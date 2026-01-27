Mad Bubble
“TRISTRATO” – Μια έκθεση του Απόστολου Χαντζαρά σε συνομιλία με την «Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη

«Φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι». Η φράση αυτή, χαραγμένη στη συλλογική μνήμη μέσα από την εμβληματική ταινία Στέλλα (1955) του Μιχάλη Κακογιάννη...
…αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νέας έκθεσης του αναγνωρισμένου ζωγράφου Απόστολου Χαντζαρά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 29 Ιανουαρίου.

Εκτείνοντας το νήμα της ελληνικής ζωγραφικής από τον Γιάννη Τσαρούχη έως τον Απόστολο Χαντζαρά (Apos), παρουσιάζεται μια νέα σειρά έργων που αναδιατυπώνουν την αφήγηση της ταινίας. Ο Apos δίνει τον τίτλο Tristrato, θέτοντας έναν τριπλό άξονα αφήγησης, όπου ο έρωτας, ο θάνατος και το αναγκαίο συνυπάρχουν σε διαρκή σύγκρουση.

Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στις 27 Ιανουαρίου 2026 στις 7:00 μ.μ., στην οποία θα παρευρεθούν ηθοποιοί που έχουν τιμηθεί με το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Ως χειρονομία αναγνώρισης της διαχρονικής καλλιτεχνικής συνέχειας, ο Απόστολος Χαντζαράς θα τους προσφέρει υπογεγραμμένα εκτυπώματα από τα έργα της έκθεσης.

Η έκθεση Tristrato, που διοργανώνεται από την ERLE Art Gallery στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, δεν επιχειρεί να επαναφέρει τις ήδη γνώριμες σκηνές της θρυλικής ταινίας, αλλά να επανενεργοποιήσει τα ερωτήματα της στο παρόν. Η σύνδεση του Apos με αυτή τη δραματουργία είναι άμεση και οργανική.

Το εικαστικό του σύμπαν συγκροτείται από στοιχεία μύθου, ποπ κουλτούρας και διαχρονικών συμβόλων, αποτυπώνοντας σε ασπρόμαυρη παλέτα μια ποπ εκδοχή της ζωγραφικής ελληνικότητας μέσα από τον κινηματογραφικό φακό του Κακογιάννη.

Η ERLE Art Gallery στέκεται δίπλα στη δημιουργία του Απόστολου Χαντζαρά, αγκαλιάζοντας την εικαστική πρακτική του και μένοντας πιστή στη φράση intersection at the pulse of art, υποστηρίζει την έκθεση ως έναν ζωντανό χώρο συνάντησης ανάμεσα στο κινηματογραφικό παρελθόν και την εικαστική εμπειρία του σήμερα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διάρκεια: 15 Δεκεμβρίου – 29 Ιανουαρίου Χώρος: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Διεύθυνση: Πειραιώς 206, 1ος όροφος Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 18:00 – 22:00

Είσοδος ελεύθερη

Θεσμικοί Χορηγοί Επικοινωνίας Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη: Mad & Mad Radio 106,2

