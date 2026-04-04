Θέατρο 04.04.2026

«Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Javor Gardev με τους The Tiger Lillies στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Βάκχες του Ευριπίδη. Σε σκηνοθεσία Javor Gardev με τους The Tiger Lillies.  10 & 11 Ιουλίου 2026 - Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
Mad.gr

Με την προσθήκη της παράστασης Βάκχες του Ευριπίδη, η οποία θα παρουσιαστεί στις 10 και 11 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ολοκληρώνεται το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του αρχαίου θεάτρου. Πρόκειται για μια σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ», σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάβορ Γκάρντεφ, με τον Λεονίντ Γιόβτσεφ στον ρόλο του Διονύσου και τη συμμετοχή ενός μεικτού θιάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών.

Σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντηχούν, οι Βάκχες σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού, Γιάβορ Γκάρντεφ, παρουσιάζονται στο αρχαίο θέατρο ως μια σκηνική ανάγνωση που απορρυθμίζει την αιώνια διαπάλη ανάμεσα σε δυο θεμελιώδεις αρχές – τη λαμπερή μορφή του Απόλλωνα και τη χαοτική σαγήνη του Διονύσου.

Τον θεό Διόνυσο ενσαρκώνει ο Βούλγαρος ηθοποιός Λεονίντ Γιόβτσεφ, ένας από τους πιο χαρισματικούς και τολμηρούς πρωταγωνιστές της γενιάς του, με καθηλωτικές ερμηνείες, γνωστός ως το ‘enfant terrible’ του βουλγαρικού θεάτρου, ενώ την Αγαύη ερμηνεύει η Λουκία Μιχαλοπούλου.

Τη μουσική υπογράφουν και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι The Tiger Lillies, το διεθνούς φήμης βρετανικό συγκρότημα, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση ως σκοτεινοί τραβαδούροι, με μορφές που αντλούνται από το διονυσιακό σύμπαν. Από αυτή τη σύμπραξη Οργανισμών, σωμάτων και ζωντανής μουσικής προκύπτει μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής.

Στις Βάκχες του Γκάρντεφ τίθεται ένα καίριο ερώτημα σχετικά με την ανοχή της κοινωνίας στην αποσταθεροποίηση. Πώς μεταβολίζεται στον συλλογικό οργανισμό το συμβάν –διανοητικά, ψυχικά, πολιτικά– πριν μετατραπεί σε τραύμα; Το έργο λειτουργεί ως αναμέτρηση με τα όρια της ευταξίας, δοκιμάζοντας την αντοχή κανόνων και θεσμών. Στον Ευριπίδη, η διονυσιακή μανία δεν είναι μια αθώα γιορτή αλλά δοκιμασία της ίδιας της ιδέας του πολιτισμού, που ωθεί στα άκρα τη διατήρηση του ελέγχου, των ηθών/εθών, των νόμων και της αυτοεικόνας μας.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης: «Οι Βάκχες είναι εκείνη η τραγωδία που φτάνει πιο μακριά από κάθε άλλη στο ενδιαφέρον για τις ανορθολογικές παρορμήσεις και την παραφροσύνη. Τόσο μακριά, που αποδεικνύεται επικίνδυνη και ριψοκίνδυνη και για τους θεατές, οι οποίοι καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τους βαθύτερους και ισχυρότερους φόβους τους.»

Ο αταβιστικός φόβος της κατάρρευσης του πολιτισμού δεν κατοικεί μόνο στα πρόσωπα, φωλιάζει στο συλλογικό ασυνείδητο, εκεί όπου η κοινότητα πλάθει μύθους για να προστατευτεί. Από αυτό το πεδίο γεφυρώνεται μια αναλογία με την εμπειρία των βαλκανικών εθνικισμών, όπου η μισαλλοδοξία –ως πολιτική μορφή του φόβου του ‘άλλου’– τον καθιστά απειλή που πρέπει να απωθηθεί, να περιοριστεί ή να αφομοιωθεί.

Η τραγωδία κτίζεται πάνω στην αυταπάτη και στην ύβρη της βεβαιότητας πως ό,τι δεν χωρά στη γλώσσα και στον νόμο μπορεί απλώς να εξοριστεί. Μόνο που όταν ο άνθρωπος αρνείται τη σκοτεινή του συγγένεια με το άλογο, δεν το εξαφανίζει αλλά το σπρώχνει στα βάθη, απ’ όπου σχεδόν πάντα επιστρέφει αγριότερο.

Συντελεστές

  • Σκηνοθεσία Javor Gardev
  • Προσαρμογή Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Javor Gardev
  • Μουσική Martyn Jaques
  • Live επί σκηνής The Tiger Lillies (Martyn Jaques, Adrian Stout, Budi Butenop)
  • Σκηνικά Nikola Toromanov
  • Κοστούμια Ηλένια Δουλαδίρη
  • Χορογραφία Uršula Teržan
  • Φωτισμοί Στέλλα Κάλτσου
  • Μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά Dorotea Tabakova
  • Δραματουργική ανάλυση Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Pavlina Dublekova
  • Βοηθός σκηνοθέτη Liuba Todorova
  • Διεύθυνση σκηνής Bogdan Dimitrov
  • Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου Ρίτα Σίσιου
  • Social media Άποψη, Δημήτρης Κοντογιάννης
  • Παίζουν Leonid Yovchev Διόνυσος, Samuel Finzi Τειρεσίας, Αλέξανδρος Μυλωνάς Κάδμος, Λουκία Μιχαλοπούλου Αγαύη, Μιχαήλ Ταμπακάκης Πενθέας, Ivan Youroukov Αγγελιαφόρος Α’, Martin Dimitrov Αγγελιαφόρος Β’, Ivan Nikolov Δούλος
  • Χορός των Βακχών Kremena Slavcheva, Ξένια Γραμματικού, Δανάη Σταματοπούλου, Αλεξάνδρα Γκαϊτατζή, Nadya Keranova, Νεφέλη Ανθοπούλου, Ελένη Θυμιοπούλου, Alexandra Svilenova, Αγγελική Κιντώνη, Ζωή Ευθυμίου, Ευθυμία Δανιηλίδου, Πολυξένη Σπυροπούλου
  • Συμπαραγωγή Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
  • Σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Ώρα έναρξης 21.00.

Στα αγγλικά, με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Εισιτήρια

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας με τους παρακάτω τρόπους:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: aefestival.gr και more.com
ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260: Δε-Πα 10:00-18:00
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Δε-Πα 10:00-18:00, +30 2118008181|
ΑΜΕΑ: +30 2104834913 | Δε-Πα 10:00-17:00

Πληροφορίες εισιτηρίων: aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου ΘΕΑΤΡΟ πολιτισμός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Zara Larsson: Πώς η Charli XCX ενέπνευσε το νέο μουσικό της κεφάλαιο

Zara Larsson: Πώς η Charli XCX ενέπνευσε το νέο μουσικό της κεφάλαιο

04.04.2026
Επόμενο
Αυτό το πολυεπίπεδο κέικ είναι σκέτη «αμαρτία» (δε μένει ούτε κομμάτι)

Αυτό το πολυεπίπεδο κέικ είναι σκέτη «αμαρτία» (δε μένει ούτε κομμάτι)

04.04.2026

Δες επίσης

Από το γήπεδο στο ράφι: Οι Messi, Ronaldo, Mbappe και Vini Jr. σε LEGO sets που ήδη συζητιούνται παντού
City Guide

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την άνοιξη με δράσεις για όλους
City Guide

Linda της Penelope Skinner: Συνεχίζεται μετά το Πάσχα στο θέατρο Επί Κολωνώ – για λίγες παραστάσεις
City Guide

Ολοκληρώθηκε το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας ΚΙΝΟ ΑΤΗΕΝS
Cinema

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου παθαίνει «Easterία» πάνω στο ποδήλατο γυμναστικής
City Guide

Όταν ο Γιάννης Τουμπάνος ανακαλύπτει τσουρέκια χωρίς σοκολάτα, τον πιάνει «Easterία»
City Guide

Η Alicia Keys και ο Swizz Beatz φέρνουν τη συλλογή «Γίγαντες» στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ
City Guide

H LEGO λανσάρει το μεγαλύτερο σετ στην ιστορία της: 12.060 κομμάτια της Sagrada Família
City Guide

Τάμτα: Το πιο ξεχωριστό underground show της Αθήνας επιστρέφει με νέα σκηνικά και εκρηκτικά acts
City Guide

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ