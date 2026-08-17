Fashion 17.08.2026

Tropical vibes στη Σαρδηνία: Η stylish εμφάνιση της Μαρίας Μπεκατώρου

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Η Μαρία Μπεκατώρου απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σαρδηνία με εντυπωσιακό tropical μαγιό και boho αξεσουάρ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μαρία Μπεκατώρου απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σαρδηνία με ένα καλοκαιρινό και εκλεπτυσμένο look.
  • Φοράει στράπλες μαγιό με έντονο tropical print σε αποχρώσεις του τιρκουάζ, μωβ, ροζ και λευκού.
  • Το beach look της ολοκληρώνεται με μαύρα γυαλιά ηλίου και boho κοσμήματα, όπως χρυσά σκουλαρίκια και πολλαπλά κολιέ.
  • Η εμφάνισή της αποπνέει καλοκαιρινή φρεσκάδα, συνδυάζοντας άνεση, κομψότητα και προσωπικό στιλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρία Μπεκατώρου βρίσκεται στη μαγευτική Σαρδηνία, όπου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής, επιδεικνύοντας ένα απόλυτα καλοκαιρινό και εκλεπτυσμένο look. Σε μια πρόσφατη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η παρουσιάστρια αποκαλύπτει μια στιλιστική επιλογή που αιχμαλωτίζει το πνεύμα του resort style, συνδυάζοντας άψογα την άνεση με την κομψότητα.

Η Μαρία Μπεκατώρου απολαμβάνει tropical vibes στη Σαρδηνία με stylish εμφάνιση και μακριά φλοράλ φούστα.
https://www.instagram.com/mariampekatwrou/

Στη φωτογραφία ποζάρει κάτω από τον ήλιο, φορώντας ένα στράπλες μαγιό που κλέβει τις εντυπώσεις. Το έντονο tropical print, διακοσμημένο με αποχρώσεις του τιρκουάζ, του μωβ, του ροζ και του λευκού, παραπέμπει σε εξωτικά τοπία και ζωντανεύει την εμφάνισή της. Η σούρα στο κέντρο του μπούστου του μαγιό αναδεικνύει διακριτικά τη σιλουέτα της, προσδίδοντας μια θηλυκή και σοφιστικέ πινελιά.

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Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Το beach look της παρουσιάστριας ολοκληρώνεται με προσεγμένες λεπτομέρειες που αναβαθμίζουν το σύνολο. Μαύρα γυαλιά ηλίου, με κλασική και διαχρονική γραμμή, προσθέτουν μια δόση glamour, ενώ τα κοσμήματα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια σειρά από διακριτικά χρυσά σκουλαρίκια συνδυάζονται με πολλαπλά κολιέ, διακοσμημένα με κορδόνια, χάντρες και μικρά μεταλλικά στοιχεία, χαρίζοντας ένα ανεπιτήδευτο boho ύφος που ταιριάζει απόλυτα με την ατμόσφαιρα των διακοπών.

Η Μαρία Μπεκατώρου απολαμβάνει τις tropical vibes της Σαρδηνίας με την εντυπωσιακή της εμφάνιση.
https://www.instagram.com/mariampekatwrou/

Τα μαλλιά της είναι πιασμένα χαλαρά προς τα πίσω, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της Μαρίας Μπεκατώρου και τη χαλαρή διάθεση που αποπνέει. Η συνολική της εμφάνιση αποπνέει καλοκαιρινή φρεσκάδα, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα, όταν συνδυάζεται με τις σωστές στιλιστικές επιλογές, μπορεί να δημιουργήσει ένα απόλυτα κομψό αποτέλεσμα. Η παρουσιάστρια επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ικανότητά της να υιοθετεί τάσεις, διατηρώντας πάντα το προσωπικό της στιλ.

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Fashion Καλοκαίρι 2026 Μαρία Μπεκατώρου
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