Η «Απόλυτη Εξερεύνηση με τη Χάνα Φράι» κάνει πρεμιέρα με πρώτο προορισμό την Ελλάδα

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 10 Νοεμβρίου στο National Geographic με το επεισόδιο «Ελλάδα» - Aπό τον Παρθενώνα και την Κρήτη στα Μετέωρα και το Γαλαξίδι, σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και πολιτισμού

Η καθηγήτρια Χάνα Φράι ξεκινά μια παγκόσμια περιπέτεια, όχι μόνο για να δει τον κόσμο, αλλά και για να τον αποκωδικοποιήσει. Στη νέα συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων του National Geographic, «Απόλυτη Εξερεύνηση με τη Χάνα Φράι», η Φράι, με απίστευτη περιέργεια και αξεπέραστη διορατικότητα αφαιρεί ένα ένα τα επίπεδα έξι εμβληματικών τοποθεσιών: Ελλάδα, Νότια Κορέα, Ισπανία, Βιετνάμ, Ιρλανδία και Ισλανδία.

Κάθε επεισόδιο ξεχειλίζει από ζωντάνια, χαρακτήρα και ανακαλύψεις. Με πρώτη στάση την Ελλάδα, η Χάνα διασχίζει αρχαίους εμπορικούς δρόμους, θαυμάζει τις οπτικές ψευδαισθήσεις του Παρθενώνα, συμμετέχει στη συγκομιδή ελιάς στην Κρήτη και παρασύρεται από το κέφι των Αποκριών στο Γαλαξίδι με το αλευρομουτζούρωμα.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο National Geographic, με το επεισόδιο «Ελλάδα». Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 21.00. Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV. Μάθετε περισσότερα στο www.natgeotv.com/gr.

Ταξίδια, επιστήμη και κορυφαία αφήγηση συναντώνται στη σειρά, ξετυλίγοντας τους αόρατους δεσμούς που διαμορφώνουν τον κόσμο μας. Η Χάνα Φράι επισκέπτεται μαγευτικά τοπία, πολύβουες πόλεις και κρυμμένους θησαυρούς μακριά από τουριστικά μέρη, αναζητώντας ιδιαίτερα στοιχεία της ιστορίας και της γεωγραφίας που κάνουν κάθε τόπο μοναδικό.

Η σειρά δεν αποτελεί ένα ακόμα ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ, αλλά ένα ταξίδι στον χαρακτήρα των εθνών και τις δυνάμεις που τα διαμορφώνουν. Αναζητώντας πάντα μοτίβα και κρυφές συνδέσεις, η Χάνα Φράι δείχνει πώς το πεπρωμένο της Ισπανίας καθορίστηκε από τα βουνά της, αναλύει τους άγραφους κανόνες της κυκλοφορίας στη Σαϊγκόν, αποκαλύπτει τα μυστικά πίσω από τα γεωμετρικά σχήματα του Παρθενώνα και εξερευνά πώς η σύνταξη της ιρλανδικής γλώσσας διαμορφώνει μια κοσμοθεωρία.

Μιλώντας για τη σειρά, η Χάνα Φράι δήλωσε: «Πάντα με γοήτευαν τα μοτίβα που κρύβονται πίσω από την καθημερινή ζωή. Αυτή η σειρά μου έδωσε την ευκαιρία να τα εξερευνήσω σε παγκόσμια κλίμακα, από τον τρόπο που τα τοπία διαμορφώνουν την ιστορία, μέχρι τις παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες που καθορίζουν τον πολιτισμό. Ήταν πραγματική χαρά να γνωρίσω ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που δίνουν ζωή σε αυτές τις ιστορίες και πιστεύω πως το κοινό θα εντυπωσιαστεί από το πόσο πολύ αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά».

Η καθηγήτρια Χάνα Φράι είναι καταξιωμένη μαθηματικός και καθηγήτρια Public Understanding of Mathematics στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Μελετά τα πρότυπα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία της με την τόλμη και τη διορατικότητά της, για την υλοποίηση σύνθετων ιδεών. Η σειρά «Απόλυτη Εξερεύνηση με τη Χάνα Φράι» είναι παραγωγή της Atomic Television, μέλους του ομίλου Zinc Media, για το National Geographic και το Bloomberg Originals.

Στη Νότια Κορέα, τη χώρα που συνδυάζει την παράδοση με την high-tech καινοτομία, η καθηγήτρια Χάνα Φράι περιηγείται στον αξιοθαύμαστο κόσμο των esports, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μαθαίνει για την παραδοσιακή κορεάτικη τέχνη του Taekwondo και το kimchi – παραδοσιακό κορεάτικο είδος τουρσιού – από μία grandmaster και εντυπωσιάζεται από το θάρρος των διάσημων γυναικών ελεύθερων δυτών του νησιού Jeju.

Στην Ιρλανδία, η καθηγήτρια Χάνα Φράι ανακαλύπτει ένα μαγικό τοπίο για surf, επισκέπτεται το ιπποδρομιακό φεστιβάλ Punchestown, αναζητά τις δικές της ιρλανδικές ρίζες και μαθαίνει τα πάντα για την τέχνη του storytelling.

Στην Ισλανδία, η καθηγήτρια Χάνα Φράι συναντά επιστήμονες που άλλαξαν την πορεία της λάβας για να σώσουν το Blue Lagoon, επιχειρηματίες που αξιοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια και σύγχρονους «Βίκινγκς» που κρατούν ζωντανή την παράδοση για τα ισλανδικές σάγκα στα μαύρα ηφαιστειακά τοπία της χώρας.

Το ταξίδι της Χάνα Φράι συνεχίζει στο Βιετνάμ. Από το χάος της πόλης, Ho Chi Minh, βρίσκεται στις ομιχλώδεις κορυφές της Sapa, για να γιορτάσει το Tet, το βιετναμέζικο νέο έτος, με μία ντόπια οικογένεια και να ανακαλύψει πώς το pho, η παραδοσιακή βιετναμέζικη σούπα, έχει εξελιχθεί σε σύμβολο εθνικής ταυτότητας.

Τέλος, στην Ισπανία, η Χάνα διασκεδάζει στους φλογερούς ρυθμούς του φλαμένκο, αναζητά τις ρίζες της παέγια, εξερευνά την πολεοδομία της Βαρκελώνης και θαυμάζει τους όμορφους ανθρώπινους πύργους της Ταραγόνα.

Συνόψεις επεισοδίων:

Επεισόδιο «Ελλάδα»: Πρεμιέρα Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025, στις 21:00, στο National Geographic.

Η Χάνα Φράι επισκέπτεται νησιά, βουνά και ελαιώνες, για να ανακαλύψει γιατί η αρχαία Ελλάδα υπήρξε η γενέτειρα τόσων μεγάλων ιδεών. Από τους αρχαίους εμπορικούς δρόμους στο Αιγαίο, μέχρι τις οπτικές ψευδαισθήσεις του Παρθενώνα, εξερευνά πώς το ελληνικό τοπίο βοήθησε σε αυτό και πώς η πρωτιά στα μαθηματικά, την αρχιτεκτονική και τη ναυτιλία συνέβαλε στη χρυσή εποχή προόδου και καινοτομίας. Αναζητώντας τους δεσμούς ανάμεσα στην αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα, επισκέπτεται μία οικογένεια ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη που συνεχίζει μια παράδοση αιώνων, καθώς και τα μοναστήρια των Μετεώρων, όπου φυλάσσονται αρχαία κείμενα. Στο παραθαλάσσιο Γαλαξίδι, παρασύρεται από το κέφι που χαρίζει το ξεχωριστό έθιμο για το αλευρομουτζούρωμα, μία γιορτή που παντρεύει τον αρχαίο μύθο με τη σύγχρονη ταυτότητα.

Επεισόδιο «Νότια Κορέα»: Πρεμιέρα Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, στις 21:00, στο National Geographic.

Η Χάνα Φράι ταξιδεύει στη Νότια Κορέα για να ανακαλύψει πώς μία χώρα, που παρέμεινε διχασμένη μετά από τον πόλεμο εξελίχθηκε σε παγκόσμια δύναμη πολιτισμού, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Εξερευνά τον αξιοθαύμαστο κόσμο των esports, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μαθαίνει για την παραδοσιακή κορεάτικη τέχνη του Taekwondo από κάτοχο μαύρης ζώνης, γνωρίζει μία ειδικό του kimchi και τις θρυλικές γυναίκες δύτες του νησιού Jeju. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, ανακαλύπτει πώς η Νότια Κορέα συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, από τη συμβολή των οικογενειακών επιχειρηματικών αυτοκρατοριών στην οικονομία έως τις τεχνολογίες αιχμής που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα. Με περιέργεια και χιούμορ, η Χάνα αποκαλύπτει πώς ο μοναδικός συνδυασμός αρχαίων αξιών και καινοτόμας σκέψης ανέδειξε τη χώρα σε πολιτιστική υπερδύναμη που συνεχίζει να διαμορφώνει τον σύγχρονο κόσμο.

Επεισόδιο «Ιρλανδία»: Πρεμιέρα Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025, στις 21:00, στο National Geographic.

Η Ιρλανδία μπορεί να μην καταλαμβάνει μεγάλο χώρο στον χάρτη, αλλά ελάχιστα είναι τα μέρη που είναι τόσο φημισμένα παγκοσμίως. Περισσότεροι από 70 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δηλώνουν ιρλανδική καταγωγή. Η Χάνα Φράι εξερευνά σε βάθος τι σημαίνει να είσαι Ιρλανδός σήμερα. Κατά μήκος της ακτής του κόλπου Donegal, μαγεύεται από το ανάγλυφο του τόπου και της θάλασσας, ιδανικό για surf. Στον ιππόδρομο του Punchestown, ποντάρει σε έναν αγώνα για να εξερευνήσει πώς η σύνδεση με τη γη εξελίχθηκε σε μία βιομηχανία δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε μία στιγμή προσωπικής ανακάλυψης, η Χάνα εντοπίζει τις ρίζες της ιρλανδικής της καταγωγής και διαπιστώνει πώς η ιστορία της οικογένειάς της φανερώνει στοιχεία της ιρλανδικής ταυτότητας. Στο τέλος του ταξιδιού, δοκιμάζει μία από τις πιο αγαπημένες ιρλανδικές παραδόσεις, την τέχνη του storytelling.

Επεισόδιο «Ισλανδία»: Πρεμιέρα Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025, στις 21:00, στο National Geographic.

Η Χάνα Φράι επισκέπτεται την Ισλανδία για να ανακαλύψει πώς αυτό το άγριο, χωρίς δέντρα νησί εξελίχθηκε σε μία παγκόσμια ιστορία επιτυχίας. Στην ενεργά ηφαιστειογενή χερσόνησο Reykjanes, συναντά επιστήμονες που κατάφεραν να εκτρέψουν την πορεία της λάβας και γλίτωσαν το διάσημο Blue Lagoon spa από την καταστροφή. Στο Hengill, παρατηρεί πώς μία σύγχρονη φάρμα καλλιέργειας φυκιών αξιοποιεί τη γεωθερμική ενέργεια, ενώ με μία βουτιά στην παλαιότερη πισίνα της χώρας συνειδητοποιεί πώς η Ισλανδία συμβάλλει στην πρόοδο της παγκόσμιας υγείας. Απολαμβάνει μία βόλτα με το άλογο με φόντο ένα τοπίο μαύρης άμμου που έχει γράψει ιστορία στις ισλανδικές σάγκα και δείχνει πώς η κληρονομιά των Βίκινγκς εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να εμπνέει. Οι Ισλανδοί που γνωρίζει η Χάνα δεν ζουν απλώς πάνω στη γη τους αλλά διαπραγματεύονται μαζί της. Η από κοινού αποφασιστικότητα και προσαρμοστικότητά τους έχουν συμβάλλει στο να διαμορφώσουν μία χώρα που τραβά τους τουρίστες σαν μαγνήτης.

Επεισόδιο «Βιετνάμ»: Πρεμιέρα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 21:00, στο National Geographic.

Η Χάνα Φράι ταξιδεύει στο Βιετνάμ, μία χώρα με απαράμιλλη φυσική ομορφιά, αρχαίες παραδόσεις και πόλεις με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Από τον ζωντανό Νότο ως τον ιστορικό Βορρά, μία διαδρομή πάνω από 1.600 χιλιόμετρα, το Βιετνάμ αποκαλύπτει μία αξιοθαύμαστη ιστορία μεταπολεμικής μεταμόρφωσης. Η Χάνα βυθίζεται στο χάος που δημιουργείται από τις μοτοσυκλέτες στην πόλη Ho Chi Minh, συμμετέχει στην αλίευση γαρίδας στο Δέλτα του Mekong και απολαμβάνει ένα αναζωογονητικό λουτρό spa στα ομιχλώδη υψίπεδα του Sapa. Γιορτάζει το Tet, το βιετναμέζικο νέο έτος, με μία ντόπια οικογένεια και μαθαίνει πώς το αγαπημένο πιάτο pho, κρύβει πίσω του την ιστορία της εθνικής ταυτότητας. Σε κάθε τόπο που επισκέπτεται, η Χάνα συναντά ανθρώπους που οι ζωές τους έχουν διαμορφωθεί από τον πόλεμο αλλά και την «αναγέννηση». Αυτό που προκύπτει είναι μία χώρα που αγκαλιάζει την αλλαγή και οι έντονες αντιθέσεις εξισορροπούνται μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας και τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς.

Επεισόδιο «Ισπανία»: Πρεμιέρα Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025, στις 21:00, στο National Geographic.

Η Χάνα Φράι αποκωδικοποιεί τις πολιτισμικές αντιφάσεις της Ισπανίας. Ξεκινώντας από τη Μαδρίτη, προσπαθεί να μάθει φλαμένκο και ανακαλύπτει πώς αυτή η τέχνη συνδυάζει την πειθαρχία με την ελευθερία αυτοσχεδιασμού. Στη Βαλένθια, αναζητά την προέλευση της παέγια, ένα κλασικό τοπικό πιάτο που οφείλει την ύπαρξή του σε ένα σύστημα άρδευσης ηλικίας άνω των 700 ετών. Στα Κανάρια Νησιά, το μέρος όπου ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκίνησε το ταξίδι του προς την Αμερική, ανακαλύπτει μία αρχαία σφυριχτή γλώσσα που επιβίωσε όσο η ισπανική γλώσσα εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφοντας στην ηπειρωτική χώρα, αφήνεται στην αγάπη της για την πολεοδομία της Βαρκελώνης, αποκαλύπτοντας πως μεγάλο μέρος της ανεπιτήδευτης γοητείας της πόλης κρύβεται στην γεωμετρία. Και, σε ένα συγκλονιστικό φινάλε στην Ταραγόνα, παρατηρεί πώς οι ισχυροί δεσμοί της κοινότητας είναι η βάση στους ανθρώπινους πύργους.