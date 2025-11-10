Life 10.11.2025

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας τίμησε 21χρονο Έλληνα που έσωσε πατέρα και κόρη από πνιγμό στη θάλασσα

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης και η Iset Segura, τιμήθηκαν για το θάρρος τους από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας Tamas Sulyok
Ο 21χρονος Έλληνας Αναστάσιος Γκαρίπης και η Ισπανίδα Iset Segura τιμήθηκαν τιμήθηκαν από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας Tamas Sulyok, ως αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής τους στη διάσωση ενός Ούγγρου πατέρα και της 10χρονης κόρης του, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί από ισχυρά ρεύματα στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη ενώ έκαναν σερφ, και οι δυο νέοι έσπευσαν χωρίς δισταγμό να τους σώσουν.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, ο Tamas Sulyok εξήρε τη στάση των δύο νέων, τονίζοντας ότι η παρέμβασή τους αποτελεί «υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας». Όπως ανέφερε, η πράξη τους «αξίζει ευγνωμοσύνη και σεβασμό όχι μόνο για τις ζωές που έσωσαν, αλλά και γιατί υπενθυμίζει σε όλους τι σημαίνει πραγματική ανθρώπινη αλληλεγγύη».

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σχέση του με τη θάλασσα και τη σημασία της ευθύνης που γεννά η ενασχόληση με αυτήν. «Η θάλασσα με δίδαξε πως η ελευθερία σημαίνει και ευθύνη, την ευθύνη να φτάνουμε όλοι με ασφάλεια στην ακτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Iset Segura υπογράμμισε ότι έπραξε το αυτονόητο. «Οποιοσδήποτε θα έκανε το ίδιο», ανέφερε, προσθέτοντας πως «αν και οι άνθρωποι συχνά προσπερνούν ο ένας τον άλλον, υπάρχει πάντα μια στιγμή όπου η ανθρωπιά μπορεί να φανεί».

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο Αναστάσιος Γκαρίπης και η Iset Segura έκαναν kite surf στην Επανομή. Τότε εντόπισαν έναν άντρα από την Ουγγαρία και τη 10χρονη κόρη του να παλεύουν απελπισμένα με τα ισχυρά ρεύματα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, κινήθηκαν προς το μέρος τους με τον εξοπλισμό τους, δίνοντάς τους μια σανίδα για να μπορέσουν να κρατηθούν στην επιφάνεια μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Η διάσωση ολοκληρώθηκε με την άφιξη σκάφους του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου, που είχε ειδοποιηθεί από το Λιμενικό Σώμα. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την ψυχραιμία των δύο νέων, αποτράπηκε ένας βέβαιος πνιγμός και σώθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του Αναστάσιου Γκαρίπη και της Iset Segura ταξίδεψε πέρα από τα ελληνικά σύνορα, μετατρέποντάς τους σε σύμβολα ανιδιοτελούς προσφοράς και υπενθυμίζοντας ότι ο ηρωισμός συχνά γεννιέται στις πιο απλές στιγμές, όταν κάποιος επιλέγει να δράσει.

