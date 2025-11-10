Kaia Gerber – Cindy Crawford: Κοιμούνται ήσυχα τωρα μετά από περιοριστικά μέτρα που έκαναν σε stalker

Η Kaia Gerber και η Cindy Crawford εξασφάλισαν πλέον ένα αίσθημα ασφάλειας, καθώς δικαστική απόφαση ενέκρινε μακροχρόνιες περιοριστικές εντολές σε βάρος του άνδρα που φέρεται να τις παρακολουθούσε επίμονα. Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, ο Daniel Lee Schoonover υποχρεώνεται να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον εκατό μέτρων από τις ίδιες, τις κατοικίες τους, τους χώρους εργασίας τους και τα οχήματά τους, ενώ παράλληλα καλείται να παραδώσει εντός 24 ωρών ένα όπλο που φέρεται να διαθέτει. Η απόφαση προβλέπει ότι η περιοριστική εντολή της Cindy Crawford προστατεύει επιπλέον τον σύζυγό της, Rande Gerber. Και οι δύο εντολές θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 7 Οκτωβρίου 2028.

Η υπόθεση είχε έρθει στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο, όταν η Cindy Crawford κατέθεσε αίτημα για προσωρινή προστασία, καταγγέλλοντας ότι ο συγκεκριμένος άνδρας εμφανιζόταν επανειλημμένα έξω από το σπίτι της. Η ίδια ανέφερε πως κάποια στιγμή εκείνος χτύπησε την πόρτα της και τη ρώτησε αν η Kaia Gerber κατοικεί εκεί, ενώ αποχώρησε μόνο όταν η Cindy Crawford δήλωσε πως η κόρη της δεν βρίσκεται στο σπίτι.

Την ίδια περίοδο, η Kaia Gerber κατέθεσε αίτημα επείγουσας προστασίας, καθώς ο Daniel Lee Schoonover φέρεται να είχε παρακολουθήσει ακόμη και θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχε στην Μασαχουσέτη. Παρά τις προσωρινές δικαστικές εντολές, ο άνδρας φέρεται να είχε συνεχίσει να κάνει σχόλια που χαρακτηρίστηκαν «απειλητικά, ακατάλληλα και εξαιρετικά ανησυχητικά».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

