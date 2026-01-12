Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη

Η Carabao Energy Drink, το παγκόσμιο brand που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ενέργεια, την επιμονή και τον αθλητισμό, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Η επιλογή του Αλέξανδρου Πασχαλάκη ως πρεσβευτή της Carabao στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Ο «Goldkeeper» των ελληνικών γηπέδων ενσαρκώνει πλήρως τις αξίες της εταιρείας: δύναμη, πάθος, αστείρευτη ενέργεια και προσήλωση στον στόχο. Με την εντυπωσιακή του παρουσία κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, ο Αλέξανδρος αποτελεί πρότυπο αθλητή που ξεπερνά τα όρια και εμπνέει τη νέα γενιά.

Μια συνεργασία με «ενέργεια» πρωταθλητή

Καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο στην οικογένεια της Carabao. Η προσωπικότητά του, η μαχητικότητά του και η ηγετική του παρουσία στο γήπεδο ταιριάζουν απόλυτα με το DNA του brand μας. Μαζί, στοχεύουμε να προσφέρουμε το απαραίτητο “boost” σε κάθε φίλαθλο και καταναλωτή στην Ελλάδα.

Σχετικά με την Carabao Energy Drink:

Η Carabao Energy Drink, με καταγωγή από την Ταϊλάνδη, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ενεργειακών ποτών στον κόσμο. Με ισχυρή παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο (χορηγός του Carabao Cup στην Αγγλία), προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν την εξαιρετική γεύση με την άμεση αναπλήρωση ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

• Website: https://www.carabaogreece.gr

• Social Media: instagram:carabao.greece – Tik Tok :carabao.greece

• Email Επικοινωνίας: [email protected]