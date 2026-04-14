Food 14.04.2026

Τσουρέκι που περίσσεψε; Δες 5 ιδέες για γλυκά που θα λατρέψεις

Με λίγα απλά βήματα, το τσουρέκι μεταμορφώνεται σε γλυκά που θα λατρέψεις για πρωινό, σνακ ή για το τραπέζι με φίλους
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά τις μέρες του Πάσχα, το τσουρέκι στο σπίτι συχνά περισσεύει. Αν σου έχει μείνει λίγο και δεν θέλεις να πάει χαμένο, μπορείς να το αξιοποιήσεις δημιουργικά και να φτιάξεις γλυκά που θα εντυπωσιάσουν.

Από τραγανά παξιμαδάκια μέχρι λαχταριστούς κορμούς σοκολάτας, το τσουρέκι μπορεί να μεταμορφωθεί και να γίνει πρωταγωνιστής σε νέα γευστικά πειράματα. Παρακάτω θα βρεις εύκολες ιδέες για να τις πιο νόστιμες και λαχταριστές συνταγές.

Τρως μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα; Αυτό το μικρό καθημερινό μυστικό μπορεί να κάνει καλό στην καρδιά σου

Παξιμαδάκια τσουρεκιού

Κόψε το τσουρέκι σε φέτες και ψήσε τις στο φούρνο μέχρι να γίνουν τραγανές. Έτσι θα έχεις παξιμαδάκια ιδανικά για πρωινό, απογευματινό ή σνακ μέσα στην ημέρα, που διατηρούν τη γεύση του τσουρεκιού αλλά αποκτούν ξεχωριστή υφή.

Καριόκες με τσουρέκι

Δώσε στις κλασικές καριόκες μια νέα γεύση αντικαθιστώντας τα μπισκότα με τσουρέκι. Το αποτέλεσμα είναι πιο μαλακό και πλούσιο, ενώ η σοκολατένια επίστρωση αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την γλυκύτητα του τσουρεκιού.

Τρουφάκια με τσουρέκι

Θρυμμάτισε λίγο από το τσουρέκι και πρόσθεσέ το στα τρουφάκια σου. Η γεύση του γίνεται πιο πλούσια και η υφή πιο ενδιαφέρουσα, δημιουργώντας ένα γρήγορο και λαχταριστό γλυκάκι για κάθε στιγμή της ημέρας.

Κορμός σοκολάτας με τσουρέκι

Αντί για μπισκότα στη βάση του κορμού, χρησιμοποίησε τσουρέκι. Μπορείς να πειραματιστείς με σοκολάτα γάλακτος, λευκή ή πραλίνα, για ένα αποτέλεσμα ακόμα πιο πλούσιο και λαχταριστό.

Εκμέκ με τσουρέκι

Το τσουρέκι μπορεί να γίνει η βάση για εκμέκ, προσφέροντας μια διαφορετική γεύση στο παραδοσιακό γλυκό. Ιδανικό για να κεράσεις καλεσμένους ή για ένα γλυκό που θα εντυπωσιάσει με την εμφάνιση και τη γεύση του.

6 «αθώες» τροφές που σε φουσκώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις

Αυτό το πολυεπίπεδο κέικ είναι σκέτη «αμαρτία» (δε μένει ούτε κομμάτι)

 

Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα

Στη Γλυφάδα ο Daniel Craig για την περιφορά του Επιταφίου εν μέσω γυρισμάτων στην Ελλάδα

Τα 2 deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για να αποκτήσεις τον κήπο των ονείρων σου
Life

Τα 2 deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για να αποκτήσεις τον κήπο των ονείρων σου

14.04.2026
«Μην τους πεις κάτι αν δεν το εννοείς»-Τα 4 ζώδια που κάνουν overthinking
Life

«Μην τους πεις κάτι αν δεν το εννοείς»-Τα 4 ζώδια που κάνουν overthinking

14.04.2026
Ο Pedro Pascal γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel και αλλάζει τους κανόνες της ανδρικής μόδας
Fashion

Ο Pedro Pascal γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel και αλλάζει τους κανόνες της ανδρικής μόδας

14.04.2026
Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends
Beauty

Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends

14.04.2026
Η Zendaya και ο Law Roach παρουσιάζουν τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear
Fashion

Η Zendaya και ο Law Roach παρουσιάζουν τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear

14.04.2026
Pamela Anderson x Olive Ateliers: Η συλλογή που μετατρέπει το καλοκαίρι σου σε French chic εμπειρία
Life

Pamela Anderson x Olive Ateliers: Η συλλογή που μετατρέπει το καλοκαίρι σου σε French chic εμπειρία

14.04.2026
Μην πετάξεις τα πασχαλινά κουλουράκια: 10 εύκολες ιδέες που θα σε σώσουν
Food

Μην πετάξεις τα πασχαλινά κουλουράκια: 10 εύκολες ιδέες που θα σε σώσουν

14.04.2026
Κράτα ημερολόγιο! Αυτές είναι οι επόμενες αργίες του 2026 που δεν πρέπει να χάσεις
Life

Κράτα ημερολόγιο! Αυτές είναι οι επόμενες αργίες του 2026 που δεν πρέπει να χάσεις

14.04.2026
Φέρε την άνοιξη στο σπίτι σου: Minimal αλλαγές που φέρνουν μεγάλη ανανέωση
Life

Φέρε την άνοιξη στο σπίτι σου: Minimal αλλαγές που φέρνουν μεγάλη ανανέωση

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη