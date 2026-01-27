Mad Bubble
“Διάλογοι στο Σκοτάδι”: Όταν η τέχνη παίρνει θέση… στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Αριστοτέλης Ρήγας συνομιλούν με τον Βαγγέλη Αυγουλά και το κοινό, σε έναν ανοιχτό διάλογο στο απόλυτο σκοτάδι. Την Τρίτη 10/2/2026 στις 21.00 στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στις Ομιλίες στο Σκοτάδι, η ομάδα Με Άλλα Μάτια παρουσιάζει στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έναν νέο κύκλο βιωματικών εκδηλώσεων με τίτλο Διάλογοι στο Σκοτάδι. Πρόκειται για ζωντανές συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού, εκεί όπου η εικόνα παύει να κυριαρχεί και η ουσία της ανθρώπινης επικοινωνίας έρχεται στο προσκήνιο.

Ο πρώτος Διάλογος στο Σκοτάδι φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, με θέμα: «Όταν η τέχνη παίρνει θέση: Η ευθύνη και η αν-ασφάλεια της δημόσιας ειλικρίνειας».

Σε έναν χώρο απόλυτου σκοταδιού —όπου όλοι και όλες βρίσκονται επί ίσοις όροις— ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο stand-up comedian Αριστοτέλης Ρήγας συνομιλούν με τον Βαγγέλη Αυγουλά και το κοινό, ανοίγοντας έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σχέση της τέχνης με την κοινωνία.

Η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από θεματικούς άξονες όπως:

  • η σχέση Τέχνης και Κοινωνίας,
  • τα όρια της σάτιρας,
  • η ευθύνη των καλλιτεχνών να παίρνουν δημόσια θέση,
  • η προσβασιμότητα στον πολιτισμό ως δικαίωμα και όχι ως πολυτέλεια.

Στους Διαλόγους στο Σκοτάδι το κοινό δεν παραμένει παθητικό, αλλά συμμετέχει ενεργά, με ερωτήσεις, παρεμβάσεις και σκέψεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ζωντανής, συλλογικής εμπειρίας. Το σκοτάδι λειτουργεί ως κοινός τόπος: αφαιρεί προκαταλήψεις, εξωτερικά χαρακτηριστικά και ρόλους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αληθινή επικοινωνία.

Οι συμμετέχοντες

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έχει ξεχωρίσει για τις απαιτητικές και πολυδιάστατες ερμηνείες του, με έντονη παρουσία σε έργα που αγγίζουν βαθιά ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα. Το έργο του χαρακτηρίζεται από εσωτερικότητα, τόλμη και ουσιαστική καλλιτεχνική αναζήτηση.

Αριστοτέλης Ρήγας: Stand-up comedian, μουσικός και δημιουργός. Μέσα από το χιούμορ, τη σάτιρα και την παρατήρηση της καθημερινότητας, σχολιάζει κοινωνικές συμπεριφορές και σύγχρονες αντιφάσεις, συνδέοντας το προσωπικό με το συλλογικό. Θεωρεί το γέλιο εργαλείο κατανόησης και επικοινωνίας.

Βαγγέλης Αυγουλάς: Δικηγόρος, ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια, εισηγητής σεμιναρίων και ομιλητής για θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης. Με πολυετή εμπειρία στον δημόσιο λόγο και τη βιωματική προσέγγιση, συντονίζει τους Διαλόγους στο Σκοτάδι, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων.

Κοινωνικός σκοπός

Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση της δράσης της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια και συγκεκριμένα για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, που αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα γύρω από θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 Ώρα έναρξης: 21:00
Διάρκεια: 90 λεπτά Χώρος: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Τιμές εισιτηρίων:

  • Γενική Είσοδος: 15€
  • ΑμΕΑ: 12€

Για εισιτήρια πατήστε εδώ

Θεσμικοί Χορηγοί Επικοινωνίας Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη: Mad & Mad Radio 106,2

