Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η αγαπημένη συνταγή της μικρής Ξένιας – Το υλικό «έκπληξη»

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια νέα αγαπημένη συνταγή της κόρης της, Ξένιας.

Η συνταγή περιλαμβάνει κρεατόσουπα με λαχανικά και αβοκάτο.

Η προσθήκη αβοκάτο έκανε τη σούπα ιδιαίτερα ελκυστική για την μικρή Ξένια.

Η παρουσιάστρια συχνά μοιράζεται στιγμές από την ανατροφή της κόρης της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια γλυκιά εικόνα από την καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας μια νέα, αγαπημένη συνταγή που έχει κερδίσει την προτίμηση της μικρής Ξένιας. Η παρουσιάστρια, η οποία συχνά προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή της μέσω των social media, θέλησε να δώσει στους followers της μια γεύση από την προετοιμασία του γεύματος της κόρης της, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η προσοχή εστιάζεται σε ένα λαχταριστό πιάτο, το οποίο φαίνεται πως κατέκτησε αμέσως την μικρή Ξένια. Η Κατερίνα Καινούργιου απαθανάτισε τη στιγμή και την μοιράστηκε με τους ακολούθους της, συνοδεύοντάς την με ένα τρυφερό σχόλιο.

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«Σήμερα φάγαμε κρεατόσουπα με λαχανικά. Σήμερα όμως πρόσθεσα και λίγο αβοκάτο και η μικρή μου έχει ξετρελαθεί», έγραψε η παρουσιάστρια, αποκαλύπτοντας την απλή αλλά επιτυχημένη προσθήκη που έκανε το γεύμα ακόμα πιο ελκυστικό για την κόρη της. Η προσθήκη του αβοκάτο, γνωστού για την κρεμώδη υφή και τα θρεπτικά του συστατικά, φαίνεται πως έδωσε μια νέα διάσταση στην παραδοσιακή κρεατόσουπα, κάνοντάς την ιδανική για το παιδικό ουρανίσκο.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει δείξει στο παρελθόν την αφοσίωσή της στη δημιουργία υγιεινών και νόστιμων γευμάτων για την κόρη της. Μέσα από τις αναρτήσεις της, έχει μοιραστεί στιγμές από την προετοιμασία της πρώτης λαχανόσουπας της Ξένιας, αλλά και πώς φρόντιζε να την κοιμίζει, αποκαλύπτοντας τις μεθόδους της για την καθημερινή φροντίδα της.

Αυτές οι στιγμές από την προσωπική ζωή της παρουσιάστριας, όπου μοιράζεται λεπτομέρειες από την ανατροφή της κόρης της, συγκινούν και εμπνέουν τους ακολούθους της, που παρακολουθούν με ενδιαφέρον την πορεία της. Η ικανότητά της να ισορροπεί την απαιτητική καριέρα της με την οικογενειακή της ζωή, προβάλλοντας ταυτόχρονα την αγάπη και τη φροντίδα που προσφέρει στην Ξένια, κερδίζει συνεχώς την εκτίμηση του κοινού.

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