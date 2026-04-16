Fashion 16.04.2026

Τα σανδάλια που θα γίνουν το main character του φετινού καλοκαιριού

Παριζιάνες τάσεις
Οι νέες αποχρώσεις στα σανδάλια της σεζόν 2026 φέρνουν φρεσκάδα, κομψότητα και έντονο χρώμα από το office look μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη-καλοκαίρι 2026 φέρνει στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα χρωματική και αισιόδοξη τάση στα σανδάλια, με τις αποχρώσεις να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό στιλ. Από το γραφείο μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές, τα παπούτσια της σεζόν μετατρέπονται σε βασικό fashion statement, με μια παλέτα που συνδυάζει κομψότητα, φρεσκάδα και ένταση.

Powder pink, sky blue, butter yellow, έντονο κόκκινο και κλασικό λευκό διαμορφώνουν το νέο τοπίο της μόδας, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν κάθε περίσταση και διάθεση. Οι σχεδιαστές επενδύουν σε καθαρές γραμμές και χρώματα με χαρακτήρα, επαναπροσδιορίζοντας το σανδάλι ως το απόλυτο κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας.

Οι 5 τάσεις στα sneakers που θα σε κάνουν να ερωτευτείς μέσα στην άνοιξη

Το λευκό επιστρέφει με minimal διάθεση

Το λευκό αναδεικνύεται σε βασικό παίκτη της σεζόν, φέρνοντας μαζί του μια αίσθηση καθαρότητας και διαχρονικής κομψότητας. Με αναφορές στη minimal αισθητική των 90s και το quiet luxury ύφος, τα λευκά σανδάλια λειτουργούν ως ουδέτερη βάση που προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε look, από office εμφανίσεις μέχρι πιο χαλαρές καλοκαιρινές εξόδους.

Butter yellow: Η πιο γλυκιά απόχρωση της σεζόν

Το butter yellow ξεχωρίζει ως μία από τις πιο «comfort» αποχρώσεις της χρονιάς, χαρίζοντας φωτεινότητα και απαλότητα σε κάθε σύνολο. Είτε σε flat σανδάλια είτε σε ψηλοτάκουνα σχέδια, προσθέτει μια διακριτική ζεστασιά που κάνει τα looks πιο φιλικά και σύγχρονα, χωρίς να χάνεται η κομψότητα.

Red alert: Το πιο δυνατό statement

Το κόκκινο παραμένει η πιο τολμηρή επιλογή της σεζόν, ιδανική για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν. Από minimal mules μέχρι πιο εντυπωσιακά πέδιλα, λειτουργεί ως έντονη χρωματική πινελιά που μπορεί να απογειώσει ακόμη και το πιο απλό outfit, προσθέτοντας δυναμισμό και αυτοπεποίθηση.

Sky blue: Ανάλαφρη καλοκαιρινή διάθεση

Το sky blue έρχεται να προσφέρει δροσιά και αίσθηση ελευθερίας στα καλοκαιρινά looks. Φωτεινό και καθαρό, ταιριάζει τόσο σε casual επιλογές όπως flip-flops όσο και σε πιο elegant σχέδια με τακούνι, αποτελώντας μια από τις πιο ευέλικτες αποχρώσεις της σεζόν.

Powder pink: Το νέο ρομαντικό basic

Το powder pink επανέρχεται ανανεωμένο, πιο σύγχρονο και λιγότερο «προφανές». Η παστέλ αυτή απόχρωση προσθέτει μια ρομαντική αλλά ταυτόχρονα μοντέρνα διάθεση στα σανδάλια, αναβαθμίζοντας ακόμα και τα πιο απλά outfits με έναν διακριτικό fashion χαρακτήρα.

Η σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι 2026 επιβεβαιώνει ότι τα σανδάλια δεν αποτελούν πλέον απλώς ένα πρακτικό καλοκαιρινό παπούτσι, αλλά βασικό στοιχείο στιλιστικής έκφρασης. Οι χρωματικές επιλογές αναδεικνύονται σε κεντρικό εργαλείο μόδας, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε ευκαιρία για προσωπικό στυλ και δημιουργικότητα.

Σου έλειψε το καλοκαίρι; Αυτό είναι το fashion trend που θα το φέρει πιο κοντά

Anne Hathaway: Το «cloud dress» που έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

Eurovision 2026: Πτώση στα προγνωστικά για τον Akylas λίγο πριν τον ημιτελικό

Από το gaming στον πύργο ελέγχου – Η νέα κίνηση της FAA που συζητιέται παγκοσμίως

Εργασία από το σπίτι – 6 hacks που αλλάζουν εντελώς τον χώρο σου
Πώς να μαγειρέψεις στο πλυντήριο πιάτων- Το hack που διχάζει
3 μέρη κοντά στην Αθήνα ιδανικά για τους φυσιολάτρες
Μπαλκόνι που θυμίζει σαλόνι: Οι σωστές επιλογές σε χαλιά και μαξιλάρες για απόλυτο cocooning
Το ’90s blowout επιστρέφει και είναι πιο hot από ποτέ – Δες πώς θα το υιοθετήσεις
H Cardi B μπαίνει στο beauty game με τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών
Career Ghosting: Η μόδα του «ghosting» χτύπησε την πόρτα της καριέρας σου
Shopping therapy: Τα 3 πιο shopaholic ζώδια
Lunchbox στο γραφείο: 3 εύκολες και οικονομικές συνταγές
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

