Screen News 14.04.2026

Οι πρώτες φωτογραφίες του Cillian Murphy και του Daniel Craig από τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Μαρία Χατζηγιάννη

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες τα γυρίσματα της νέας, άτιτλης ακόμη ταινίας του Damien Chazelle, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Cillian Murphy και ο Daniel Craig.

Πρόκειται για ένα φιλμ με στοιχεία ψυχολογικού δράματος φυλακής, το οποίο έχει ήδη τραβήξει διεθνή προσοχή, τόσο λόγω του πρωταγωνιστικού καστ όσο και λόγω των εντυπωσιακών τοποθεσιών γυρισμάτων στην Ελλάδα.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Daniel Craig στην Αθήνα

Η παραγωγή έχει εγκατασταθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου, με τα γυρίσματα να εκτυλίσσονται σε ιδιαίτερα απαιτητικά φυσικά τοπία. Οι πρώτες εικόνες από το set αποτυπώνουν σκηνές έντονης δράσης μέσα στη θάλασσα, σε βραχώδεις ακτές και γύρω από ένα σκηνικό ναυαγίου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ενισχύει τον σκοτεινό χαρακτήρα της ιστορίας. Ο Cillian Murphy εμφανίζεται σε σκηνές με έντονη φυσική δραστηριότητα, ενώ ο Daniel Craig έχει έναν πιο ελεγχόμενο και παρατηρητικό ρόλο, στοιχείο που υπογραμμίζει τη δραματική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χαρακτήρων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για την υπόθεση, η ταινία διαδραματίζεται μέσα σε ένα αυστηρό και βίαιο σωφρονιστικό σύστημα. Ένας διευθυντής φυλακής και ένας κρατούμενος βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σχέσης που εξελίσσεται σε έντονη ψυχολογική αναμέτρηση, όπου τα όρια μεταξύ εξουσίας, ενοχής και επιβίωσης γίνονται ολοένα και πιο ρευστά. Η αφήγηση φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο στη σύγκρουση χαρακτήρων παρά στη δράση, με έμφαση στην ένταση και την ψυχολογική πίεση.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Michelle Williams και η Mia Threapleton, σε ρόλους που συνδέονται με το προσωπικό και οικογενειακό υπόβαθρο των βασικών ηρώων, προσθέτοντας επιπλέον δραματικά επίπεδα στην ιστορία.

Τα γυρίσματα αναμένεται να συνεχιστούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με επόμενους σταθμούς την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και την Κέρκυρα. Παρά το έντονο ενδιαφέρον που έχει ήδη προκληθεί, ο τίτλος της ταινίας παραμένει άγνωστος, όπως και η ημερομηνία κυκλοφορίας της, καθώς η παραγωγή κρατά τα περισσότερα στοιχεία υπό αυστηρή μυστικότητα.

