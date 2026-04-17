Jelly shoes: Το trend που επιστρέφει και θα βλέπεις παντού αυτό το καλοκαίρι

Από casual looks μέχρι πιο chic συνδυασμούς, τα jelly shoes κάνουν comeback πιο μοντέρνα από ποτέ και ταιριάζουν με τα πάντα

Τα trends έρχονται και φεύγουν, αλλά κάποια έχουν τον τρόπο να επιστρέφουν πιο δυναμικά και αυτή τη σεζόν, τα jelly shoes είναι το απόλυτο comeback που δεν περιμέναμε αλλά τελικά θέλουμε όλοι. Με έντονο ‘90s και Y2K vibe, τα παπούτσια που κάποτε φορούσαμε παιδιά επιστρέφουν πιο updated, πιο στιλάτα και (ευτυχώς) πολύ πιο wearable.

Η νέα εκδοχή τους δεν θυμίζει σε τίποτα τα παλιά, πολύχρωμα σχέδια που ίσως έχεις στο μυαλό σου. Πλέον, τα jelly shoes εμφανίζονται σε πιο minimal γραμμές, refined αποχρώσεις και sleek σιλουέτες, κάνοντας τα ιδανικά για everyday looks, από το γραφείο μέχρι τη βόλτα. Είναι fun χωρίς να είναι υπερβολικά και αυτό ακριβώς είναι που τα κάνει να ξεχωρίζουν.

Τα σανδάλια που θα γίνουν το main character του φετινού καλοκαιριού

Γιατί τα jelly shoes είναι το trend της άνοιξης

Εκτός από το αισθητικό κομμάτι, είναι και απίστευτα πρακτικά. Ελαφριά, άνετα και ιδανικά για πιο ζεστές μέρες, λειτουργούν σαν μια πιο playful εναλλακτική στα κλασικά σανδάλια ή μπαλαρίνες. Και το καλύτερο; Υπάρχουν επιλογές για κάθε budget, οπότε μπορείς να δοκιμάσεις το trend χωρίς δεύτερη σκέψη.

Πώς να τα φορέσεις τώρα:

Με jeans και loose top

Αν θέλεις ένα effortless καθημερινό outfit, συνδύασέ τα με ένα straight-leg jeans και ένα αέρινο top. Τα jelly shoes προσθέτουν ένα unexpected twist που κάνει το look να δείχνει πιο ενδιαφέρον χωρίς να χάνει τη χαλαρότητά του.

Με t-shirt και midi φούστα

Ένα από τα πιο εύκολα και chic combos. Ένα απλό λευκό t-shirt με μια midi φούστα δημιουργεί μια καθαρή βάση και τα jelly shoes έρχονται να δώσουν το fun στοιχείο. Αν επιλέξεις ουδέτερη απόχρωση, το αποτέλεσμα θα είναι super balanced.

Με tank top και cargo pants

Για πιο σύγχρονο, street-style αποτέλεσμα, παίξε με αντιθέσεις. Τα cargo pants έχουν πιο «σκληρό» χαρακτήρα, οπότε ένα απλό tank top και ένα ζευγάρι jelly shoes σε έντονο χρώμα δημιουργούν το τέλειο mix. Πρόσθεσε και μερικά accessories και έχεις έτοιμο ένα cool spring look.

