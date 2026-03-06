Βίκυ Βολιώτη: Η εξομολόγηση για την απώλεια του πατέρα της, τις φοβίες και την κόρη της

Η Βίκυ Βολιώτη, μια από τις πιο γνωστές ηθοποιούς, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε με ιδιαίτερη ειλικρίνεια για στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή της. Η συζήτηση εκτυλίχθηκε σε ένα κλίμα συγκίνησης, καθώς αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της σε νεαρή ηλικία, στις έντονες φοβίες που την ταλαιπώρησαν για χρόνια, αλλά και στην καθημερινότητά της με την κόρη της, Άννα, η οποία πλέον εισέρχεται στην προεφηβεία.

«Ήμουν 16 ετών όταν έχασα τον μπαμπά μου, πολύ σκληρό», εξομολογήθηκε η Βίκυ Βολιώτη, τονίζοντας τον αντίκτυπο που είχε αυτό το γεγονός στην εφηβεία της. Η απώλεια ήρθε μετά από μια περίοδο ασθένειας που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, χρόνια τα οποία χαρακτήρισε ως τα πιο δύσκολα.

Διάβασε επίσης: Η αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου για τον γάμο της – «Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί»

Όπως ανέφερε, το ξαφνικό ίσως να είναι πιο εύκολο, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της μακροχρόνιας αναμονής και του αποχαιρετισμού. Η ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα περιστατικό με ταξιτζή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, πέραν της φράσης «Δεν είχαμε ανταλλάξει κουβέντα με τον ταξιτζή – Στο τέλος τον φίλησα για καληνύχτα».

Πέρα από την απώλεια, η Βίκυ Βολιώτη μίλησε και για τις έντονες φοβίες που αντιμετώπισε για αρκετά χρόνια, ένα θέμα που συχνά παραμένει ταμπού για πολλούς. Η αναφορά στην κόρη της, Άννα, και την είσοδό της στην προεφηβεία, έδειξε μια μητέρα που προσπαθεί να διαχειριστεί τις δικές της εμπειρίες ενώ παράλληλα καθοδηγεί το παιδί της στα δικά του στάδια ανάπτυξης.

Διάβασε επίσης: Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις αποτυχίες που έχει κάνει στην επαγγελματική ζωή της

Δες κι αυτό…