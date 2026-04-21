«I Feel So Free»: Η Madonna σαρώνει το Billboard poll

Η Madonna επιστρέφει στο προσκήνιο της παγκόσμιας pop σκηνής με το νέο της single «I Feel So Free», το οποίο κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή σε fan-voted poll του Billboard και να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά τη διαχρονική της επιρροή στη μουσική βιομηχανία. Με ποσοστό 40% των ψήφων, το κομμάτι αναδείχθηκε ως η πιο αγαπημένη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας, σε μια περίοδο γεμάτη μεγάλες μουσικές κυκλοφορίες.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά μέσω του iHeartRadio Pride station και στη συνέχεια έγινε διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες, συνοδευόμενο από official visualizer και μια απρόσμενη εμφάνιση της Madonna στη σκηνή του Coachella μαζί με τη Sabrina Carpenter, όπου οι δύο καλλιτέχνιδες ερμήνευσαν τα «Vogue» και «Like a Prayer», δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του φεστιβάλ.

Το «I Feel So Free» κινείται σε γνώριμα dance-pop μονοπάτια, με τη Madonna να εστιάζει θεματικά στην ανάγκη για ελευθερία, εμπιστοσύνη και τη λύτρωση που προσφέρει η μουσική και ο χορός. Ο στίχος του ρεφρέν αποτυπώνει αυτή τη συναισθηματική βάση, μιλώντας για την ασφάλεια που βρίσκει κάποιος μέσα στην κίνηση και τη συλλογική εμπειρία της διασκέδασης.

Το single αποτελεί προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ «Confessions II», το οποίο έρχεται ως συνέχεια του εμβληματικού «Confessions on a Dance Floor» του 2005 και έχει ήδη προγραμματιστεί για κυκλοφορία στις αρχές Ιουλίου μέσω της Warner Records. Η προσμονή για το νέο project είναι έντονη, καθώς σηματοδοτεί μια επιστροφή της Madonna σε έναν από τους πιο επιτυχημένους ήχους της καριέρας της.

Στην ίδια ψηφοφορία, η Olivia Rodrigo ακολούθησε με το «Drop Dead», συγκεντρώνοντας 31% των ψήφων, ενώ η συνεργασία Tyla με Zara Larsson στο «She Did It Again» κατέκτησε περίπου 16%. Η Lana Del Rey και ο sombr συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα, αποδεικνύοντας πόσο ανταγωνιστική ήταν αυτή η εβδομάδα νέων κυκλοφοριών.

Παρ’ όλα αυτά, η Madonna ήταν εκείνη που κατάφερε να ξεχωρίσει, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μια από τις πιο ισχυρές παρουσίες στην pop μουσική, με κάθε νέα της κυκλοφορία να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

