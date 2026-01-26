Mad Bubble
Mad Bubble
Streaming News 26.01.2026

Από τη Lady Whistledown μέχρι τις ερωτικές σκηνές: 10+1 fun facts που δεν ήξερες για το «Bridgerton»

Bridgerton 10+1 fun facts
Τι δεν υπήρχε στο σενάριο, ποια στοιχεία άλλαξαν επίτηδες και ποιες λεπτομέρειες κρύβουν νόημα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν έχεις παρακολουθήσει έστω και ένα επεισόδιο του Bridgerton, ξέρεις καλά ότι δεν πρόκειται απλώς για μια ρομαντική σειρά εποχής. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος κουτσομπολιό, κρυφά νοήματα, αισθητικές εμμονές και παρασκηνιακές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε νέο binge-watch ακόμα πιο απολαυστικό.

Για αυτό συγκεντρώσαμε τα πιο απολαυστικά fun facts, από συνεντεύξεις των συντελεστών, δηλώσεις ηθοποιών και μικρά trivia για να ξαναμπείς στον κόσμο της Lady Whistledown με εντελώς διαφορετική ματιά. Να υπενθυμίουμε ότι μέχρι την πρεμιέρα του πρώτου μέρους της τέταρτης σεζόν στις 29 Ιανουαρίου, μπορείς να απολαύσεις όλες τις προηγούμενες σεζόν του Bridgerton στο Netflix.

Διάβασε επίσης: Bridgerton 4: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer – Όσα ξέρουμε για το love story του Benedict με τη Sophie

1. Ο Jonathan Bailey έχει τον δικό του… οδηγό Bridgerton

Ο Jonathan Bailey δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Δημιούργησε έναν άτυπο «οδηγό επιβίωσης» για τον ρόλο του πρωταγωνιστή, τον οποίο παραδίδει κάθε φορά στον επόμενο ηθοποιό ή ηθοποιό που παίρνει τη σκυτάλη της κεντρικής σεζόν.

2 Το πουκάμισο της λίμνης πέρασε από κανονική… ακρόαση

Η εμβληματική σκηνή με τον Anthony στη λίμνη δεν ήταν τόσο αυθόρμητη όσο φαίνεται. Το τμήμα κοστουμιών δοκίμασε πολλά διαφορετικά λευκά πουκάμισα, τα βρέξε ξανά και ξανά, μέχρι να καταλήξει στο «σωστό» αποτέλεσμα. Στο Bridgerton, η λεπτομέρεια είναι νόμος.

3. Τα χρώματα αποκαλύπτουν χαρακτήρες

Οι Bridgertons ντύνονται σε απαλούς παστέλ τόνους, κυρίως μπλε και ροζ, ενώ οι Featheringtons εμφανίζονται με έντονα χρώματα, prints και συχνά κίτρινες ή πράσινες αποχρώσεις. Δεν είναι απλώς στιλιστική επιλογή, αλλά ένας οπτικός κώδικας για το ποιος είναι ποιος.

Bridgerton

4. Τα ονόματα δεν μπήκαν τυχαία

Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory, Hyacinth. Τα παιδιά της οικογένειας Bridgerton είναι ονομασμένα με αλφαβητική σειρά, κάτι που σχολιάζεται μάλιστα και μέσα στην ιστορία.

5. Οι τίτλοι αρχής αλλάζουν κάθε φορά

Τα opening credits της σειράς δεν είναι ποτέ ίδια. Κάθε σεζόν περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με τον χαρακτήρα που βρίσκεται στο επίκεντρο, από χορευτικές κάρτες και κεριά μέχρι παιχνίδια pall-mall και ρολόγια τσέπης.

6. Οι ερωτικές σκηνές είναι αυστηρά χορογραφημένες

Καμία σκηνή δεν αφήνεται στον αυτοσχεδιασμό. Οι ηθοποιοί συμφωνούν εκ των προτέρων σε κάθε κίνηση, άγγιγμα και όριο. Όλα λειτουργούν σαν καλομελετημένη χορογραφία.

Bridgerton, Netflix

7. Η Lady Whistledown δεν εμφανίζεται ποτέ

Τη χαρακτηριστική φωνή της αφηγήτριας χαρίζει η Julie Andrews, χωρίς όμως να εμφανίζεται ούτε μία φορά μπροστά στην κάμερα.

8. Η Eloise δεν είναι τόσο «μικρή» όσο νομίζεις

Η Claudia Jessie είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη από αρκετούς ηθοποιούς που υποδύονται τα μεγαλύτερα αδέλφια της στη σειρά.

9. Οι φαβορίτες ήταν… αυθεντικές

Οι χαρακτηριστικές φαβορίτες του Anthony δεν ήταν περούκα ή προσθετικές τρίχες, αλλά απολύτως φυσικές.

10. Τα κινητά είχαν ευρηματική κρυψώνα

Παρότι απαγορεύονταν στο πλατό, αρκετοί ηθοποιοί τα έκρυβαν μέσα στις μπότες των κοστουμιών τους.

11. Ο Jonathan Bailey δεν είχε δοκιμαστεί για τον Anthony

Αρχικά είχε στείλει οντισιόν για τον ρόλο του Simon, αλλά οι δημιουργοί τον «είδαν» εξαρχής ως Anthony.

Διάβασε επίσης: Καμία σχέση με το Bridgerton: Ο Regé-Jean Page επιστρέφει στο Netflix με τον πιο ανατρεπτικό ρόλο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Bridgerton netflix σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
To νέο μανικιούρ της Hailey Bieber έρχεται απευθείας από το 2016

To νέο μανικιούρ της Hailey Bieber έρχεται απευθείας από το 2016

26.01.2026
Επόμενο
H Scarlett Johansson και η Cate Blanchett σε καμπάνιας κατά του ΑΙ

H Scarlett Johansson και η Cate Blanchett σε καμπάνιας κατά του ΑΙ

26.01.2026

Δες επίσης

Το Muppet Show επιστρέφει με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό του Kermit – Δες το trailer
Cinema

Το Muppet Show επιστρέφει με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό του Kermit – Δες το trailer

26.01.2026
Δυσοίωνες εξελίξεις για τη δεύτερη σεζόν του Hawkeye
Cinema

Δυσοίωνες εξελίξεις για τη δεύτερη σεζόν του Hawkeye

26.01.2026
Ο Jacob Elordi γέμισε το δωμάτιο της Margot Robbie με τριαντάφυλλα
Cinema

Ο Jacob Elordi γέμισε το δωμάτιο της Margot Robbie με τριαντάφυλλα

26.01.2026
Η Dove Cameron στο ερωτικό θρίλερ 56 Days – Δες το trailer
Cinema

Η Dove Cameron στο ερωτικό θρίλερ 56 Days – Δες το trailer

26.01.2026
Οι πρώτες φωτογραφίες από Apex με τη Charlize Theron και τον Taron Egerton
Cinema

Οι πρώτες φωτογραφίες από Apex με τη Charlize Theron και τον Taron Egerton

26.01.2026
Η Cristin Milioti και ο Glen Powell σε κωμωδία του Judd Apatow
Cinema

Η Cristin Milioti και ο Glen Powell σε κωμωδία του Judd Apatow

26.01.2026
Το CBS ανανεώνει το NCIS, το Matlock και ακόμη 8 σειρές
Cinema

Το CBS ανανεώνει το NCIS, το Matlock και ακόμη 8 σειρές

25.01.2026
Sundance 2026: Ο Channing Tatum λύγισε στην πρεμιέρα της Josephine
Cinema

Sundance 2026: Ο Channing Tatum λύγισε στην πρεμιέρα της Josephine

25.01.2026
Murder, She Wrote: Η Jamie Lee Curtis θα ενσαρκώσει την εμβληματική Jessica Fletcher
Cinema

Murder, She Wrote: Η Jamie Lee Curtis θα ενσαρκώσει την εμβληματική Jessica Fletcher

25.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος