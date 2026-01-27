Mad Bubble
Beauty 27.01.2026

Ξέχνα τις καρδούλες: Αυτό είναι το viral nail trend για τον Άγιο Βαλεντίνο

Κομψά, αέρινα σχέδια που συνδυάζουν ρομαντισμό και φινέτσα για ένα διακριτικό αλλά εντυπωσιακό μανικιούρ
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να πλησιάζει, τα μανικιούρ αποκτούν μια διακριτική ρομαντική αύρα. Αντί για καρδούλες ή φιόγκους, η τάση στρέφεται σε λεπτά, κομψά μοτίβα που προσθέτουν φινέτσα και αέρινη χάρη στα νύχια. Η δαντέλα ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ένα μανικιούρ που συνδυάζει κομψότητα και ρομαντισμό με διακριτικό τρόπο.

Τα δαντελένια σχέδια χαρίζουν ευαισθησία και αίσθηση ελαφρότητας. Το λευκό προσφέρει κλασική απαλότητα, ενώ το μαύρο δημιουργεί μια γοτθική, πιο ρομαντική διάθεση. Ιδανικά, η βάση επιλέγεται σε ουδέτερη απόχρωση, ώστε το μοτίβο να παραμένει διακριτικό και μινιμαλιστικό, αφήνοντας τη φυσική ομορφιά των νυχιών να φανεί μέσα από τη δαντέλα.

Διάβασε επίσης: Η ενυδατική σου δεν αποδίδει; Ίσως φταίει ο τρόπος που την εφαρμόζεις

Η διαδικασία

Μπορεί να φαίνεται περίπλοκο, αλλά είναι αρκετά απλό. Αφού η βάση στεγνώσει πλήρως, εφαρμόζεται μια λεπτή στρώση κόλλας ή ειδικού τζελ και τοποθετείται το δαντελένιο φύλλο πάνω στο νύχι. Πιέζοντας προσεκτικά, το σχέδιο μεταφέρεται στην επιφάνεια, όπως γίνεται και με τα προσωρινά τατουάζ. Η τελική στρώση προστατευτικού βερνικιού σταθεροποιεί το αποτέλεσμα και χαρίζει λάμψη.

Παραλλαγές για κάθε στιλ

Η λευκή δαντέλα δημιουργεί ένα κομψό και διακριτικό look, ιδανικό για ρομαντικές εμφανίσεις, ενώ η μαύρη προσδίδει βάθος και δραματικότητα. Η διαφάνεια της αφήνει να φαίνεται η βάση και προσφέρει ισορροπία στο μανικιούρ, ενώ μικρές λεπτομέρειες όπως λεπτά περιγράμματα ή συνδυασμός με άλλες ουδέτερες αποχρώσεις δίνουν διάσταση και εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Η δαντέλα μπορεί να συνδυαστεί με ματ ή γυαλιστερά φινιρίσματα, προσφέροντας πάντα ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, χωρίς να υπερβάλλει.

Ένα διαχρονικό αποτέλεσμα

Το δαντελένιο μανικιούρ συνδυάζει κομψότητα και ρομαντισμό, ιδανικό για στιγμές που απαιτούν φινέτσα και λεπτομέρεια. Η ευελιξία του το καθιστά κατάλληλο για κάθε στυλ και περίσταση, δημιουργώντας νύχια που κερδίζουν τις εντυπώσεις με διακριτικό αλλά εντυπωσιακό τρόπο.

Διάβασε επίσης: To νέο μανικιούρ της Hailey Bieber έρχεται απευθείας από το 2016

Δες κι αυτό…

