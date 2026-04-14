Celeb News 14.04.2026

Στη Γλυφάδα ο Daniel Craig για την περιφορά του Επιταφίου εν μέσω γυρισμάτων στην Ελλάδα

daniel_graig
Ο Daniel Craig βρέθηκε στη Γλυφάδα για την περιφορά του Επιταφίου, ενώ συνεχίζει τα γυρίσματα νέας ταινίας του στην Ελλάδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμφάνιση σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στη Γλυφάδα, όταν ο Daniel Craig και η σύζυγός του, Rachel Weisz, βρέθηκαν ανάμεσα στους πιστούς για την περιφορά του Επιταφίου.

Το ζευγάρι παρακολούθησε τη θρησκευτική τελετή στον Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Ο διάσημος ηθοποιός, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του ως James Bond, ήταν ντυμένος casual και φορούσε τραγιάσκα, γεγονός που τον βοήθησε να περάσει σχεδόν απαρατήρητος από τους περισσότερους παρευρισκόμενους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με σεβασμό και διακριτικότητα

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ηθοποιός ακολούθησε την περιφορά με σεβασμό, καταγράφοντας μάλιστα στιγμές της τελετής με το κινητό του. Παρά την παρουσία του, απέφυγε τη δημοσιότητα, με λίγους μόνο να αντιλαμβάνονται ποιος βρισκόταν δίπλα τους. Όταν δέχτηκε αίτημα για φωτογραφία, διατήρησε ευγενική αλλά διακριτική στάση.


Στην Ελλάδα για νέα κινηματογραφικά σχέδια

Η παρουσία του ηθοποιού στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Ο Daniel Craig βρίσκεται στη χώρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του βραβευμένου σκηνοθέτη Damien Chazelle, ενός prison drama που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Cillian Murphy και η Michelle Williams. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιείται ήδη στην Αθήνα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο παλιού βιομηχανικού κτιρίου που έχει μετατραπεί σε σκηνικό φυλακής, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή θα μεταφερθεί και στην Κέρκυρα.


Χαλαρές στιγμές στο κέντρο της Αθήνας

Πέρα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει και την ελληνική φιλοξενία. Πρόσφατα εντοπίστηκε να γευματίζει στην ταβέρνα Μανάρι, στο κέντρο της πόλης, όπου φωτογραφήθηκε χαλαρός και ευδιάθετος.

Η παρουσία διεθνών αστέρων όπως ο Daniel Craig στην Ελλάδα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η χώρα αποτελεί ολοένα και πιο δημοφιλή προορισμό για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και για προσωπικές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

daniel graig Επιτάφιος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

