεμβρίου:

«Bugonia» – 33.402 εισιτήρια (104 αίθουσες, 33.402 συνολικά) «Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη» – 8.044 εισιτήρια (67 αίθουσες, 8.044 συνολικά) «Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης» – 6.111 εισιτήρια (72 αίθουσες, 6.111 συνολικά) «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – 4.417 εισιτήρια (29 αίθουσες, 176.107 συνολικά) «Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα» – 3.526 εισιτήρια (40 αίθουσες, 29.300 συνολικά) «Dracula» – 3.304 εισιτήρια (18 αίθουσες, 69.492 συνολικά) «Τα Κακά Παιδιά 2» – 2.868 εισιτήρια (26 αίθουσες, 115.012 συνολικά) «Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα» – 2.831 εισιτήρια (39 αίθουσες, 23.357 συνολικά) «Μετανιώνοντας για Σένα» – 2.763 εισιτήρια (30 αίθουσες, 22.499 συνολικά) «Ο Φίλος μου ο Ταφίτι» – 2.718 εισιτήρια (52 αίθουσες, 12.601 συνολικά)

Η επιστροφή σε πιο ήρεμους ρυθμούς δεν αναιρεί το ενδιαφέρον του κοινού για ποιοτικό και σύγχρονο σινεμά. Η «Bugonia» απέδειξε πως το ελληνικό κοινό στηρίζει με συνέπεια τον Γιώργο Λάνθιμο, ενώ η παράλληλη άνοδος των οικογενειακών και animation ταινιών αποτυπώνει μια σταθερή ανάγκη για ψυχαγωγία σε όλες τις ηλικίες. Αν η πορεία της «Bugonia» συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για τον Έλληνα δημιουργό στη μεγάλη οθόνη.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Bugonia, Christy και εμβληματικά ντοκιμαντέρ

Δες κι αυτό…