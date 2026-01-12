Mad Bubble
Mad Bubble
Beauty 12.01.2026

Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλα τα fashion και beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Όλα τα πιο εντυπωσιακά looks από το κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών 2026: μαλλιά, μακιγιάζ, μανικιούρ και iconic εμφανίσεις των stars
Μαρία Χατζηγιάννη

Η 83η τελετή των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hilton δεν ανέδειξε μόνο τις καλύτερες ταινίες και σειρές της χρονιάς, αβλλά και τα πιο εντυπωσιακά looks του κόκκινου χαλιού. Με glamorous τουαλέτες, statement κοσμήματα και μακιγιάζ που έκλεψε την παράσταση, η βραδιά αποτέλεσε το επίσημο fashion runway της awards season 2026.

Οι stars που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί επέλεξαν εμφανίσεις που συνδύαζαν κλασικό glamour, μοντέρνα chic στοιχεία και playful λεπτομέρειες. Από bold μακιγιάζ μέχρι πολυτελή χτενίσματα, κάθε εμφάνιση ήταν μια πηγή έμπνευσης για beauty looks και trends που θα κυριαρχήσουν φέτος.

chalamet_lopez
https://www.instagram.com/goldenglobes/

Διάβασε επίσης: Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season

Selena Gomez

Η νεόνυμφη Selena Gomez εντυπωσίασε με ένα Chanel vintage-inspired black-and-cream off-the-shoulder φόρεμα. Το bob της με βαθιά χωρίστρα και sculpted waves πλαισίωσε το βουργουνδί κραγιόν και το eyeliner, ενώ το μαύρο μανικιούρ ολοκλήρωσε το κομψό σύνολο.

selena_gomez
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Amanda Seyfried

Η Amanda Seyfried επέλεξε ένα elegant updo με retro κυματισμούς, δημιουργώντας ένα look που θύμιζε old Hollywood. Οι ροζ τόνοι στα χείλη και τα ζυγωματικά κράτησαν το αποτέλεσμα ρομαντικό και κλασικό. Το fashion look της ήταν εξίσου εντυπωσιακό, καθώς επέλεξε ένα λευκό Versace φόρεμα σε ίσια γραμμή με ένα εντυπωσιακό σάλι να τονίζει την κάθε της κίνηση.

amanda_seyfried
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jennifer Garner

Η Jennifer Garner απέπνεε ‘90s supermodel vibes με γυαλιστερά, γεμάτα όγκο μαλλιά και χωρίστρα που κάλυπτε διακριτικά ένα μάτι. Το glowing μακιγιάζ ολοκλήρωσε το Veronica Lake-inspired look, κάνοντας κάθε φωτογραφία να μοιάζει με editorial.

graner
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ayo Edebiri

Η Ayo Edebiri επέλεξε ένα μαύρο velvet Chanel φόρεμα με voluminous bob και dramatic bangs. Η ιριδίζουσα σκιά ματιών αναδείκνυε τα μάτια της, ενώ η συνολική εμφάνιση ήταν τόσο παιχνιδιάρικη όσο και σοφιστικέ.

ayo
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Emma Stone

Η Emma Stone εμφανίστηκε με ένα από τα πιο iconic καρέ της χρονιάς, χωρίστρα και flipped ends. Το μακιγιάζ της ήταν φρέσκι, ιδανικό για το κόκκινο χαλί αλλά και για everyday looks. Το κίτρινο σετ από τον οίκο Louis Vuitton ήταν αυτό που ολοκλήρωσε με τον πιο αρμονικό τρόπο την εικόνα.

emma_stone
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jenna Ortega

Η Jenna Ortega έφερε πίσω την τάση των crimped hairstyles με έναν χαλαρό κότσο. Το μουντά καφέ χείλη και ντεκαπαρισμένα φρύδια ολοκλήρωσαν το Victorian-inspired look της. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το φόρεμά της από τον οίκο Dilara Findikoglu με τα εντυπωσιακά cut-outs και τα κρόσσια.

Jennifer Lawrence

Η Jennifer Lawrence επέλεξε ένα διάφανο floral Givenchy φόρεμα, ενώ τα μαλλιά της έπεφταν χαλαρά. Το smokey eye σε μωβ-μπρονζέ τόνους έδινε ρομαντική διάσταση, ενώ τα glossy lips ολοκλήρωναν ένα look που συνδύαζε θηλυκότητα και μοντέρνα αίσθηση.

jennifer_lawrence
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Lisa (Lalisa Manobal)

Η Lisa έμοιαζε σαν από παραμύθι με ένα μαύρο διάφανο φόρεμα και Rapunzel-like waves. Το ασημί μανικιούρ δημιούργησε ένα μαγικό τελείωμα, κάνοντας το look της απόκοσμα εντυπωσιακό.

Julia Roberts

Η Julia Roberts κράτησε το signature style της με χωρίστρα στη μέση και κυματισμούς, διακριτικό smoky eye και nude χείλη. Το έντονο κόκκινο μανικιούρ σε κοντά νύχια απέδειξε ότι ακόμη και minimal εμφανίσεις μπορούν να ξεχωρίζουν.

xrises_sfaires_julia_roberst
https://www.instagram.com/goldenglobes/

Ariana Grande

Η Ariana Grande επέλεξε μια πιο παιχνιδιάρικη αλογοουρά με χαλαρές τούφες, συνοδευόμενο από απαλό ροζ μακιγιάζ. Το dark συνολό της ολοκληρώθηκε με μια τουαλέτα Vivienne Westwood με εντυπωσιακή balloon φούστα.

ariana_grande
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Teyana Taylor

Η Teyana Taylor ανέδειξε τα χαρακτηριστικά κοντά της σγουρά μαλλιά, σε συνδυασμό με ένα metallic φόρεμα με εφέ σαν λέπια και λαμπερές, κυματιστές τούφες. Το winged eyeliner και το shimmering eye makeup δημιούργησαν ένα look με έντονη προσωπικότητα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Audrey Nuna

Η Audrey Nuna έκλεψε τις εντυπώσεις με τις πλεξούδες κάτω από μια μαύρη-κρεμ κάπα, μαύρα χείλη, παγωμένους ροζ τόνους στα ζυγωματικά και διάφανα, γυαλιστερά νύχια, δημιουργώντας ένα σχεδόν μυθικό αποτέλεσμα που δεν περνούσε απαρατήρητο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΒΡΑΒΕΙΑ Χρυσές Σφαίρες Χρυσές Σφαίρες 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη

Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη

12.01.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Οι ημερομηνίες που θα ακούσουμε ολόκληρα τα τραγούδια του Sing for Greece

Eurovision 2026: Οι ημερομηνίες που θα ακούσουμε ολόκληρα τα τραγούδια του Sing for Greece

12.01.2026

Δες επίσης

Το νέο MAD.gr είναι εδώ: Ένα pop σύμπαν σε συνεχή κίνηση!
Life

Το νέο MAD.gr είναι εδώ: Ένα pop σύμπαν σε συνεχή κίνηση!

12.01.2026
Η Barbie «σπάει» τα στερεότυπα με την πρώτη κούκλα με αυτισμό
Life

Η Barbie «σπάει» τα στερεότυπα με την πρώτη κούκλα με αυτισμό

12.01.2026
Το νέο μανικιούρ της Dua Lipa φέρνει τη λάμψη στην καρδιά του χειμώνα
Beauty

Το νέο μανικιούρ της Dua Lipa φέρνει τη λάμψη στην καρδιά του χειμώνα

12.01.2026
Πώς η θεωρία των χρωμάτων θα αλλάξει τον τρόπο που ντύνεσαι
Fashion

Πώς η θεωρία των χρωμάτων θα αλλάξει τον τρόπο που ντύνεσαι

12.01.2026
Τα 4 ζώδια που θα αναθεωρήσουν για όλους και για όλα μέσα στο 2026
Life

Τα 4 ζώδια που θα αναθεωρήσουν για όλους και για όλα μέσα στο 2026

12.01.2026
Μην την διαλέξεις ποτέ: Αυτή είναι η πιο θορυβώδης θέση στο αεροπλάνο
Life

Μην την διαλέξεις ποτέ: Αυτή είναι η πιο θορυβώδης θέση στο αεροπλάνο

11.01.2026
Χώρισες με συνάδελφο; 5 πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο
Life

Χώρισες με συνάδελφο; 5 πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο

11.01.2026
10 tips για μην παρατήσεις τη γυμναστική τον χειμώνα
Fitness

10 tips για μην παρατήσεις τη γυμναστική τον χειμώνα

11.01.2026
Πώς το ξινολάχανο μπορεί να γίνει σύμμαχός σου για το έντερο και το ανοσοποιητικό
Life

Πώς το ξινολάχανο μπορεί να γίνει σύμμαχός σου για το έντερο και το ανοσοποιητικό

11.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή: Το χάος στις συχνότητες επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή: Το χάος στις συχνότητες επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: “Κοράκια” σε live streaming

ΑΙΧΜΕΣ: “Κοράκια” σε live streaming

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται