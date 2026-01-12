Mad Bubble
Mad Bubble
TV & Media 12.01.2026

Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη

Αστείρευτη ενέργεια εντός και εκτός γηπέδων: Η Carabao καλωσορίζει τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη
Mad.gr

Η Carabao Energy Drink, το παγκόσμιο brand που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ενέργεια, την επιμονή και τον αθλητισμό, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Η επιλογή του Αλέξανδρου Πασχαλάκη ως πρεσβευτή της Carabao στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Ο «Goldkeeper» των ελληνικών γηπέδων ενσαρκώνει πλήρως τις αξίες της εταιρείας: δύναμη, πάθος, αστείρευτη ενέργεια και προσήλωση στον στόχο. Με την εντυπωσιακή του παρουσία κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, ο Αλέξανδρος αποτελεί πρότυπο αθλητή που ξεπερνά τα όρια και εμπνέει τη νέα γενιά.

Μια συνεργασία με «ενέργεια» πρωταθλητή

Καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο στην οικογένεια της Carabao. Η προσωπικότητά του, η μαχητικότητά του και η ηγετική του παρουσία στο γήπεδο ταιριάζουν απόλυτα με το DNA του brand μας. Μαζί, στοχεύουμε να προσφέρουμε το απαραίτητο “boost” σε κάθε φίλαθλο και καταναλωτή στην Ελλάδα.

Σχετικά με την Carabao Energy Drink:

Η Carabao Energy Drink, με καταγωγή από την Ταϊλάνδη, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ενεργειακών ποτών στον κόσμο. Με ισχυρή παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο (χορηγός του Carabao Cup στην Αγγλία), προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν την εξαιρετική γεύση με την άμεση αναπλήρωση ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
• Website: https://www.carabaogreece.gr
• Social Media: instagram:carabao.greece – Tik Tok :carabao.greece
• Email Επικοινωνίας: [email protected]

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Carabao Αλέξανδρος Πασχαλάκης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Taylor Swift κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των ραδιοφωνικών βραβείων του 2026

Η Taylor Swift κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των ραδιοφωνικών βραβείων του 2026

12.01.2026
Επόμενο
Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλα τα fashion και beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλα τα fashion και beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

12.01.2026

Δες επίσης

Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης
TV

Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης

12.01.2026
Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία
Corporate News

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία

10.01.2026
Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» του, Χρήστο Πολίτη
TV

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» του, Χρήστο Πολίτη

09.01.2026
EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο
TV

EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο

09.01.2026
Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026
TV

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026

09.01.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού
TV

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού

09.01.2026
Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Αυτοί είναι οι 24 παίκτες
TV

Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Αυτοί είναι οι 24 παίκτες

09.01.2026
Γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους «Επαρχιώτες» του Survivor 2026
TV

Γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους «Επαρχιώτες» του Survivor 2026

09.01.2026
Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του
TV

Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

09.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται