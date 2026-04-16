Το ’90s blowout επιστρέφει και είναι πιο hot από ποτέ – Δες πώς θα το υιοθετήσεις

Εσύ που μεγάλωσες με MTV, Spice Girls και «Friends», θυμάσαι εκείνη τη χρυσή εποχή που τα μαλλιά είχαν όγκο, κίνηση και μια ακαταμάχητη λάμψη; Ναι, μιλάμε για τα εμβληματικά μαλλιά 90s, το blowout που έκανε θραύση και τώρα, όπως κάθε καλό trend, επιστρέφει δυναμικά για να κατακτήσει ξανά τις καρδιές μας!

Ξέχνα τα ίσια, άτονα μαλλιά και ετοιμάσου να υποδεχτείς τον όγκο και την αυτοπεποίθηση που μόνο ένα ’90s χτένισμα μπορεί να σου προσφέρει. Είτε είσαι fan της δεκαετίας είτε απλά ψάχνεις έναν τρόπο να ανανεώσεις το look σου, αυτό το άρθρο είναι ο απόλυτος οδηγός σου.

Γιατί τα μαλλιά των ’90s είναι πάλι trend;

Η μόδα, ως γνωστόν, κάνει κύκλους. Και οι ’90s, με την αισθητική τους που συνδυάζει το grunge με το glamour, το casual με το chic, είναι μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Τα μαλλιά 90s, ειδικά το χαρακτηριστικό blowout με τον πλούσιο όγκο και τις απαλές μπούκλες, είναι η επιτομή της θηλυκότητας και της αυτοπεποίθησης. Δεν είναι απλά ένα χτένισμα, είναι μια δήλωση. Είναι η αίσθηση ότι είσαι έτοιμη να κατακτήσεις τον κόσμο, με μαλλιά που έχουν κίνηση και ζωντάνια. Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η γρήγορη μόδα και τα πρόχειρα χτενίσματα, η επιστροφή του ’90s blowout είναι μια ωδή στην επιμέλεια, στην περιποίηση και σε ένα look που δείχνει ότι έχεις αφιερώσει χρόνο στον εαυτό σου – χωρίς όμως να δείχνει υπερβολικά “στημένο”. Είναι το ιδανικό πάντρεμα του «effortless chic» με το «glamorous».

Τα μυστικά για το απόλυτο blowout των ’90s

Το να πετύχεις αυτό το iconic look μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά με τα σωστά βήματα και τα κατάλληλα εργαλεία, εσύ μπορείς να το κάνεις μόνη σου στο σπίτι! Ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες βήμα προς βήμα:

1. Η σωστή προετοιμασία είναι το παν

Ξεκίνα με ένα καλό λούσιμο. Χρησιμοποίησε ένα σαμπουάν και conditioner που προσφέρουν όγκο και ενυδάτωση. Μην ξεχάσεις ένα καλό θερμοπροστατευτικό σπρέι, καθώς είναι απαραίτητο για να προστατέψεις τα μαλλιά σου από τη θερμότητα του πιστολιού. Στέγνωσε τα μαλλιά σου με μια πετσέτα μέχρι να είναι νωπά, όχι βρεγμένα.

2. Προϊόντα για όγκο

Πριν ξεκινήσεις το στέγνωμα, εφάρμοσε ένα προϊόν για όγκο (όπως αφρό ή σπρέι όγκου) στις ρίζες και κατά μήκος των μαλλιών. Αυτό θα δώσει την απαραίτητη βάση για το χτένισμα.

3. Το στέγνωμα

Χώρισε τα μαλλιά σου σε τμήματα. Ξεκίνα από τον αυχένα και προχώρησε προς τα πάνω. Χρησιμοποίησε μια μεγάλη, στρογγυλή βούρτσα. Πέρασε κάθε τούφα με τη βούρτσα, τραβώντας την προς τα πάνω και έξω από το πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα στεγνώνεις με το πιστολάκι. Ο στόχος είναι να σηκώσεις τις ρίζες και να δώσεις κίνηση στα μήκη. Για ένα πιο έντονο «φτερωτό» look, γύρισε τις άκρες προς τα έξω.

4. Το Μυστικό των Rollers

Εδώ είναι το trick που θα απογειώσει το ’90s blowout σου! Αφού στεγνώσεις κάθε τούφα με τη στρογγυλή βούρτσα, τύλιξέ την προσεκτικά σε ένα μεγάλο velcro roller ή χρησιμοποίησε ένα κλιπ για να την κρατήσεις στη θέση της (σαν να έχεις κάνει ένα μεγάλο ρολό). Άφησε τα rollers στα μαλλιά σου για τουλάχιστον 15-20 λεπτά, ή ακόμα καλύτερα, μέχρι να κρυώσουν εντελώς. Αυτό «κλειδώνει» τον όγκο και τις μπούκλες.

5. Το Φιξάρισμα

Αφαίρεσε προσεκτικά τα rollers ή τα κλιπς. Τίναξε ελαφρά τα μαλλιά σου με τα δάχτυλα για να τα «ανοίξεις» και να δώσεις μια πιο φυσική όψη. Ολοκλήρωσε με μια ελαφριά λακ για κράτημα και ένα σπρέι λάμψης για αυτό το ακαταμάχητο «wet look» που τόσο αγαπήσαμε στα μαλλιά 90s.

6. Μην ξεχνάς το styling

Το ’90s blowout δεν είναι μόνο όγκος, είναι και η στάση που υιοθετείς. Για να ολοκληρώσεις το look σου, σκέψου τις λεπτομέρειες. Μια βαθιά πλαϊνή χωρίστρα ή μια κεντρική, ανάλογα με το σχήμα του προσώπου σου, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μην φοβάσαι να παίξεις με τη θέση των μαλλιών, το να τα πετάς από τη μία πλευρά στην άλλη προσθέτει δράμα και κίνηση. Τα αξεσουάρ ήταν επίσης σημαντικά: ένα απλό, μαύρο scrunchie ή μερικά διακριτικά κλιπς μπορούν να προσθέσουν μια αυθεντική ’90s πινελιά χωρίς να υπερφορτώσουν το look. Θυμήσου, ο στόχος είναι να δείχνεις αβίαστα chic, σαν να ξύπνησες έτσι, ακόμα κι αν έχεις αφιερώσει λίγο χρόνο για να το πετύχεις.

