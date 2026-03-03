Διακόσμηση 03.03.2026

6 λαχανικά που μπορείς να φυτέψεις σε γλάστρες τον Μάρτιο για γρήγορη συγκομιδή

Λαχανικά που μεγαλώνουν γρήγορα σε γλάστρες τον Μάρτιο, για νωρίτερη συγκομιδή μέσα στη σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη φτάνει, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένεις για να ξεκινήσεις τον κήπο σου. Ξεκινώντας κάποια λαχανικά σε containers ή σε μικρά γλαστράκια μέσα στο σπίτι, μπορείς να δώσεις ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη φετινή συγκομιδή. Όταν ο καιρός ζεστάνει, τα φυτά σου θα είναι έτοιμα για μεταφύτευση στον κήπο ή σε μεγαλύτερα δοχεία.

Η επιλογή των σωστών λαχανικών για προκαλλιέργεια είναι σημαντική. Υπάρχουν ποικιλίες που αναπτύσσονται γρήγορα και προσαρμόζονται εύκολα σε containers, ενώ όταν μεταφυτευτούν στο έδαφος, θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν δυνατά και υγιή. Ακολουθεί μια λίστα με τα αγαπημένα λαχανικά που μπορείς να φυτέψεις από τώρα.

1. Βασιλικός

Ο βασιλικός αγαπά τα containers και αναπτύσσεται άψογα μέσα σε αυτά μέχρι να μεταφυτευτεί. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, και ξεκινώντας από σπόρο, έχεις πρόσβαση σε τύπους που δύσκολα βρίσκονται έτοιμοι στα καταστήματα. Ο βασιλικός χρειάζεται ζεστό έδαφος, οπότε ξεκινώντας νωρίς μέσα στο σπίτι, θα είναι έτοιμος για φύτευση μόλις ζεστάνει ο καιρός.

2. Πιπεριές

Οι σπόροι πιπεριάς αναπτύσσονται όρθιοι και στενοί, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για containers. Οι γλυκές πιπεριές χρειάζονται περίπου 3 μήνες, ενώ οι καυτερές λίγο περισσότερο. Ξεκινώντας τους σπόρους μέσα στο σπίτι, θα έχεις περισσότερες και πιο ώριμες πιπεριές νωρίτερα στη σεζόν.

3. Σέλινο

Το σέλινο είναι μακράς ανάπτυξης και οι μικροί του σπόροι βλασταίνουν καλύτερα μέσα στο σπίτι. Με την έγκαιρη προκαλλιέργεια, θα εξασφαλίσεις ισχυρά φυτά που θα δώσουν καλή συγκομιδή όταν μεταφυτευτούν στον κήπο.

4. Ραπανάκια

Τα ραπανάκια είναι από τα πιο εύκολα και γρήγορα λαχανικά. Μπορείς να τα φυτέψεις απευθείας σε containers και να τα αφήσεις να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους εκεί. Καλό είναι να αφήνεις χώρο μεταξύ των φυτών, ώστε τα πιο δυνατά να αναπτυχθούν πλήρως.

5. Μαρούλι

Το μαρούλι αναπτύσσεται γρήγορα και προτιμά τα κρύα εδάφη. Ξεκινώντας το σε containers πριν από την άνοιξη, μπορείς να το μεταφυτεύσεις στον κήπο αργότερα και να έχετε μεγάλη συγκομιδή νωρίτερα. Είναι εύκολο στη φύτευση και μπορείτε να συνεχίσετε να σπέρνετε νέες σειρές κάθε εβδομάδα για συνεχή παραγωγή.

6. Μελιτζάνα

Η μελιτζάνα χρειάζεται μεγάλη, ζεστή σεζόν και ξεκινώντας τους σπόρους μέσα στο σπίτι, θα έχεις γρήγορη και πιο αξιόπιστη παραγωγή. Είναι κατάλληλη για containers και μεταφυτεύεται εύκολα στον κήπο.

