Τα σανδάλια που θα γίνουν το main character του φετινού καλοκαιριού

Οι νέες αποχρώσεις στα σανδάλια της σεζόν 2026 φέρνουν φρεσκάδα, κομψότητα και έντονο χρώμα από το office look μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές

Η άνοιξη-καλοκαίρι 2026 φέρνει στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα χρωματική και αισιόδοξη τάση στα σανδάλια, με τις αποχρώσεις να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό στιλ. Από το γραφείο μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές, τα παπούτσια της σεζόν μετατρέπονται σε βασικό fashion statement, με μια παλέτα που συνδυάζει κομψότητα, φρεσκάδα και ένταση.

Powder pink, sky blue, butter yellow, έντονο κόκκινο και κλασικό λευκό διαμορφώνουν το νέο τοπίο της μόδας, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν κάθε περίσταση και διάθεση. Οι σχεδιαστές επενδύουν σε καθαρές γραμμές και χρώματα με χαρακτήρα, επαναπροσδιορίζοντας το σανδάλι ως το απόλυτο κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας.

Το λευκό επιστρέφει με minimal διάθεση

Το λευκό αναδεικνύεται σε βασικό παίκτη της σεζόν, φέρνοντας μαζί του μια αίσθηση καθαρότητας και διαχρονικής κομψότητας. Με αναφορές στη minimal αισθητική των 90s και το quiet luxury ύφος, τα λευκά σανδάλια λειτουργούν ως ουδέτερη βάση που προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε look, από office εμφανίσεις μέχρι πιο χαλαρές καλοκαιρινές εξόδους.

Corina

Butter yellow: Η πιο γλυκιά απόχρωση της σεζόν

Το butter yellow ξεχωρίζει ως μία από τις πιο «comfort» αποχρώσεις της χρονιάς, χαρίζοντας φωτεινότητα και απαλότητα σε κάθε σύνολο. Είτε σε flat σανδάλια είτε σε ψηλοτάκουνα σχέδια, προσθέτει μια διακριτική ζεστασιά που κάνει τα looks πιο φιλικά και σύγχρονα, χωρίς να χάνεται η κομψότητα.

Sante

Red alert: Το πιο δυνατό statement

Το κόκκινο παραμένει η πιο τολμηρή επιλογή της σεζόν, ιδανική για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν. Από minimal mules μέχρι πιο εντυπωσιακά πέδιλα, λειτουργεί ως έντονη χρωματική πινελιά που μπορεί να απογειώσει ακόμη και το πιο απλό outfit, προσθέτοντας δυναμισμό και αυτοπεποίθηση.

Mango

Sky blue: Ανάλαφρη καλοκαιρινή διάθεση

Το sky blue έρχεται να προσφέρει δροσιά και αίσθηση ελευθερίας στα καλοκαιρινά looks. Φωτεινό και καθαρό, ταιριάζει τόσο σε casual επιλογές όπως flip-flops όσο και σε πιο elegant σχέδια με τακούνι, αποτελώντας μια από τις πιο ευέλικτες αποχρώσεις της σεζόν.

GISEL MOIRE

Powder pink: Το νέο ρομαντικό basic

Το powder pink επανέρχεται ανανεωμένο, πιο σύγχρονο και λιγότερο «προφανές». Η παστέλ αυτή απόχρωση προσθέτει μια ρομαντική αλλά ταυτόχρονα μοντέρνα διάθεση στα σανδάλια, αναβαθμίζοντας ακόμα και τα πιο απλά outfits με έναν διακριτικό fashion χαρακτήρα.

Simmi London

Η σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι 2026 επιβεβαιώνει ότι τα σανδάλια δεν αποτελούν πλέον απλώς ένα πρακτικό καλοκαιρινό παπούτσι, αλλά βασικό στοιχείο στιλιστικής έκφρασης. Οι χρωματικές επιλογές αναδεικνύονται σε κεντρικό εργαλείο μόδας, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε ευκαιρία για προσωπικό στυλ και δημιουργικότητα.

