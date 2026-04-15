Η Hailey Bieber υιοθετεί το απόλυτο anti-trend της άνοιξης και αλλάζει το μανικιούρ της σεζόν

Όταν μιλάμε για ανοιξιάτικα μανικιούρ, το μυαλό πηγαίνει σχεδόν αυτόματα σε παστέλ αποχρώσεις, λουλουδάτα σχέδια και φωτεινά χρώματα. Ωστόσο, η Hailey Bieber φαίνεται πως αποφάσισε να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, παρουσιάζοντας ένα μανικιούρ που δεν θυμίζει σε τίποτα την «κλασική» άνοιξη, και ακριβώς γι’ αυτό ξεχωρίζει.

Η ιδρύτρια της Rhode, γνωστή για τα signature glazed nails της, αυτή τη φορά επέλεξε μια εντελώς διαφορετική αισθητική. Μαζί με τη σταθερή συνεργάτιδά της, τη nail artist Zola Ganzorigt, υιοθέτησε μια έντονη μαύρη βάση, δημιουργώντας ένα edgy και πιο «χειμερινό» αποτέλεσμα, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά.

Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends

Κι όμως, η άνοιξη δεν απουσιάζει εντελώς από το look. Πάνω στο σκούρο φόντο, προστέθηκαν μικροσκοπικά λουλούδια σε μπλε και πράσινες αποχρώσεις, τα οποία δίνουν μια πιο φρέσκια και παιχνιδιάρικη διάσταση στο μανικιούρ. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά; Τα florals ενισχύθηκαν με glow-in-the-dark σκόνη, με αποτέλεσμα να φωσφορίζουν στο σκοτάδι, μια επιλογή που ταιριάζει απόλυτα με το φεστιβαλικό vibe του Coachella.

Η επιλογή της έντονης μαύρης βάσης, όπως το κλασικό «Black Onyx» της OPI, μπορεί να μην είναι η προφανής για την εποχή, αλλά ακριβώς αυτή η αντίθεση είναι που κάνει το look τόσο σύγχρονο. Αντί για τα αναμενόμενα παστέλ, το συγκεκριμένο μανικιούρ δημιουργεί ένα δυναμικό κοντράστ με τα πιο ανάλαφρα, ανοιξιάτικα outfits.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι beauty «κανόνες» δεν είναι πια τόσο αυστηροί. Το μαύρο, το βαθύ δαμασκηνί ή οι espresso αποχρώσεις μπορούν πλέον να φορεθούν άνετα και την άνοιξη, προσφέροντας μια πιο sophisticated και μοντέρνα αισθητική. Και αν κρίνουμε από την επιρροή της Bieber, αυτό το «αντί-ανοιξιάτικο» μανικιούρ δεν θα αργήσει να γίνει ένα από τα πιο δυνατά trends της σεζόν.

Dua Lipa: Η beauty συνήθεια που δεν αποχωρίζεται ούτε στις διακοπές

Ξέχασες το ψαλίδι για τις μπούκλες; 3 τρόποι για heatless curls που θα ζηλέψει και ο κομμωτής σου