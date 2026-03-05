Fashion 05.03.2026

Θες να ζητήσεις αύξηση; Δες τι πρέπει να φορέσεις εκείνη τη μέρα στο γραφείο

grafeio_outfit
Από κοστούμια και γραβάτες μέχρι clean sneakers, όλα όσα χρειάζεσαι για να δείχνεις κομψή στις πιο σημαντικές στιγμές στο γραφείο
Μαρία Χατζηγιάννη

Yπάρχουν στιγμές στη δουλειά που απαιτούν την καλύτερη σου εμφάνιση. Από σημαντικές συσκέψεις και παρουσιάσεις, μέχρι διαπραγματεύσεις για αυξήσεις, το στιλ σου παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα σε αντιληφθούν οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοι.

Η εξέλιξη του office look έχει χαλαρώσει αρκετά με τα open spaces και την τηλεργασία, αλλά ακόμα και σήμερα η πρώτη εντύπωση μετράει. Ένα κατάλληλο outfit μπορεί να σε βοηθήσει να νιώθεις αυτοπεποίθηση και να δείχνεις επαγγελματισμό, χωρίς να θυσιάζεις την προσωπικότητά σου.

total_grey_outfit
https://www.instagram.com/cheriedari/

Διάβασε επίσης: Shoulder wrap: Το πιο glam αξεσουάρ της δεκαετίας του ’50 κάνει δυναμικό comeback

Κλασικό κοστούμι, αλλά σωστά προσαρμοσμένο

Ένα καλό κοστούμι είναι η πιο ασφαλής επιλογή για κάθε σημαντική συνάντηση. Δεν χρειάζεται να είναι επώνυμο ή πανάκριβο, αρκεί να εφαρμόζει σωστά στο σώμα σου και να νιώθεις άνετα. Προτίμησε χαλαρές γραμμές αντί για πολύ στενές, ώστε να μπορείς να κινείσαι άνετα και να προσθέσεις αξεσουάρ όπως μια κομψή γραβάτα ή ένα μακρύ καμπαρντίνα για στυλ.

elsa_hosk
https://www.instagram.com/hoskelsa/?hl=el

Το στιλ κρύβεται στις λεπτομέρειες

Μικρές πινελιές κάνουν τη διαφορά. Ένα περιποιημένο μανικιούρ σε κομψό χρώμα, διακριτικά κοσμήματα και ένα ρολόι με clean design μπορούν να ολοκληρώσουν το outfit σου χωρίς να αποσπούν την προσοχή. Προτίμησε αξεσουάρ που ταιριάζουν στη προσωπικότητά σου και αποφύγετε υπερβολές που μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις άβολα.

grafeio_outfit
https://www.instagram.com/anoukyve/?hl=el

Καθαρά παπούτσια, δυναμική εντύπωση

Τα παπούτσια παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσία σου. Sneakers, μπότες ή ψηλά τακούνια μπορούν να προσθέσουν στιλ, αρκεί να είναι καθαρά και σε άριστη κατάσταση. Απόφυγε ανοιχτά παπούτσια που μπορεί να φανούν πιο casual ή καλοκαιρινά, και διάλεξε σκούρες, minimal αποχρώσεις που ολοκληρώνουν το επαγγελματικό look.

grafeio_outfit
https://www.instagram.com/ceciliemoosgaard/?hl=el

Καλοσιδερωμένο πουκάμισο

Ένα καλά σιδερωμένο πουκάμισο δίνει πάντα αίσθηση σοβαρότητας και προσοχής στη λεπτομέρεια. Τα πουκάμισα με ψηλό γιακά ή διακριτικές πιέτες προσθέτουν μια μοντέρνα νότα στο office outfit και ταιριάζουν άψογα με cardigan ή κοστούμι. Η άψογη εφαρμογή και το καθαρό φινίρισμα είναι πιο σημαντικά από το χρώμα ή το σχέδιο.

anixia_outfit
https://www.instagram.com/maggie_mccormack/

Η επιστροφή της γραβάτας

Στον κόσμο των επαγγελματικών κλάδων, η γραβάτα δεν είναι πλέον υποχρεωτική, αλλά παραμένει ένα κομψό και διακριτικό statement. Από λεπτές γραμμές και tweed υφάσματα μέχρι retro prints και tone-on-tone χρώματα, μπορεί να αναβαθμίσει ένα απλό πουκάμισο και να προσθέσει προσωπικότητα στο look σου.

outfit_grafeio
https://www.instagram.com/emilisindlev/?hl=el

Διάβασε επίσης: 4 fashion κομμάτια στα οποία αξίζει να επνδύσεις μέσα στην άνοιξη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends γραφείο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η πιο trendy αλογοουρά για το 2026 έχει την υπογραφή του οίκου Dior

4 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να βάλεις πάνω στο τραπέζι του καθιστικού

Αυτές είναι οι 5 μεγαλύτερες αδυναμίες που έχει ένας Ιχθύς

«Τεστ του καφέ»: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει αν είσαι ιδανικός για τη δουλειά

Η συνταγή για ντοματοκεφτέδες που θα κάνουν πιο γευστική την περίοδο της νηστείας

4+1 fitness μυστικά που δεν σου λένε οι personal trainers

Πώς να βρεις δωρεάν ξεναγήσεις και εκδρομές σε δημοφιλείς πόλεις του εξωτερικού

Πώς να αποθηκεύσεις σωστά τις πατάτες σου για να παραμείνουν φρέσκιες

5 λόγοι που θα σε πείσουν να ΜΗΝ τα ξανά βρεις με τον πρώην σου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό