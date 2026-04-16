Ελένη Μενεγάκη: Το νέο στοίχημα του Άγγελου Λάτσιου στην Άνδρο και η «απόβαση» στα Άχλα

Φαντάσου το σκηνικό: ο ήλιος να δύει στο απέραντο γαλάζιο, η αύρα της Άνδρου να σε δροσίζει και εσύ να απολαμβάνεις ένα δείπνο σε ένα σημείο που μέχρι χθες αποτελούσε το προσωπικό καταφύγιο της πιο διάσημης ελληνικής οικογένειας. Η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος φαίνεται πως αποφάσισαν να δώσουν στον Άγγελο Λάτσιο τα «κλειδιά» της δικής τους Εδέμ, καθώς οι εργασίες για το νέο εστιατόριο στα Άχλα προχωρούν με ταχύτητες φωτός. Μπαίνεις στον ρυθμό ενός καλοκαιριού που αναμένεται να είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα, αφού ο γιος της παρουσιάστριας ετοιμάζεται να κάνει το δικό του δυναμικό μπάσιμο στον χώρο της εστίασης, μεταμορφώνοντας την αγαπημένη γωνιά της μητέρας του στον απόλυτο lifestyle προορισμό. Δεν είναι απλώς ένα ακόμα μαγαζί στο Αιγαίο, αλλά ένα project που συνδυάζει την οικογενειακή παράδοση στην ποιότητα με τη φρεσκάδα και το όραμα ενός νέου ανθρώπου που ξέρει καλά τι σημαίνει φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών.

Οι φήμες οργιάζουν ότι ο Άγγελος βρίσκεται καθημερινά πάνω από τα συνεργεία, επιβλέποντας κάθε λεπτομέρεια, ώστε το αποτέλεσμα να αντανακλά την αισθητική και την ηρεμία που εκπέμπει το «Onar» όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι η στιγμή που ο γιος της Ελένης βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνοντας τα ηνία μιας επιχείρησης που φέρει βαριά υπογραφή. Η απόφασή του να ασχοληθεί ενεργά με τον τουρισμό και την εστίαση δείχνει έναν άνθρωπο που θέλει να δημιουργήσει κάτι δικό του, εκμεταλλευόμενος την τεράστια εμπειρία του Ματέο Παντζόπουλου αλλά και τη διορατικότητα της μητέρας του. Η παρουσία του στην Άνδρο είναι πλέον σταθερή, αφού ο ίδιος δείχνει να έχει ερωτευτεί το νησί όσο και οι γονείς του, κάνοντας το μεγάλο βήμα από τις ξέγνοιαστες διακοπές στην απαιτητική καθημερινότητα ενός ιδιοκτήτη εστιατορίου.

Αν και οι λεπτομέρειες για το μενού παραμένουν «επτασφράγιστο μυστικό», οι πληροφορίες λένε ότι η έμφαση θα δοθεί στα τοπικά προϊόντα της Άνδρου και την αυθεντική ελληνική κουζίνα με ένα σύγχρονο twist. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σημείο συνάντησης όπου η πολυτέλεια θα συναντά την απλότητα, προσφέροντας μια εμπειρία που θα ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Η Ελένη Μενεγάκη, ως η απόλυτη οικοδέσποινα, αναμένεται να είναι η καλύτερη διαφήμιση για το νέο ξεκίνημα του γιου της, κάνοντας τα Άχλα το κέντρο του φετινού lifestyle χάρτη.

