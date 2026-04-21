«I Feel So Free»: Η Madonna σαρώνει το Billboard poll

«I Feel So Free»: Η Madonna επιστρέφει δυναμικά και κερδίζει τους fans με 40% της ψηφοφορίας
Η Madonna επιστρέφει στο προσκήνιο της παγκόσμιας pop σκηνής με το νέο της single «I Feel So Free», το οποίο κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή σε fan-voted poll του Billboard και να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά τη διαχρονική της επιρροή στη μουσική βιομηχανία. Με ποσοστό 40% των ψήφων, το κομμάτι αναδείχθηκε ως η πιο αγαπημένη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας, σε μια περίοδο γεμάτη μεγάλες μουσικές κυκλοφορίες.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά μέσω του iHeartRadio Pride station και στη συνέχεια έγινε διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες, συνοδευόμενο από official visualizer και μια απρόσμενη εμφάνιση της Madonna στη σκηνή του Coachella μαζί με τη Sabrina Carpenter, όπου οι δύο καλλιτέχνιδες ερμήνευσαν τα «Vogue» και «Like a Prayer», δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του φεστιβάλ.

Οι φωνές πίσω από το KPop Demon Hunters τιμώνται ως Billboard’s 2026 Women of the Year

Το «I Feel So Free» κινείται σε γνώριμα dance-pop μονοπάτια, με τη Madonna να εστιάζει θεματικά στην ανάγκη για ελευθερία, εμπιστοσύνη και τη λύτρωση που προσφέρει η μουσική και ο χορός. Ο στίχος του ρεφρέν αποτυπώνει αυτή τη συναισθηματική βάση, μιλώντας για την ασφάλεια που βρίσκει κάποιος μέσα στην κίνηση και τη συλλογική εμπειρία της διασκέδασης.

Το single αποτελεί προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ «Confessions II», το οποίο έρχεται ως συνέχεια του εμβληματικού «Confessions on a Dance Floor» του 2005 και έχει ήδη προγραμματιστεί για κυκλοφορία στις αρχές Ιουλίου μέσω της Warner Records. Η προσμονή για το νέο project είναι έντονη, καθώς σηματοδοτεί μια επιστροφή της Madonna σε έναν από τους πιο επιτυχημένους ήχους της καριέρας της.

Στην ίδια ψηφοφορία, η Olivia Rodrigo ακολούθησε με το «Drop Dead», συγκεντρώνοντας 31% των ψήφων, ενώ η συνεργασία Tyla με Zara Larsson στο «She Did It Again» κατέκτησε περίπου 16%. Η Lana Del Rey και ο sombr συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα, αποδεικνύοντας πόσο ανταγωνιστική ήταν αυτή η εβδομάδα νέων κυκλοφοριών.

Παρ’ όλα αυτά, η Madonna ήταν εκείνη που κατάφερε να ξεχωρίσει, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μια από τις πιο ισχυρές παρουσίες στην pop μουσική, με κάθε νέα της κυκλοφορία να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «ARIRANG» των BTS παραμένει ασταμάτητο στο Νο 1 ενώ νέες κυκλοφορίες σαρώνουν το Top 10 του Billboard 200

Το τρυφερό δώρο που συγκίνησε την Κατερίνα Καινούργιου – Η νέα ανάρτηση για τη νεογέννητη κόρη της

Οι 6 τροφές που σε κάνουν να πεινάς περισσότερο μέσα στη μέρα

Eurovision Press Day: Όλα όσα αποκάλυψαν Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός για την ελληνική συμμετοχή στη Βιέννη
Coachella: Η αντίδραση του Justin Timberlake στο cover του Justin Bieber για το «Cry Me a River»
Cardi B: Ετοιμάζει το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ της
Eurovision 2026: Έκπληξη με πασίγνωστη ηθοποιό στο act του Akyla
Coachella: Η Madonna μοιράζεται τη στιγμή που θα θυμάται για πάντα
Νέο δισκογραφικό project από την Κατερίνα Λιόλιου – Τι αποκάλυψε στα social media
Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη
Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο
Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

