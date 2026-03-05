Θες να ζητήσεις αύξηση; Δες τι πρέπει να φορέσεις εκείνη τη μέρα στο γραφείο

Από κοστούμια και γραβάτες μέχρι clean sneakers, όλα όσα χρειάζεσαι για να δείχνεις κομψή στις πιο σημαντικές στιγμές στο γραφείο

Yπάρχουν στιγμές στη δουλειά που απαιτούν την καλύτερη σου εμφάνιση. Από σημαντικές συσκέψεις και παρουσιάσεις, μέχρι διαπραγματεύσεις για αυξήσεις, το στιλ σου παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα σε αντιληφθούν οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοι.

Η εξέλιξη του office look έχει χαλαρώσει αρκετά με τα open spaces και την τηλεργασία, αλλά ακόμα και σήμερα η πρώτη εντύπωση μετράει. Ένα κατάλληλο outfit μπορεί να σε βοηθήσει να νιώθεις αυτοπεποίθηση και να δείχνεις επαγγελματισμό, χωρίς να θυσιάζεις την προσωπικότητά σου.

Διάβασε επίσης: Shoulder wrap: Το πιο glam αξεσουάρ της δεκαετίας του ’50 κάνει δυναμικό comeback

Κλασικό κοστούμι, αλλά σωστά προσαρμοσμένο

Ένα καλό κοστούμι είναι η πιο ασφαλής επιλογή για κάθε σημαντική συνάντηση. Δεν χρειάζεται να είναι επώνυμο ή πανάκριβο, αρκεί να εφαρμόζει σωστά στο σώμα σου και να νιώθεις άνετα. Προτίμησε χαλαρές γραμμές αντί για πολύ στενές, ώστε να μπορείς να κινείσαι άνετα και να προσθέσεις αξεσουάρ όπως μια κομψή γραβάτα ή ένα μακρύ καμπαρντίνα για στυλ.

Το στιλ κρύβεται στις λεπτομέρειες

Μικρές πινελιές κάνουν τη διαφορά. Ένα περιποιημένο μανικιούρ σε κομψό χρώμα, διακριτικά κοσμήματα και ένα ρολόι με clean design μπορούν να ολοκληρώσουν το outfit σου χωρίς να αποσπούν την προσοχή. Προτίμησε αξεσουάρ που ταιριάζουν στη προσωπικότητά σου και αποφύγετε υπερβολές που μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις άβολα.

Καθαρά παπούτσια, δυναμική εντύπωση

Τα παπούτσια παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσία σου. Sneakers, μπότες ή ψηλά τακούνια μπορούν να προσθέσουν στιλ, αρκεί να είναι καθαρά και σε άριστη κατάσταση. Απόφυγε ανοιχτά παπούτσια που μπορεί να φανούν πιο casual ή καλοκαιρινά, και διάλεξε σκούρες, minimal αποχρώσεις που ολοκληρώνουν το επαγγελματικό look.

Καλοσιδερωμένο πουκάμισο

Ένα καλά σιδερωμένο πουκάμισο δίνει πάντα αίσθηση σοβαρότητας και προσοχής στη λεπτομέρεια. Τα πουκάμισα με ψηλό γιακά ή διακριτικές πιέτες προσθέτουν μια μοντέρνα νότα στο office outfit και ταιριάζουν άψογα με cardigan ή κοστούμι. Η άψογη εφαρμογή και το καθαρό φινίρισμα είναι πιο σημαντικά από το χρώμα ή το σχέδιο.

Η επιστροφή της γραβάτας

Στον κόσμο των επαγγελματικών κλάδων, η γραβάτα δεν είναι πλέον υποχρεωτική, αλλά παραμένει ένα κομψό και διακριτικό statement. Από λεπτές γραμμές και tweed υφάσματα μέχρι retro prints και tone-on-tone χρώματα, μπορεί να αναβαθμίσει ένα απλό πουκάμισο και να προσθέσει προσωπικότητα στο look σου.

Διάβασε επίσης: 4 fashion κομμάτια στα οποία αξίζει να επνδύσεις μέσα στην άνοιξη

Δες κι αυτό…