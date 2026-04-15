Η Amanda Seyfried «χτίζει» το καστ του Mamma Mia 3 με νέα ονόματα που θα κάνουν την ανατροπή

Η Amanda Seyfried φαντάζεται το επόμενο κεφάλαιο του Mamma Mia, με νέες προσθήκες στο καστ και την επιστροφή της Sophie

Η Amanda Seyfried φαίνεται πως έχει ήδη στο μυαλό της το επόμενο κεφάλαιο του αγαπημένου μιούζικαλ Mamma Mia, παρότι η τρίτη ταινία δεν έχει ακόμη πάρει επίσημη έγκριση. Η ηθοποιός, που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον ρόλο της Sophie, δεν κρύβει την αισιοδοξία της ότι το project βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, ενώ παράλληλα φαντάζεται ένα νέο, ανανεωμένο καστ.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε στο Mamma Mia 3 νέες δυνατές παρουσίες από τη νεότερη γενιά του Hollywood και της pop σκηνής. Ανάμεσα στα ονόματα που έχει αναφέρει είναι η τραγουδίστρια Sabrina Carpenter και η ηθοποιός Sydney Sweeney.

Η ίδια σημείωσε πως δεν τις φαντάζεται απαραίτητα στους κλασικούς ρόλους που είχαν συζητηθεί στο παρελθόν, αλλά σε νέους χαρακτήρες που θα μπορούσαν να ενταχθούν φυσικά στην ιστορία, διατηρώντας το οικογενειακό και feel-good κλίμα της σειράς ταινιών.

Η επιστροφή της Sophie

Η ηθοποιός έχει εκφράσει την επιθυμία η ιστορία να συνεχιστεί στο παρόν, με τη Sophie πλέον σε ρόλο μητέρας. Όπως έχει αναφέρει, το νέο φιλμ θα μπορούσε να εξερευνήσει την οικογενειακή της ζωή, χωρίς να χαθεί το στοιχείο της μουσικής και της καλοκαιρινής διάθεσης που καθιέρωσε τη σειρά.

Παράλληλα, δεν αποκλείει την επιστροφή γνώριμων προσώπων από τα προηγούμενα films, όπως τις εμβληματικές φιγούρες που έχουν συνδεθεί με το franchise, διατηρώντας το γνώριμο συναισθηματικό και μουσικό του DNA.

Το μέλλον του Mamma Mia 3

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για την παραγωγή, η δημιουργός του franchise έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ήδη ένα πρώτο σενάριο. Οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές, καθώς το κοινό περιμένει εδώ και χρόνια την επιστροφή στο μουσικό σύμπαν των ABBA.

Η ιδέα ενός νέου καστ, με φρέσκα πρόσωπα και σύγχρονη δυναμική, φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ενώ οι δηλώσεις της Seyfried αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει το επόμενο κεφάλαιο.

Ένα franchise που παραμένει ζωντανό

Από την πρώτη ταινία μέχρι σήμερα, το Mamma Mia έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, βασισμένο στη μουσική των ABBA και στο feel-good κλίμα που το χαρακτηρίζει. Το ενδεχόμενο ενός τρίτου φιλμ δείχνει πως η ιστορία της Sophie δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, απλώς περιμένει το επόμενο καλοκαίρι της.

