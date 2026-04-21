Το τρυφερό δώρο που συγκίνησε την Κατερίνα Καινούργιου – Η νέα ανάρτηση για τη νεογέννητη κόρη της

Νέα συγκινητική ανάρτηση από την Κατερίνα Καινούργιου, που αποκαλύπτει το δώρο με θρησκευτικό συμβολισμό για τη μικρή Ξένια – Αλεξάνδρα

Μια νέα ανάρτηση δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει τις πρώτες εβδομάδες της μητρότητας μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας – Αλεξάνδρας. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» έχει αφήσει προσωρινά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επιλέγοντας να αφιερωθεί πλήρως στη νέα της οικογενειακή πραγματικότητα.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η Καινούργιου αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα συμβολικό δώρο που έλαβε για το μωρό: μια εικόνα της Αγίας Πολυξένης. Το δώρο προσφέρθηκε από τον αδερφό του συζύγου της, τον Νικόλαο Κουτσουμπή, και φέρει έντονο θρησκευτικό και συναισθηματικό φορτίο για την οικογένεια.

Με μια λιτή αλλά χαρακτηριστική ευχή «Καλή εβδομάδα», η παρουσιάστρια άφησε να φανεί η συγκίνησή της.

