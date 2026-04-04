Αυτό το πολυεπίπεδο κέικ είναι σκέτη «αμαρτία» (δε μένει ούτε κομμάτι)

Δεν υπάρχει τίποτα πιο εντυπωσιακό από ένα πολυεπίπεδο κέικ που συνδυάζει βαθιά σοκολατένια γεύση με βελούδινη καραμέλα. Αυτή η συνταγή είναι η επιτομή της απόλαυσης: υγρό, πλούσιο παντεσπάνι και μια ακαταμάχητη fudge κρέμα που δένει τα πάντα αρμονικά.

Είτε ψάχνεις το τέλειο κέικ για γενέθλια είτε ένα γλυκό για να εντυπωσιάσεις σε μια ιδιαίτερη περίσταση, αυτό το chocolate-caramel layer cake θα γίνει το αγαπημένο σου. Και το καλύτερο; Είναι τόσο νόστιμο που δύσκολα θα μείνει έστω και ένα κομμάτι!

Υλικά

Για το κέικ:

200g αλατισμένο βούτυρο (κομμένο)

250g μαύρη σοκολάτα (70%), ψιλοκομμένη (+ extra τριμμένη για σερβίρισμα)

2 1/2 φλ. (550g) ζάχαρη

1/2 φλ. (125ml) φυτικό λάδι

4 μεγάλα αυγά (σε θερμοκρασία δωματίου)

2 φλ. (300g) αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1/2 φλ. (50g) κακάο, κοσκινισμένο

1 φλ. (250ml) βραστό νερό

Για τη σοκολατένια καραμέλα (fudge):

1 1/2 φλ. (330g) ζάχαρη

135g υγρή γλυκόζη

450ml κρέμα γάλακτος πλήρης

270g μαύρη (40%) και 270g σοκολάτα γάλακτος, ψιλοκομμένες

3 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Για τη fudge:

Σε κατσαρολάκι βάλε ζάχαρη, γλυκόζη και 90ml νερό.

Μαγείρεψε σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.

Άφησε να σιγοβράσει 6–8 λεπτά μέχρι να πάρει βαθύ χρυσαφί χρώμα.

Απομάκρυνε από τη φωτιά και πρόσθεσε προσεκτικά την κρέμα (προσοχή στο πιτσίλισμα).

Επέστρεψε σε χαμηλή φωτιά και ανακάτευε 3–5 λεπτά μέχρι να γίνει λεία.

Πρόσθεσε τις σοκολάτες και ανακάτεψε μέχρι να λιώσουν.

Μετέφερε σε μπολ και πρόσθεσε βανίλια.

Κάλυψε με μεμβράνη και άφησε να κρυώσει και να πήξει.

Για το κέικ:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 150°C (130°C στον αέρα).

Βουτύρωσε και στρώσε με λαδόκολλα 2 φόρμες 20εκ.

Λιώσε το βούτυρο με τη σοκολάτα σε μπεν μαρί.

Πρόσθεσε ζάχαρη και λάδι και ανακάτεψε.

Ρίξε τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας καλά κάθε φορά.

Πρόσθεσε αλεύρι και κακάο και ανακάτεψε ελαφρά.

Ρίξε σιγά-σιγά το βραστό νερό μέχρι να γίνει λείο μείγμα.

Μοίρασε το μείγμα στις φόρμες.

Χτύπησε ελαφρά τις φόρμες για να φύγει ο αέρας.

Ψήσε για 1 ώρα και 15 λεπτά (μέχρι να βγαίνει καθαρή οδοντογλυφίδα με λίγα υγρά ψίχουλα).

Άφησε να κρυώσουν πλήρως.

Στήσιμο του κέικ:

Βάλε τη fudge στην κατάψυξη για 15 λεπτά μέχρι να σφίξει.

Χτύπησέ τη με μίξερ να αφρατέψει ελαφρώς.

Κόψε κάθε κέικ οριζόντια ώστε να έχεις 4 στρώσεις.

Στρώσε:

1η βάση + fudge

2η βάση + fudge

3η βάση + fudge

4η βάση + fudge

Πασπάλισε με τριμμένη σοκολάτα.

Tip: Για ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, άφησε το κέικ να «σταθεί» λίγες ώρες πριν το σερβίρισμα ώστε να δέσουν οι γεύσεις!

