Celeb News 10.11.2025

Kaia Gerber – Cindy Crawford: Κοιμούνται ήσυχα τωρα μετά από περιοριστικά μέτρα που έκαναν σε stalker

Μητέρα και κόρη εξασφάλισαν μακροχρόνιες περιοριστικές εντολές έως το 2028, από άνδρα που τις παρακολουθούσε επίμονα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kaia Gerber και η Cindy Crawford εξασφάλισαν πλέον ένα αίσθημα ασφάλειας, καθώς δικαστική απόφαση ενέκρινε μακροχρόνιες περιοριστικές εντολές σε βάρος του άνδρα που φέρεται να τις παρακολουθούσε επίμονα. Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, ο Daniel Lee Schoonover υποχρεώνεται να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον εκατό μέτρων από τις ίδιες, τις κατοικίες τους, τους χώρους εργασίας τους και τα οχήματά τους, ενώ παράλληλα καλείται να παραδώσει εντός 24 ωρών ένα όπλο που φέρεται να διαθέτει. Η απόφαση προβλέπει ότι η περιοριστική εντολή της Cindy Crawford προστατεύει επιπλέον τον σύζυγό της, Rande Gerber. Και οι δύο εντολές θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 7 Οκτωβρίου 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 30 χρόνια μετά το διαζύγιο της Cindy Crawford και του Richard Gere, τα παιδιά τους πρωταγωνιστούν στο Shards

Η υπόθεση είχε έρθει στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο, όταν η Cindy Crawford κατέθεσε αίτημα για προσωρινή προστασία, καταγγέλλοντας ότι ο συγκεκριμένος άνδρας εμφανιζόταν επανειλημμένα έξω από το σπίτι της. Η ίδια ανέφερε πως κάποια στιγμή εκείνος χτύπησε την πόρτα της και τη ρώτησε αν η Kaia Gerber κατοικεί εκεί, ενώ αποχώρησε μόνο όταν η Cindy Crawford δήλωσε πως η κόρη της δεν βρίσκεται στο σπίτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ίδια περίοδο, η Kaia Gerber κατέθεσε αίτημα επείγουσας προστασίας, καθώς ο Daniel Lee Schoonover φέρεται να είχε παρακολουθήσει ακόμη και θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχε στην Μασαχουσέτη. Παρά τις προσωρινές δικαστικές εντολές, ο άνδρας φέρεται να είχε συνεχίσει να κάνει σχόλια που χαρακτηρίστηκαν «απειλητικά, ακατάλληλα και εξαιρετικά ανησυχητικά».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Kaia Gerber και ο Lewis Pullman επισημοποίησαν τη σχέση τους στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Cindy Crawford Kaia Gerber stalker δικαστήριο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας τίμησε 21χρονο Έλληνα που έσωσε πατέρα και κόρη από πνιγμό στη θάλασσα

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας τίμησε 21χρονο Έλληνα που έσωσε πατέρα και κόρη από πνιγμό στη θάλασσα

10.11.2025
Επόμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Mad.gr #MyMADBubble: Κέρδισε το νέο realme 14 Pro+ 5G

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Mad.gr #MyMADBubble: Κέρδισε το νέο realme 14 Pro+ 5G

10.11.2025

Δες επίσης

Συγκλονίζει η περιγραφή της Angelina Jolie από την επίσκεψή της στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας
Celeb News

Συγκλονίζει η περιγραφή της Angelina Jolie από την επίσκεψή της στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας

10.11.2025
Chris Martin – Sophie Turner: Το νέο love story που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Chris Martin – Sophie Turner: Το νέο love story που κανείς δεν περίμενε

10.11.2025
Ο Jon Bon Jovi πρώτα Χριστούγεννα παππούς! Η τρυφερή αποκάλυψη για την εγγονή του που θα σε κάνει να «λιώσεις»
Celeb News

Ο Jon Bon Jovi πρώτα Χριστούγεννα παππούς! Η τρυφερή αποκάλυψη για την εγγονή του που θα σε κάνει να «λιώσεις»

10.11.2025
Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της
Celeb News

Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της

10.11.2025
Σάκης Ρουβάς: Μας δείχνει τις ικανότητές του στην ενόργανη γυμναστική (video)
Celeb News

Σάκης Ρουβάς: Μας δείχνει τις ικανότητές του στην ενόργανη γυμναστική (video)

10.11.2025
Η Kim Kardashian έδωσε εξετάσεις για να ασκήσει τη δικηγορία – Δες το αποτέλεσμα που έφερε
Celeb News

Η Kim Kardashian έδωσε εξετάσεις για να ασκήσει τη δικηγορία – Δες το αποτέλεσμα που έφερε

10.11.2025
Δέσποινα Καμπούρη: Οριστικό τέλος στη σχέση με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη
Celeb News

Δέσποινα Καμπούρη: Οριστικό τέλος στη σχέση με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη

10.11.2025
Δες τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των celebrities και πάρε ιδέες για τη γιορτινή σου διακόσμηση
Celeb News

Δες τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των celebrities και πάρε ιδέες για τη γιορτινή σου διακόσμηση

10.11.2025
Ο Ben Affleck αναζητά «δεύτερη ευκαιρία» με την Ana de Armas μετά τον χωρισμό της από τον Tom Cruise
Celeb News

Ο Ben Affleck αναζητά «δεύτερη ευκαιρία» με την Ana de Armas μετά τον χωρισμό της από τον Tom Cruise

10.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση