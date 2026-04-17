Fashion 17.04.2026

Jelly shoes: Το trend που επιστρέφει και θα βλέπεις παντού αυτό το καλοκαίρι

Από casual looks μέχρι πιο chic συνδυασμούς, τα jelly shoes κάνουν comeback πιο μοντέρνα από ποτέ και ταιριάζουν με τα πάντα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα trends έρχονται και φεύγουν, αλλά κάποια έχουν τον τρόπο να επιστρέφουν πιο δυναμικά και αυτή τη σεζόν, τα jelly shoes είναι το απόλυτο comeback που δεν περιμέναμε αλλά τελικά θέλουμε όλοι. Με έντονο ‘90s και Y2K vibe, τα παπούτσια που κάποτε φορούσαμε παιδιά επιστρέφουν πιο updated, πιο στιλάτα και (ευτυχώς) πολύ πιο wearable.

Η νέα εκδοχή τους δεν θυμίζει σε τίποτα τα παλιά, πολύχρωμα σχέδια που ίσως έχεις στο μυαλό σου. Πλέον, τα jelly shoes εμφανίζονται σε πιο minimal γραμμές, refined αποχρώσεις και sleek σιλουέτες, κάνοντας τα ιδανικά για everyday looks, από το γραφείο μέχρι τη βόλτα. Είναι fun χωρίς να είναι υπερβολικά και αυτό ακριβώς είναι που τα κάνει να ξεχωρίζουν.

Τα σανδάλια που θα γίνουν το main character του φετινού καλοκαιριού

Γιατί τα jelly shoes είναι το trend της άνοιξης

Εκτός από το αισθητικό κομμάτι, είναι και απίστευτα πρακτικά. Ελαφριά, άνετα και ιδανικά για πιο ζεστές μέρες, λειτουργούν σαν μια πιο playful εναλλακτική στα κλασικά σανδάλια ή μπαλαρίνες. Και το καλύτερο; Υπάρχουν επιλογές για κάθε budget, οπότε μπορείς να δοκιμάσεις το trend χωρίς δεύτερη σκέψη.

Πώς να τα φορέσεις τώρα:

Με jeans και loose top

Αν θέλεις ένα effortless καθημερινό outfit, συνδύασέ τα με ένα straight-leg jeans και ένα αέρινο top. Τα jelly shoes προσθέτουν ένα unexpected twist που κάνει το look να δείχνει πιο ενδιαφέρον χωρίς να χάνει τη χαλαρότητά του.

Με t-shirt και midi φούστα

Ένα από τα πιο εύκολα και chic combos. Ένα απλό λευκό t-shirt με μια midi φούστα δημιουργεί μια καθαρή βάση και τα jelly shoes έρχονται να δώσουν το fun στοιχείο. Αν επιλέξεις ουδέτερη απόχρωση, το αποτέλεσμα θα είναι super balanced.

Με tank top και cargo pants

Για πιο σύγχρονο, street-style αποτέλεσμα, παίξε με αντιθέσεις. Τα cargo pants έχουν πιο «σκληρό» χαρακτήρα, οπότε ένα απλό tank top και ένα ζευγάρι jelly shoes σε έντονο χρώμα δημιουργούν το τέλειο mix. Πρόσθεσε και μερικά accessories και έχεις έτοιμο ένα cool spring look.

Οι 5 τάσεις στα sneakers που θα σε κάνουν να ερωτευτείς μέσα στην άνοιξη

Σου έλειψε το καλοκαίρι; Αυτό είναι το fashion trend που θα το φέρει πιο κοντά

Fashion fashion trends Jelly Shoes
Οι φωνές πίσω από το KPop Demon Hunters τιμώνται ως Billboard's 2026 Women of the Year

Η Nicola Coughlan και η Lydia West επιστρέφουν στο «Big Mood» – Όσα αποκαλύπτουν για τη νέα σεζόν

Δες επίσης

Η λύση της «τελευταίας στιγμής»: Γρήγορη μακαρονάδα με 3 υλικά
Food

Η λύση της «τελευταίας στιγμής»: Γρήγορη μακαρονάδα με 3 υλικά

17.04.2026
Less effort, more glam: Έτσι θα πετύχεις το τέλειο eye look
Beauty

Less effort, more glam: Έτσι θα πετύχεις το τέλειο eye look

17.04.2026
Οι πλανήτες «μίλησαν»: Δες ποιo app είσαι!
Life

Οι πλανήτες «μίλησαν»: Δες ποιo app είσαι!

17.04.2026
Σκέφτεσαι να αγοράσεις αυτοκίνητο; Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις
Life

Σκέφτεσαι να αγοράσεις αυτοκίνητο; Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις

16.04.2026
Σταμάτα να κοιτάς το κινητό: 10 πράγματα που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη (ενώ περιμένεις μήνυμά του!)
Life

Σταμάτα να κοιτάς το κινητό: 10 πράγματα που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη (ενώ περιμένεις μήνυμά του!)

16.04.2026
Εύκολη συνταγή για υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο
Life

Εύκολη συνταγή για υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο

16.04.2026
Solo Dating: Γιατί το να βγαίνεις ραντεβού με τον εαυτό σου είναι η πιο hot τάση του 2026
Life

Solo Dating: Γιατί το να βγαίνεις ραντεβού με τον εαυτό σου είναι η πιο hot τάση του 2026

16.04.2026
Cozy cardio: Η νέα τάση στο fitness που βάζει τέλος στη «no pain, no gain» φιλοσοφία
Fitness

Cozy cardio: Η νέα τάση στο fitness που βάζει τέλος στη «no pain, no gain» φιλοσοφία

16.04.2026
Το πανεύκολο trick που σώζει κάθε oversized μαξιλαροθήκη σε δευτερόλεπτα
Life

Το πανεύκολο trick που σώζει κάθε oversized μαξιλαροθήκη σε δευτερόλεπτα

16.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη