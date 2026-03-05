Celeb News 05.03.2026

Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις αποτυχίες που έχει κάνει στην επαγγελματική ζωή της

Η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη παράχωρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο vidcast που παρουσιάζει η Μαντώ Γαστεράτου στο Youtube με τίτλο #50 Λεπτά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο vidcast που παρουσιάζει η Μαντώ Γαστεράτου στο Youtube με τίτλο #50 Λεπτά βρέθηκε καλεσμένη η Χριστίνα Μπόμπα και μεταξύ άλλων μίλησε για τις αποτυχίες που έχει κάνει στην επαγγελματική ζωή της αλλά και τη θέση υποψήφιας Διδάκτωρ που άφησε στο Πολυτεχνείο για να κυνηγήσει μια καριέρα στο marketing.

«Έχω κάνει και εταιρείες που έχουν αποτύχει. Έχω κάνει μια εταιρεία εστίασης που παρά το γεγονός ότι σε τζίρο και πωλήσεις, σκίζαμε, στα operations απέτυχα γιατί δεν ήμουν έμπειρη. Απέτυχα, την έκλεισα και πούλησα ό,τι μπορούσα και την έκλεισα.

xristina_mpompa
https://www.instagram.com/chrismpo/

Διάβασε επίσης: Κούλλης Νικολάου και Στέφανος Μιχαήλ ετοίμασαν σακίδιο έκτακτης ανάγκης – Τι είπαν για την Κύπρο

Έχω διδάξει σε αίθουσες, ήμουν υποψήφιος Διδάκτωρ. Ωραία ήταν αλλά δεν μου ταίριαζε. Δεν ήταν χαρούμενοι οι γονείς μου με αυτή την απόφαση γιατί ήταν μια πολύ καλή θέση με όλα όσα σημαίνει αυτό και είναι και κάτι που δεν το ακούς συχνά, να είσαι υποψήφιος διδάκτορας στο Πολυτεχνείο ήταν κάτι σημαντικό και για μένα, είναι κάτι αξιέπαινο. Η έρευνα είναι το απόλυτο. Εγώ όμως δεν είμαι ο άνθρωπος που μέσα σε αυτό είμαι χαρούμενη, είμαι ο άνθρωπος που θέλει να πράττει και να βλέπει άμεσα αποτελέσματα. Δεν έχω την υπομονή να ασχοληθώ με αυτό (την έρευνα).

Τότε που είπα στους γονείς μου “δεν είμαι γεννημένη για να κάνω αυτό”, όπως είπα η μαμά μου είναι φιλόλογος, ο μπαμπάς μου αστυνομικός, καμία σχέση με το επιχειρείν… Εγώ ήθελα πάντα να κάνω μάρκετινγκ. Τότε θυμάμαι άνοιξα τον υπολογιστή μου και άρχισα να πληκτρολογώ σύμβουλοι επαγγελματικοί. Βρίσκω ένα site, έλεγε το όνομά του, την ιδιότητά του, βλέπω το τηλέφωνο. Πάω και τον βρίσκω, ωραία πώς πληρώνεστε. Μου λέει όταν θα βρεις δουλειά θα πάρω ένα ποσοστό» συμπλήρωσε η Χριστίνα Μπόμπα.

https://www.instagram.com/chrismpo/

Διάβασε επίσης: Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε on air τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μαντώ Γαστεράτου Χριστίνα Μπόμπα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Καπουτζίδη και Καρύδη – Επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού στην Ελλάδα

Rosalía: Η απρόσμενη απάντησή της για το τι ψάχνει σε έναν άνδρα

Σμαράγδα Καρύδη και Γιώργος Καπουτζίδης εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Brooklyn Beckham: Η ρομαντική έκπληξη γενεθλίων από τη Nicola Peltz εν μέσω οικογενειακής έντασης

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Άννα Διαμαντοπούλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Του χρωστάω πάρα πολλά»

David και Victoria Beckham: Μηνύματα αγάπης στον Brooklyn για τα γενέθλιά του

Christina Applegate: Βγήκε ραντεβού με τον Brad Pitt και τον εγκατέλειψε για έναν rock star

Η Demi Lovato αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με την Selena Gomez και τη Miley Cyrus

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών