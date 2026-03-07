Celeb News 07.03.2026

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

xristos_valanidis
Ο σπουδαίος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα
Μαρία Χατζηγιάννη

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στον χώρο του θεάτρου και της τέχνης. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα, τα οποία σχετίζονταν κυρίως με την καρδιά του.

Ο Βαλαβανίδης υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα, με έντονη παρουσία στη θεατρική σκηνή αλλά και σημαντική δημιουργική δραστηριότητα στην ποίηση. Με τη χαρακτηριστική φωνή και το ξεχωριστό υποκριτικό του ύφος, κέρδισε την εκτίμηση του κοινού και των συναδέλφων του, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον πολιτιστικό χώρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν οι ηθοποιοί Ελένη Γερασιμίδου και Αντώνης Ξένος μέσα από ανάρτηση στη σελίδα του θεατρικού χώρου Από Κοινού Θέατρο. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και στενοί συνεργάτες του καλλιτέχνη.

Σε μήνυμά τους εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια, αποχαιρετώντας τον με λόγια αγάπης και σεβασμού. Όπως ανέφεραν, ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπήρξε ένας πολυτάλαντος δημιουργός που τίμησε το θέατρο και την τέχνη με το έργο του.


Ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει μία κόρη, ενώ η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του τον αποχαιρετούν με συγκίνηση, θυμούμενοι την καλλιτεχνική του προσφορά και την ανθρώπινη παρουσία του.

Κεντρική εικόνα: Από Κοινού Θέατρο

ηθοποιοί ΘΑΝΑΤΟΣ Χρήστος Βαλαβανίδης
