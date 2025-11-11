Η αποκάλυψη της Μαρίας Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»

Καλεσμένη στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Μαρία Κίτσου το βράδυ της Δευτέρας 10/11. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την πορεία της αλλά και την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, που είχε ως αποτέλεσμα να πάρει κάποια κιλά.

«Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, “αυτομαστιγώνομαι” πολύ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία, πέρασα κάποια δύσκολα θέματα με την υγεία μου. Πλέον γύρισα στα φυσιολογικά μου», είπε αρχικά.

Για τις αλλαγές στο βάρος της και το πρόβλημα υγείας που πέρασε η Μαρία Κίτσου απάντησε: «Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας αλλά δυστυχώς έπεσε μια “ανθρωποφαγία” πάνω μου. Απορώ πώς μπορούν και το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει.





Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια που δεχόμουν για τα κιλά μου. Αν δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ δύσκολα. Έγραφαν τρομερά πράγματα στα social media για τα κιλά μου. Βέβαια, κανείς δεν μπήκε επώνυμα να γράψει κάτι, είναι θρασυδειλία και κακία αυτό. Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα για 20 μέρες μόνη μου. Ήταν πολύ σκληρό αλλά και διαφωτιστικό εξίσου», κατέληξε η Μαρία Κίτσου στις δηλώσεις της.





