Θέλεις τύχη, ευημερία και ηρεμία; Τότε βάλε αυτά τα 10 φυτά στο σπίτι σου

Το σπίτι σου είναι ήδη γεμάτο από αντικείμενα που αγαπάς: έργα τέχνης που βρήκες σε κάποιο παζάρι, οικογενειακές φωτογραφίες από αξέχαστα ταξίδια, μικρές λεπτομέρειες με συναισθηματική αξία. Υπάρχει, όμως, ένα ακόμα στοιχείο που σύμφωνα με ειδικούς μπορεί να εμπλουτίσει τον χώρο σου: τα φυτά καλής τύχης. Αν και οι συνδέσεις των φυτών με την τύχη, την ευημερία και την ενέργεια βασίζονται σε αρχαίες παραδόσεις, συμβολισμούς και πρακτικές του feng shui, η Lisa Eldred Steinkopf (γνωστή ως The Houseplant Guru) και η ειδικός στο feng shui Anjie Cho υποστηρίζουν πως ορισμένα φυτά μπορούν πράγματι να ενισχύσουν τη θετική ενέργεια ενός σπιτιού. Κάποια μάλιστα θεωρούνται ιδανικά και για όσους θέλουν να βελτιώσουν την ευεξία και την ψυχική τους ισορροπία.

Όπως επισημαίνει η Cho, το πιο σημαντικό είναι να επιλέγεις φυτά που σου ταιριάζουν και μπορείς να φροντίσεις εύκολα. Η πρόθεση με την οποία τα τοποθετείς στον χώρο σου παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενέργεια που καλλιεργείς. Παρακάτω, οι ειδικοί ξεχωρίζουν τα φυτά που θεωρούνται σύμβολα τύχης, ευημερίας, αγάπης και εσωτερικής γαλήνης και εξηγούν γιατί αξίζει να τα βάλεις στο σπίτι σου.

1. Φίκος του Φιδιού (Snake Plant)

Παρότι δεν το φαντάζεσαι με την πρώτη ματιά, το snake plant θεωρείται εξαιρετικό φυτό καλής τύχης, ειδικά για χώρους εργασίας στο σπίτι. Τα μακριά, μυτερά φύλλα του θυμίζουν σπαθιά και συμβολίζουν προστασία, όρια και εσωτερική δύναμη. Είναι από τα πιο ανθεκτικά φυτά εσωτερικού χώρου και χρειάζεται πότισμα περίπου κάθε δύο εβδομάδες, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό.

2. Τυχερό Μπαμπού (Lucky Bamboo)

Το όνομά του τα λέει όλα. Το τυχερό μπαμπού συνδέεται με δύναμη, σταθερή ανάπτυξη και πρόοδο. Σύμφωνα με το feng shui, δύο βλαστοί μαζί σε ένα βάζο συμβολίζουν την αρμονία και την υποστήριξη σε μια σχέση. Επιπλέον, είναι πανεύκολο στη φροντίδα.

3. Pilea (Κινέζικο φυτό του χρήματος)

Η pilea θεωρείται σύμβολο πλούτου και οικονομικής ευημερίας. Είναι χαμηλής συντήρησης και πολλαπλασιάζεται εύκολα, κάτι που σύμφωνα με την παράδοση σημαίνει ότι μπορείς να «μοιράσεις» την καλή τύχη σε φίλους και οικογένεια.

4. Φιλόδεντρο (Philodendron)

Με τα καρδιόσχημα φύλλα του, το φιλόδεντρο συνδέεται με την αγάπη και τη συναισθηματική ισορροπία. Οι ειδικοί στο feng shui προτείνουν να υπάρχουν δύο φυτά μαζί, συμβολίζοντας μια ισότιμη και αρμονική σχέση. Ταιριάζει σε κάθε χώρο και δείχνει υπέροχο και ως κρεμαστό φυτό.

5. Ορχιδέα

Οι ορχιδέες δεν ξεχωρίζουν μόνο για την ομορφιά τους, αλλά και για τον συμβολισμό τους. Θεωρούνται σύμβολο γονιμότητας, δημιουργικότητας και κομψότητας, ενώ κάθε χρώμα λουλουδιού συνδέεται με διαφορετικό είδος καλής τύχης. Είναι επίσης πιο εύκολες στη φροντίδα απ’ όσο πιστεύεις.

6. Σπαθίφυλλο (Peace Lily)

Το σπαθίφυλλο φέρνει, όπως μαρτυρά και το όνομά του,γαλήνη, ηρεμία και θετική διάθεση στον χώρο. Ευδοκιμεί σε έμμεσο φως και δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή για όσους θέλουν θετική ενέργεια χωρίς άγχος.

7. Ελιά

Ναι, η ελιά μπορεί να ζήσει και σε εσωτερικό χώρο, αρκεί να έχει αρκετό φως. Συμβολίζει τη φιλία, την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Αν ο χώρος σου δεν έχει αρκετό φυσικό φως, μια διακοσμητική ελιά είναι εξίσου καλή επιλογή.

8. Φίκος Ελαστικός (Rubber Tree)

Ο φίκος ελαστικός συνδέεται με την αφθονία, την ευτυχία και την οικονομική άνεση. Τα μεγάλα, καμπυλωτά φύλλα του μαλακώνουν τις «σκληρές» γωνίες του χώρου. Όσο μεγαλώνει το φυτό, σύμφωνα με το feng shui, μεγαλώνει και η ροή της ζωτικής ενέργειας στο σπίτι.

9. Ευκάλυπτος

Με το δροσερό άρωμα και τις ευεργετικές του ιδιότητες, ο ευκάλυπτος θεωρείται φορέας καθαρής και θεραπευτικής ενέργειας. Χρειάζεται αρκετό φως και μέτριο πότισμα, αλλά ανταμείβει με αίσθηση φρεσκάδας στον χώρο.

10. Φυτό Jade

Στις πρακτικές του feng shui, το φυτό jade συνδέεται άμεσα με τον πλούτο και την καλοτυχία. Τα στρογγυλά φύλλα του θυμίζουν νομίσματα και γι’ αυτό αποκαλείται συχνά «φυτό του χρήματος». Τοποθέτησέ το σε φωτεινό σημείο και πότισέ το μόνο όταν το χώμα στεγνώσει εντελώς.

