Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις αποτυχίες που έχει κάνει στην επαγγελματική ζωή της

Στο vidcast που παρουσιάζει η Μαντώ Γαστεράτου στο Youtube με τίτλο #50 Λεπτά βρέθηκε καλεσμένη η Χριστίνα Μπόμπα και μεταξύ άλλων μίλησε για τις αποτυχίες που έχει κάνει στην επαγγελματική ζωή της αλλά και τη θέση υποψήφιας Διδάκτωρ που άφησε στο Πολυτεχνείο για να κυνηγήσει μια καριέρα στο marketing.

«Έχω κάνει και εταιρείες που έχουν αποτύχει. Έχω κάνει μια εταιρεία εστίασης που παρά το γεγονός ότι σε τζίρο και πωλήσεις, σκίζαμε, στα operations απέτυχα γιατί δεν ήμουν έμπειρη. Απέτυχα, την έκλεισα και πούλησα ό,τι μπορούσα και την έκλεισα.

Έχω διδάξει σε αίθουσες, ήμουν υποψήφιος Διδάκτωρ. Ωραία ήταν αλλά δεν μου ταίριαζε. Δεν ήταν χαρούμενοι οι γονείς μου με αυτή την απόφαση γιατί ήταν μια πολύ καλή θέση με όλα όσα σημαίνει αυτό και είναι και κάτι που δεν το ακούς συχνά, να είσαι υποψήφιος διδάκτορας στο Πολυτεχνείο ήταν κάτι σημαντικό και για μένα, είναι κάτι αξιέπαινο. Η έρευνα είναι το απόλυτο. Εγώ όμως δεν είμαι ο άνθρωπος που μέσα σε αυτό είμαι χαρούμενη, είμαι ο άνθρωπος που θέλει να πράττει και να βλέπει άμεσα αποτελέσματα. Δεν έχω την υπομονή να ασχοληθώ με αυτό (την έρευνα).

Τότε που είπα στους γονείς μου “δεν είμαι γεννημένη για να κάνω αυτό”, όπως είπα η μαμά μου είναι φιλόλογος, ο μπαμπάς μου αστυνομικός, καμία σχέση με το επιχειρείν… Εγώ ήθελα πάντα να κάνω μάρκετινγκ. Τότε θυμάμαι άνοιξα τον υπολογιστή μου και άρχισα να πληκτρολογώ σύμβουλοι επαγγελματικοί. Βρίσκω ένα site, έλεγε το όνομά του, την ιδιότητά του, βλέπω το τηλέφωνο. Πάω και τον βρίσκω, ωραία πώς πληρώνεστε. Μου λέει όταν θα βρεις δουλειά θα πάρω ένα ποσοστό» συμπλήρωσε η Χριστίνα Μπόμπα.

