Screen News 15.04.2026

Η Amanda Seyfried «χτίζει» το καστ του Mamma Mia 3 με νέα ονόματα που θα κάνουν την ανατροπή

Μαρία Χατζηγιάννη

Η Amanda Seyfried φαίνεται πως έχει ήδη στο μυαλό της το επόμενο κεφάλαιο του αγαπημένου μιούζικαλ Mamma Mia, παρότι η τρίτη ταινία δεν έχει ακόμη πάρει επίσημη έγκριση. Η ηθοποιός, που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον ρόλο της Sophie, δεν κρύβει την αισιοδοξία της ότι το project βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, ενώ παράλληλα φαντάζεται ένα νέο, ανανεωμένο καστ.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε στο Mamma Mia 3 νέες δυνατές παρουσίες από τη νεότερη γενιά του Hollywood και της pop σκηνής. Ανάμεσα στα ονόματα που έχει αναφέρει είναι η τραγουδίστρια Sabrina Carpenter και η ηθοποιός Sydney Sweeney.

Οι πρώτες φωτογραφίες του Cillian Murphy και του Daniel Craig από τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Η ίδια σημείωσε πως δεν τις φαντάζεται απαραίτητα στους κλασικούς ρόλους που είχαν συζητηθεί στο παρελθόν, αλλά σε νέους χαρακτήρες που θα μπορούσαν να ενταχθούν φυσικά στην ιστορία, διατηρώντας το οικογενειακό και feel-good κλίμα της σειράς ταινιών.

Η επιστροφή της Sophie

Η ηθοποιός έχει εκφράσει την επιθυμία η ιστορία να συνεχιστεί στο παρόν, με τη Sophie πλέον σε ρόλο μητέρας. Όπως έχει αναφέρει, το νέο φιλμ θα μπορούσε να εξερευνήσει την οικογενειακή της ζωή, χωρίς να χαθεί το στοιχείο της μουσικής και της καλοκαιρινής διάθεσης που καθιέρωσε τη σειρά.

Παράλληλα, δεν αποκλείει την επιστροφή γνώριμων προσώπων από τα προηγούμενα films, όπως τις εμβληματικές φιγούρες που έχουν συνδεθεί με το franchise, διατηρώντας το γνώριμο συναισθηματικό και μουσικό του DNA.

Το μέλλον του Mamma Mia 3

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για την παραγωγή, η δημιουργός του franchise έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ήδη ένα πρώτο σενάριο. Οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές, καθώς το κοινό περιμένει εδώ και χρόνια την επιστροφή στο μουσικό σύμπαν των ABBA.

Η ιδέα ενός νέου καστ, με φρέσκα πρόσωπα και σύγχρονη δυναμική, φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ενώ οι δηλώσεις της Seyfried αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει το επόμενο κεφάλαιο.

Ένα franchise που παραμένει ζωντανό

Από την πρώτη ταινία μέχρι σήμερα, το Mamma Mia έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, βασισμένο στη μουσική των ABBA και στο feel-good κλίμα που το χαρακτηρίζει. Το ενδεχόμενο ενός τρίτου φιλμ δείχνει πως η ιστορία της Sophie δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, απλώς περιμένει το επόμενο καλοκαίρι της.

Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα

One Piece: Το Netflix ανακοινώνει την 3η σεζόν και Lego special

 

Δες επίσης

Επανάσταση στο Hollywood: Joaquin Phoenix και 1.000 ακόμα επώνυμοι κηρύσσουν «πόλεμο» απέναντι στη συγχώνευση Paramount και Warner Bros
Cinema

Επανάσταση στο Hollywood: Joaquin Phoenix και 1.000 ακόμα επώνυμοι κηρύσσουν «πόλεμο» απέναντι στη συγχώνευση Paramount και Warner Bros

15.04.2026
Η σοκαριστική μεταμόρφωση του Jude Law στο νέο trailer του «The Wizard of the Kremlin»
Cinema

Η σοκαριστική μεταμόρφωση του Jude Law στο νέο trailer του «The Wizard of the Kremlin»

15.04.2026
The Hunger Games: Το νέο trailer του «Sunrise on the Reaping»
Cinema

The Hunger Games: Το νέο trailer του «Sunrise on the Reaping»

15.04.2026
Jennifer Lopez – Brett Goldstein: Η νέα ρομαντική comedy «Office Romance»
Cinema

Jennifer Lopez – Brett Goldstein: Η νέα ρομαντική comedy «Office Romance»

14.04.2026
Οι πρώτες φωτογραφίες του Cillian Murphy και του Daniel Craig από τα γυρίσματα στην Ελλάδα
Cinema

Οι πρώτες φωτογραφίες του Cillian Murphy και του Daniel Craig από τα γυρίσματα στην Ελλάδα

14.04.2026
Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα
Cinema

Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα

14.04.2026
House of the Dragon: Πριν την 3η σεζόν έρχεται το mobile game που σε κάνει αληθινό dragonrider
Cinema

House of the Dragon: Πριν την 3η σεζόν έρχεται το mobile game που σε κάνει αληθινό dragonrider

14.04.2026
One Piece: Το Netflix ανακοινώνει την 3η σεζόν και Lego special
Cinema

One Piece: Το Netflix ανακοινώνει την 3η σεζόν και Lego special

14.04.2026
«The Invite»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με το εντυπωσιακό all-star cast
Cinema

«The Invite»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με το εντυπωσιακό all-star cast

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα