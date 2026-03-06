Celeb News 06.03.2026

Νέο μέλος στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού

Κωνσταντίνος Αργυρός
Ο αδελφός του, Παύλος Αργυρός έγινε για πρώτη φορά πατέρας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού ζει στιγμές μεγάλης χαράς, καθώς σε λίγους μήνες ο αγαπημένος τραγουδιστής πρόκειται να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Ωστόσο, τα ευχάριστα νέα για την οικογένεια δεν σταματούν εκεί.

Πριν από λίγο καιρό, ο αδελφός του καλλιτέχνη, Παύλος Αργυρός, βίωσε και εκείνος μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του, αφού έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η σύζυγός του, Άννα Μαρία, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, έναν υγιέστατο γιο, πριν από μερικές εβδομάδες, γεμίζοντας την οικογένεια με συγκίνηση και ευτυχία.

https://www.instagram.com/pavlosargiros/?hl=el

Διάβασε επίσης: Βίκυ Βολιώτη: Η εξομολόγηση για την απώλεια του πατέρα της, τις φοβίες και την κόρη της

Την όμορφη αυτή είδηση μοιράστηκε η ίδια η Άννα Μαρία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το μαιευτήριο λίγο πριν επιστρέψουν στο σπίτι μαζί με το νεογέννητο μωρό τους. Παρότι ο Παύλος Αργυρός βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του αδελφού του και επαγγελματικά, προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επιλέγει να ζει διακριτικά την οικογενειακή του καθημερινότητα, αποφεύγοντας την έκθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα, έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, είχαν παντρευτεί στο Λαγονήσι.

https://www.instagram.com/pavlosargiros/?hl=el

Μάλιστα, πριν από περίπου έναν μήνα το ζευγάρι αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο στο Instagram ότι περιμένει το δεύτερο παιδί του. Οι δυο τους ανυπομονούν πλέον να μεγαλώσει η οικογένειά τους και να υποδεχτούν το νέο μέλος που έρχεται.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Ζυγούρης θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας – Το video με την εγκυμονούσα σύντροφό του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ οικογένεια ΠΑΙΔΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Λίγο πριν τη σύλληψή της για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, η Britney Spears απέλυσε τους συμβούλους απεξάρτησης

Lily Allen: Στη σκηνή με φόρεμα γεμάτο αποδείξεις για τις απιστίες του David Harbour

Βίκυ Βολιώτη: Η εξομολόγηση για την απώλεια του πατέρα της, τις φοβίες και την κόρη της

Ο Γιώργος Ζυγούρης θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας – Το video με την εγκυμονούσα σύντροφό του

Brad Pitt: Τα γυρίσματα για τη νέα του ταινία μεταφέρθηκαν στην Πλατεία Κοτζιά

Η αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου για τον γάμο της – «Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί»

Κυκλοφόρησε το Save Me Tonight της Jennifer Lopez και του David Guetta

Britney Spears: Συνελήφθη στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η μητέρα της Zendaya σχολιάζει τις φήμες για κρυφό γάμο της κόρης με τον Tom Holland

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics