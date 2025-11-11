Celeb News 11.11.2025

Η Μαρίνα Σπανού αποκάλυψε πως την έχουν περάσει για σύντροφο του πατέρα της

Η ταλαντούχα μουσικός μιλά στο The 2Night Show για τη ζωή της, τα πρώτα της βήματα και τη σχέση με τον Χρήστο Σπανό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαρίνα Σπανού ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show το βράδυ της Δευτέρας, 11 Νοεμβρίου και μίλησε για την πορεία της στη μουσική, τα πρώτα της βήματα ως μουσικός του δρόμου, αλλά και για τη σχέση της με τον πατέρα της, Χρήστο Σπανό.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως αρκετοί τους περνούν για ζευγάρι!

«Ήμουν μουσικός του δρόμου και θα το ξανάκανα. Η Αεροπαγίτου περνάει συχνά από τη σκέψη μου, εκεί κατάλαβα ότι ο κόσμος χρειάζεται απλώς μια φωνή και μια κιθάρα για να νιώσει κάτι», ανέφερε η ίδια.

Μαρίνα Σπανού
Στη συνέχεια, τόνισε πως τότε δεν την ενδιέφεραν τα χρήματα: «Δεν τραγουδούσα για να μαζέψω λεφτά, ήμουν ένα 17χρονο κορίτσι που ήθελε να εκφραστεί και να μοιραστεί τα τραγούδια του. Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα. Πολλά παιδιά μου στέλνουν μηνύματα ότι τους ενέπνευσα να κάνουν το ίδιο».

Η Μαρίνα μίλησε και για τον πατέρα της, τον γνωστό ηθοποιό Χρήστο Σπανό, λέγοντας: «Εννοείται πως μας έχουν περάσει για αδελφή ή ζευγάρι! Έχει βρει τη συνταγή της νεότητας. Οι γονείς μου ανησύχησαν όταν τους είπα ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο, γνώριζαν την επικινδυνότητα του να έχεις τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο».


Κλείνοντας, περιέγραψε τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει μουσικός του δρόμου: «Ήταν Τετάρτη, δύο μέρες πριν το τελευταίο μου μάθημα στις Πανελλήνιες. Περπατούσα στην Αποστόλου Παύλου και είδα έναν μουσικό να παίζει το αγαπημένο μου τραγούδι του Χατζιδάκι, με φόντο την Ακρόπολη. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσα στους γονείς μου πως θέλω να κάνω το ίδιο. Στην πρώτη μου εμφάνιση στην Αρεοπαγίτου τους είπα να μην έρθουν αλλά φυσικά ήρθαν! Έκανα συνολικά εννέα ή δέκα μικρά live εκεί».


Δες κι αυτό… 

the 2night show Μαρίνα Σπανού ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ Χρήστος Σπανός
