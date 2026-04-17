Οι φωνές πίσω από το KPop Demon Hunters τιμώνται ως Billboard’s 2026 Women of the Year

Οι EJAE, Audrey Nuna και REI AMI, οι ταλαντούχες φωνές που ενσαρκώνουν τους HUNTR/X από την επιτυχημένη σειρά «KPop Demon Hunters», ανακηρύχθηκαν Γυναίκες της Χρονιάς στα Billboard Women in Music 2026. Οι 3 καλλιτέχνιδες κάθισαν με το Billboard για να αναλογιστούν μια χρονιά γεμάτη ρεκόρ και την ιστορική τους σημασία ως Ασιάτισσες-Αμερικανίδες γυναίκες στη μουσική βιομηχανία.

Το τραγούδι τους, «Golden», ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams, ενώ η ταινία «KPop Demon Hunters» έγινε η πιο προβεβλημένη ταινία στην ιστορία του Netflix. Η αναγνώριση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό παράδειγμα εκπροσώπησης και επιτυχίας για τις γυναίκες ασιατικής καταγωγής στον χώρο της μουσικής.

Το «Wild» των Katseye έρχεται τον Αύγουστο και ήδη έχει βάλει «φωτιά» στα social media

Οι σκέψεις των καλλιτέχνιδων

Από την πρώτη τους πρόβα για την εμφάνιση στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», μέχρι τη Lana Del Rey να τραγουδά το «Golden» στο πάρτι του Clive Davis για τα βραβεία Grammy, οι τρεις γυναίκες μίλησαν ανοιχτά για το σύνδρομο του απατεώνα, τις μεταναστευτικές τους ρίζες, τη δύναμη της αναπαράστασης και γιατί η θηλυκότητα είναι κάθε άλλο παρά εύθραυστη.

Η Audrey Nuna δήλωσε σχετικά με τον τίτλο της Γυναίκας της Χρονιάς: «Αμέσως σκέφτομαι όλες τις γυναίκες που μας προηγήθηκαν και άνοιξαν τον δρόμο. Ακριβώς. Ξέρετε; Προφανώς στη μουσική βιομηχανία, αλλά και την καταγωγή και τη γενεαλογία μας και, τις γυναίκες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν τόσα πολλά για να μπορέσουμε να καθίσουμε εδώ σήμερα. Αυτό είναι το παν για εμάς». Η ίδια πρόσθεσε ότι ήταν μια «πραγματικά μεταμορφωτική εμπειρία να βλέπεις αυτή τη μουσική να επηρεάζει τόσους πολλούς ανθρώπους και να βλέπεις κάτι που είμαστε μέρος του, που έχουμε την ευλογία να είμαστε μέρος του, να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι μια πραγματικά εμπνευσμένη διαδικασία».

Η EJAE εξέφρασε την τιμή που νιώθει: «Το να αναγνωρίζεσαι είναι απίστευτα φοβερό, ειδικά ως Ασιάτισσα-Αμερικανίδα γυναίκα. Νιώθω σίγουρα τιμή. Ξέρετε, σημαίνει πολλά αφού, μεγαλώνοντας, πάντα κοίταζα τα charts του Billboard και έβλεπα ποια τραγούδια είναι ψηλά και ποια είναι δημοφιλή».

Τέλος, η REI AMI σχολίασε: «Νομίζω ότι επιβεβαίωσε πολλές πεποιθήσεις που είχα σε όλη μου την καριέρα, δηλαδή ότι πραγματικά δεν ξέρεις τίποτα απολύτως. Ο τρόπος που αυτό το έργο έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαι κατάπληκτη, το σαγόνι μου είναι στο πάτωμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε εδώ».

Οι 3 καλλιτέχνιδες συνεχίζουν να εμπνέουν με την πορεία τους, αποδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής να ενώνει και να μεταμορφώνει.

Taylor Swift: Νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster

Rihanna: Γίνεται η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατ. πιστοποιημένα singles