Life 01.10.2026

Μια ματιά στο cozy σαλόνι της Jennifer Aniston – Οι λεπτομέρειες που ξεχωρίσαμε

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Η Jennifer Aniston μάς δίνει μια σπάνια ματιά στο σπίτι της, με το σαλόνι της να ξεχωρίζει για τη minimal αισθητική του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το σαλόνι της Jennifer Aniston χαρακτηρίζεται από ζεστασιά, ηρεμία και minimal αισθητική.
  • Κυριαρχούν ουδέτερες, γήινες αποχρώσεις όπως λευκό, μπεζ και γκρι, σε συνδυασμό με φυσικό ξύλο.
  • Βασικά στοιχεία διακόσμησης είναι ένας μεγάλος λευκός καναπές, μπεζ χαλί και ξύλινη τραπεζαρία με γκρι καρέκλες.
  • Η διακόσμηση συνδυάζει διαχρονικά έπιπλα με σύγχρονες πινελιές, δημιουργώντας έναν κομψό και άνετο χώρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Aniston μάς έχει συνηθίσει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, μια πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram μάς έδωσε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε μια πιο προσωπική πλευρά της καθημερινότητάς της. Ανάμεσα στις τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της, Jim Curtis, και τα αγαπημένα της σκυλιά, ξεχώρισε και το σαλόνι του σπιτιού της στο Los Angeles, αποκαλύπτοντας μερικές από τις επιλογές της στη διακόσμηση.

Η Jennifer Aniston και η Barbra Streisand σε κοινή εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο χώρος αποπνέει ζεστασιά και ηρεμία, συνδυάζοντας ουδέτερες αποχρώσεις με διαχρονικά έπιπλα και minimal αισθητική. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας μεγάλος λευκός καναπές, που δημιουργεί μια άνετη και φιλόξενη ατμόσφαιρα, ενώ το μπεζ χαλί προσθέτει μια αίσθηση θαλπωρής. Οι επιλογές της ηθοποιού κινούνται σε μια γήινη χρωματική παλέτα, χωρίς έντονες αντιθέσεις, αναδεικνύοντας τη γοητεία της απλότητας.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεγάλη ξύλινη τραπεζαρία, η οποία συνδυάζεται με γκρι καρέκλες, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό ξύλο και τις πιο σύγχρονες πινελιές. Στο καθιστικό, το γυάλινο τραπεζάκι με τη μαύρη γυάλινη επιφάνεια συμπληρώνει τη διακόσμηση, προσθέτοντας μια μοντέρνα λεπτομέρεια στον χώρο.

https://www.instagram.com/jenniferaniston
https://www.instagram.com/jenniferaniston

Το σαλόνι της Jennifer Aniston συνδυάζει minimal αισθητική και ζεστασιά

Το σαλόνι της Jennifer Aniston αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι ουδέτερες αποχρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν έναν κομψό, αλλά ταυτόχρονα χαλαρό χώρο. Το λευκό, το μπεζ, το γκρι και το φυσικό ξύλο συνυπάρχουν αρμονικά, χωρίς να κάνουν το περιβάλλον να δείχνει ψυχρό ή απρόσωπο. Αντίθετα, τα έπιπλα και οι υφές συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που μοιάζει ιδανική για στιγμές χαλάρωσης με την οικογένεια και τους αγαπημένους της.

https://www.instagram.com/jenniferaniston
https://www.instagram.com/jenniferaniston

Η επιλογή ενός μεγάλου καναπέ σε ανοιχτό χρώμα λειτουργεί ως βασικό στοιχείο του καθιστικού, ενώ το μπεζ χαλί ενισχύει τη cozy αίσθηση. Παράλληλα, η ξύλινη τραπεζαρία προσθέτει φυσικότητα και ζεστασιά, ενώ οι γκρι καρέκλες δίνουν μια διακριτική σύγχρονη πινελιά. Το γυάλινο τραπεζάκι με τη μαύρη επιφάνεια ολοκληρώνει το σύνολο, προσφέροντας μια πιο μοντέρνα αντίθεση.

https://www.instagram.com/jenniferaniston/
https://www.instagram.com/jenniferaniston
https://www.instagram.com/jenniferaniston
https://www.instagram.com/jenniferaniston

Η αισθητική του χώρου μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για όσους αγαπούν τη διαχρονική διακόσμηση και θέλουν να δημιουργήσουν ένα σπίτι που συνδυάζει την κομψότητα με την άνεση. Άλλωστε, οι γήινες αποχρώσεις, τα φυσικά υλικά και οι απλές γραμμές είναι στοιχεία που μπορούν να κάνουν ένα σαλόνι να δείχνει προσεγμένο, χωρίς να χάνει τον φιλόξενο χαρακτήρα του.

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Jennifer Aniston σαλόνι
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