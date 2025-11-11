Η Paris Jackson: αποκαλύπτει: «Έχω τρύπα στη μύτη από τα ναρκωτικά!»

Η Paris Jackson, κόρη του θρυλικού Michael Jackson, μίλησε δημόσια για ένα σωματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει λόγω της χρήσης ναρκωτικών στο παρελθόν. Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 27χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έχει διάτρηση στο ρινικό διάφραγμα, μια κατάσταση που, όπως εξήγησε, προκλήθηκε από τη χρήση ουσιών που εισπνέονται.

«Πολλοί ίσως να το έχουν προσέξει, αλλά δεν το είχα σχολιάσει ποτέ δημόσια», ανέφερε η Jackson. «Όταν αναπνέω, ακούγεται ένα σφύριγμα, αυτό συμβαίνει γιατί έχω μια τρύπα στο διάφραγμά μου». Με τη βοήθεια του φακού του κινητού της, η τραγουδίστρια έδειξε στους ακολούθους της τη ζημιά στο εσωτερικό της μύτης, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών.

Τι είναι η διάτρηση ρινικού διαφράγματος

Το ρινικό διάφραγμα χωρίζει τα δύο ρουθούνια και αποτελείται από χόνδρο, οστό και ιστούς. Η εισπνοή ουσιών, μπορεί να προκαλέσει διάβρωση και διάτρηση, δημιουργώντας ένα άνοιγμα ανάμεσα στα ρουθούνια. Η πάθηση αυτή μπορεί επίσης να προκληθεί από υπερβολική χρήση ρινικών σπρέι, τραυματισμούς ή ορισμένες λοιμώξεις. Αν και συνήθως δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή, μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή, ερεθισμούς και χαρακτηριστικό «σφύριγμα» όταν το άτομο αναπνέει.

Η Paris αποκάλυψε ότι ζει με τη διάτρηση τα τελευταία 7 χρόνια και παρότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε χειρουργική αποκατάσταση, αποφεύγει τη διαδικασία λόγω του φόβου για πιθανή υποτροπή. «Έχω σχεδόν έξι χρόνια νηφαλιότητας», ανέφερε. «Για μια τέτοια εγχείρηση χρειάζονται ισχυρά παυσίπονα, και δεν θέλω να ρισκάρω. Δεν αξίζει να ξαναβρεθώ σε εκείνο το σημείο».

Από τον εθισμό στην ανάρρωση

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη μάχη της με τον εθισμό. Τον Ιανουάριο γιόρτασε πέντε χρόνια νηφαλιότητας, δηλώνοντας μέσω κοινωνικών δικτύων: «Είμαι ζωντανή, δημιουργώ μουσική, αγαπώ τα ζώα μου και νιώθω το φως του ήλιου στο δέρμα μου. Όλα αυτά τα οφείλω στη νηφαλιότητα.»

Η ίδια παραδέχτηκε πως είχε παλέψει με εθισμό στην ηρωίνη και στο αλκοόλ, όμως η απόφαση να ζητήσει βοήθεια άλλαξε τη ζωή της. Παράλληλα, έχει μιλήσει δημόσια για την ψυχική της υγεία και τις περιόδους κατάθλιψης που αντιμετώπισε.

Ένα μήνυμα ειλικρίνειας και αυτογνωσίας

Με την ειλικρίνεια και τη διαφάνειά της, η Paris Jackson επιλέγει να μετατρέψει την προσωπική της εμπειρία σε παράδειγμα και προειδοποίηση. «Δεν θα πω σε κανέναν τι να κάνει», είπε χαρακτηριστικά. «Απλώς εγώ ξέρω πως τα ναρκωτικά κατέστρεψαν τη ζωή μου».

Η εξομολόγησή της λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η ανάρρωση δεν είναι στιγμιαία, αλλά μια συνεχής διαδικασία. Η Paris Jackson αποδεικνύει πως ακόμη και οι πιο σκοτεινές εμπειρίες μπορούν να γίνουν αφετηρία για δύναμη, αυτογνωσία και ελπίδα.

