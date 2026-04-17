Μουσικά Νέα 17.04.2026

Οι φωνές πίσω από το KPop Demon Hunters τιμώνται ως Billboard’s 2026 Women of the Year

Οι EJAE, Audrey Nuna και REI AMI, οι φωνές πίσω από τους HUNTR/X τιμώνται ως Γυναίκες της Χρονιάς στα Billboard Women in Music 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι EJAE, Audrey Nuna και REI AMI, οι ταλαντούχες φωνές που ενσαρκώνουν τους HUNTR/X από την επιτυχημένη σειρά «KPop Demon Hunters», ανακηρύχθηκαν Γυναίκες της Χρονιάς στα Billboard Women in Music 2026. Οι 3 καλλιτέχνιδες κάθισαν με το Billboard για να αναλογιστούν μια χρονιά γεμάτη ρεκόρ και την ιστορική τους σημασία ως Ασιάτισσες-Αμερικανίδες γυναίκες στη μουσική βιομηχανία.

https://www.instagram.com/billboard/?hl=el

Το τραγούδι τους, «Golden», ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams, ενώ η ταινία «KPop Demon Hunters» έγινε η πιο προβεβλημένη ταινία στην ιστορία του Netflix. Η αναγνώριση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό παράδειγμα εκπροσώπησης και επιτυχίας για τις γυναίκες ασιατικής καταγωγής στον χώρο της μουσικής.

Το «Wild» των Katseye έρχεται τον Αύγουστο και ήδη έχει βάλει «φωτιά» στα social media

Οι σκέψεις των καλλιτέχνιδων

Από την πρώτη τους πρόβα για την εμφάνιση στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», μέχρι τη Lana Del Rey να τραγουδά το «Golden» στο πάρτι του Clive Davis για τα βραβεία Grammy, οι τρεις γυναίκες μίλησαν ανοιχτά για το σύνδρομο του απατεώνα, τις μεταναστευτικές τους ρίζες, τη δύναμη της αναπαράστασης και γιατί η θηλυκότητα είναι κάθε άλλο παρά εύθραυστη.

;img_index=1

Η Audrey Nuna δήλωσε σχετικά με τον τίτλο της Γυναίκας της Χρονιάς: «Αμέσως σκέφτομαι όλες τις γυναίκες που μας προηγήθηκαν και άνοιξαν τον δρόμο. Ακριβώς. Ξέρετε; Προφανώς στη μουσική βιομηχανία, αλλά και την καταγωγή και τη γενεαλογία μας και, τις γυναίκες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν τόσα πολλά για να μπορέσουμε να καθίσουμε εδώ σήμερα. Αυτό είναι το παν για εμάς». Η ίδια πρόσθεσε ότι ήταν μια «πραγματικά μεταμορφωτική εμπειρία να βλέπεις αυτή τη μουσική να επηρεάζει τόσους πολλούς ανθρώπους και να βλέπεις κάτι που είμαστε μέρος του, που έχουμε την ευλογία να είμαστε μέρος του, να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι μια πραγματικά εμπνευσμένη διαδικασία».

Η EJAE εξέφρασε την τιμή που νιώθει: «Το να αναγνωρίζεσαι είναι απίστευτα φοβερό, ειδικά ως Ασιάτισσα-Αμερικανίδα γυναίκα. Νιώθω σίγουρα τιμή. Ξέρετε, σημαίνει πολλά αφού, μεγαλώνοντας, πάντα κοίταζα τα charts του Billboard και έβλεπα ποια τραγούδια είναι ψηλά και ποια είναι δημοφιλή».

Τέλος, η REI AMI σχολίασε: «Νομίζω ότι επιβεβαίωσε πολλές πεποιθήσεις που είχα σε όλη μου την καριέρα, δηλαδή ότι πραγματικά δεν ξέρεις τίποτα απολύτως. Ο τρόπος που αυτό το έργο έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαι κατάπληκτη, το σαγόνι μου είναι στο πάτωμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε εδώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι 3 καλλιτέχνιδες συνεχίζουν να εμπνέουν με την πορεία τους, αποδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής να ενώνει και να μεταμορφώνει.

Taylor Swift: Νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster

Rihanna: Γίνεται η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατ. πιστοποιημένα singles

Meghan Trainor: Αυτός είναι ο λόγος που «βάζει φρένο» στην περιοδεία της
Μουσικά Νέα

Meghan Trainor: Αυτός είναι ο λόγος που «βάζει φρένο» στην περιοδεία της

17.04.2026
Charli XCX: Ο διάδοχος του «Brat» έρχεται και θα είναι πολύ ροκ!
Μουσικά Νέα

Charli XCX: Ο διάδοχος του «Brat» έρχεται και θα είναι πολύ ροκ!

17.04.2026
Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Όλες οι τιμές των εισιτηρίων και οι ζώνες προπώλησης
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Όλες οι τιμές των εισιτηρίων και οι ζώνες προπώλησης

17.04.2026
Εισιτήριο μεταπώλησης: Το πάρτι αισχροκέρδειας με τη συναυλία των Metallica
Μουσικά Νέα

Εισιτήριο μεταπώλησης: Το πάρτι αισχροκέρδειας με τη συναυλία των Metallica

17.04.2026
Από τα 90s μέχρι το ΟΑΚΑ – Πώς η Άννα Βίσση έγινε η απόλυτη Ελληνίδα σταρ
Μουσικά Νέα

Από τα 90s μέχρι το ΟΑΚΑ – Πώς η Άννα Βίσση έγινε η απόλυτη Ελληνίδα σταρ

17.04.2026
Η Raye τιμάται από το Songwriters Hall of Fame το 2026
Μουσικά Νέα

Η Raye τιμάται από το Songwriters Hall of Fame το 2026

17.04.2026
Οι Oasis θριάμβευσαν στα Pollstar Awards 2026 με την «Περιοδεία της Χρονιάς»
Μουσικά Νέα

Οι Oasis θριάμβευσαν στα Pollstar Awards 2026 με την «Περιοδεία της Χρονιάς»

17.04.2026
2ο ΗΜΙΖ Anniversary Live… by popular demand!
City Guide

2ο ΗΜΙΖ Anniversary Live… by popular demand!

16.04.2026
Το «Wild» των Katseye έρχεται τον Αύγουστο και ήδη έχει βάλει «φωτιά» στα social media
Μουσικά Νέα

Το «Wild» των Katseye έρχεται τον Αύγουστο και ήδη έχει βάλει «φωτιά» στα social media

16.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη