To αλμυρό κέικ με τυρί και κολοκυθάκια που γίνεται αμέσως στο air fryer

Συνδύασε τη ζουμερή φρεσκάδα των κολοκυθιών με την πλούσια γεύση του τυριού σε ένα αφράτο κέικ που μπορείς να απολαύσεις ζεστό ή να φυλάξεις για αργότερα
Μαρία Χατζηγιάννη

Αναζητάς μια εύκολη και γρήγορη λύση για αλμυρό πρωινό, brunch ή σνακ; Το αφράτο κέικ με κολοκυθάκια και τυρί που ψήνεται στο air fryer συνδυάζει την απαλή υφή ενός κλασικού κέικ με την πλούσια γεύση των κολοκυθιών και του τυριού. Είναι ιδανικό για να το σερβίρεις ζεστό ή να φυλάξεις τις υπόλοιπες φέτες στην κατάψυξη για τις μέρες που θέλεις κάτι νόστιμο και γρήγορο.

Η συνταγή είναι τόσο απλή που δεν χρειάζεται ειδικές τεχνικές. Λίγα υλικά, γρήγορη προετοιμασία και το αποτέλεσμα είναι πάντα αφράτο και αρωματικό. Το τυρί ενισχύει τη γεύση, ενώ τα κολοκυθάκια προσθέτουν φρεσκάδα και ζουμερότητα, δημιουργώντας ένα κέικ που θα αγαπήσει όλη η οικογένεια.

Υλικά:

  • 200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 3 αυγά
  • 100 ml γάλα
  • 80 ml σπορέλαιο
  • 200 γρ. κολοκυθάκια
  • 100 γρ. τυρί σε κύβους (π.χ. emmental)
  • 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ για αλμυρές πίτες
  • Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση
Εκτέλεση:

  • Τρίψε τα κολοκυθάκια και στράγγισέ τα καλά πιέζοντάς τα για να φύγουν τα υγρά τους.
  • Σε ένα μπολ, χτύπησε τα αυγά με το γάλα και το λάδι μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  • Πρόσθεσε το κοσκινισμένο αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ και ανακάτεψε μέχρι να έχεις ένα λείο μείγμα.
  • Ενσωμάτωσε τα κολοκυθάκια και το τυρί και ρύθμισε με αλάτι και πιπέρι.
  • Ρίξε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα κατάλληλη για air fryer.
  • Ψήσε στους 160°C για 25–30 λεπτά και έλεγξε με οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί.
  • Άφησέ το να κρυώσει λίγο πριν το ξεφορμάρεις και σέρβιρε.

