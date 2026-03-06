Νέο μέλος στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού ζει στιγμές μεγάλης χαράς, καθώς σε λίγους μήνες ο αγαπημένος τραγουδιστής πρόκειται να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Ωστόσο, τα ευχάριστα νέα για την οικογένεια δεν σταματούν εκεί.

Πριν από λίγο καιρό, ο αδελφός του καλλιτέχνη, Παύλος Αργυρός, βίωσε και εκείνος μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του, αφού έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η σύζυγός του, Άννα Μαρία, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, έναν υγιέστατο γιο, πριν από μερικές εβδομάδες, γεμίζοντας την οικογένεια με συγκίνηση και ευτυχία.

Την όμορφη αυτή είδηση μοιράστηκε η ίδια η Άννα Μαρία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το μαιευτήριο λίγο πριν επιστρέψουν στο σπίτι μαζί με το νεογέννητο μωρό τους. Παρότι ο Παύλος Αργυρός βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του αδελφού του και επαγγελματικά, προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επιλέγει να ζει διακριτικά την οικογενειακή του καθημερινότητα, αποφεύγοντας την έκθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα, έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, είχαν παντρευτεί στο Λαγονήσι.

Μάλιστα, πριν από περίπου έναν μήνα το ζευγάρι αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο στο Instagram ότι περιμένει το δεύτερο παιδί του. Οι δυο τους ανυπομονούν πλέον να μεγαλώσει η οικογένειά τους και να υποδεχτούν το νέο μέλος που έρχεται.

