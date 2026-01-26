Mad Bubble
To νέο μανικιούρ της Hailey Bieber έρχεται απευθείας από το 2016

hailey
Η Hailey Bieber αφήνει τα περίτεχνα σχέδια και επιλέγει κοντά, οβάλ νύχια σε γυαλιστερό navy blue, φέρνοντας τη minimal κομψότητα στο επίκεντρο
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν μιλάμε για celebrity που επηρεάζει τις τάσεις στα νύχια, η Hailey Bieber είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο σημαντικές. Από το iconic «glazed donut» chrome της δεκαετίας του 2020 μέχρι τα πιο ανατρεπτικά σχέδια, η Bieber δεν φοβάται να πειραματιστεί και να κάνει statement μέσω του μανικιούρ της.

Από σχέδια martini μέχρι animal print τύπου τσιτάχ, τα looks της ήταν πάντα εντυπωσιακά. Και τώρα, στις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς, επιλέγει κάτι πιο μίνιμαλ και κομψό: ένα γυαλιστερό navy blue, σε οβάλ σχήμα και κοντά νύχια, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα μονόχρωμο μανικιούρ μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις.

bieber_hailey
https://www.instagram.com/victoriassecret/

Διάβασε επίσης: 6 hair trends που αξίζει να «κλέψεις» από τις celebrities μέσα στο 2026

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στα Instagram Stories, κρατά το νέο άρωμα της φίλης της Kylie Jenner, Cosmic Intense, ενώ τα νύχια της ξεχωρίζουν με τη βαθιά μπλε απόχρωση. Το κοντό, οβάλ σχήμα προσφέρει μια κομψή και πρακτική εναλλακτική στα έντονα extensions και τα περίτεχνα σχέδια που συνήθιζε.

Η επιλογή της αυτή μοιάζει με φυσική συνέχεια της επιστροφής σε πιο μίνιμαλ looks που βλέπουμε να επανέρχονται στη μόδα, αναδεικνύοντας την κομψότητα χωρίς υπερβολές.

Δείχνει ότι ακόμη και οι πιο τολμηρές nail art lovers μπορούν να αγαπήσουν ένα μίνιμαλ, μονοχρωματικό αποτέλεσμα. Αν και είναι δύσκολο να προβλέψουμε το επόμενο βήμα της, γνωρίζοντας το πείραμά της με χρώματα και σχέδια, είναι σχεδόν σίγουρο ότι σύντομα θα μας εντυπωσιάσει με κάτι ακόμα πιο παιχνιδιάρικο και πρωτότυπο.

Διάβασε επίσης: Spa στο σπίτι: Η ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης προσώπου βήμα-βήμα

