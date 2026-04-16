Social & Tech 16.04.2026

Από το gaming στον πύργο ελέγχου – Η νέα κίνηση της FAA που συζητιέται παγκοσμίως

Η καμπάνια που συζητιέται ήδη διεθνώς δείχνει πώς η τεχνολογία και η ψυχαγωγία συναντούν έναν από τους πιο υπεύθυνους τομείς της αεροπορίας.
Πόπη Βασιλείου

Η FAA (Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ) επιχειρεί μια ασυνήθιστη αλλά στοχευμένη στροφή στη στρατηγική προσλήψεων, απευθυνόμενη αυτή τη φορά ξεκάθαρα στους gamers, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η χρόνια έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Σε μια νέα διαφημιστική καμπάνια που ήδη συζητιέται έντονα, η υπηρεσία καλεί άτομα με εμπειρία στα video games να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ενταχθούν στον απαιτητικό αυτό επαγγελματικό κλάδο, υπογραμμίζοντας πως πολλές από τις δεξιότητες που αναπτύσσονται στο gaming έχουν άμεση συνάφεια με τις ανάγκες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η καμπάνια, που σύμφωνα με διεθνή μέσα όπως το BBC, αξιοποιεί εικόνες και αναφορές από τον κόσμο των video games – ακόμη και το λογότυπο του Xbox σε διαφημιστικό υλικό – επιχειρεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στον ψηφιακό κόσμο και έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς δημόσιας ασφάλειας. Το μήνυμα είναι απλό αλλά εντυπωσιακό: η ταχύτητα σκέψης, η συγκέντρωση και η ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, στοιχεία που χαρακτηρίζουν πολλούς gamers, θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Π. Ντάφι, η FAA επιχειρεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας γενιάς εργαζομένων, προσεγγίζοντας μια δημογραφική ομάδα που διαθέτει ήδη τεχνικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Σε ένα περιβάλλον όπου η πίεση είναι καθημερινή και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται μέσα σε δευτερόλεπτα, η εμπειρία από τα video games θεωρείται από τους ιθύνοντες ως ένα πιθανό πλεονέκτημα.

Την ίδια στιγμή, το πρόβλημα υποστελέχωσης στους πύργους ελέγχου παραμένει έντονο. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η FAA εκτιμά ότι λείπουν περίπου 3.000 ελεγκτές από το σύστημα, ενώ οι αποχωρήσεις αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη λειτουργία των αεροδρομίων και στην ασφάλεια των πτήσεων.

Η νέα στρατηγική έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και συζήτηση, με το συνδικάτο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να εμφανίζεται θετικό απέναντι στην ιδέα διεύρυνσης του pool υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα αυστηρά κριτήρια επιλογής. Όπως τονίζεται, η εμπειρία από το gaming μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο φίλτρο δεξιοτήτων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την απαιτητική εκπαίδευση που απαιτεί το επάγγελμα.

Σε κάθε περίπτωση, η πρωτοβουλία της FAA ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς οι δεξιότητες της ψηφιακής εποχής μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματικά επαγγέλματα υψηλής ευθύνης. Και εσύ, αν ανήκεις στη γενιά που μεγάλωσε με χειριστήριο στα χέρια, ίσως για πρώτη φορά ακούς ότι το gaming δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, αλλά και πιθανή διαδρομή προς έναν από τους πιο κρίσιμους ρόλους στην αεροπορική ασφάλεια.

