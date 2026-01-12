Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλα τα fashion και beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Όλα τα πιο εντυπωσιακά looks από το κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών 2026: μαλλιά, μακιγιάζ, μανικιούρ και iconic εμφανίσεις των stars

Η 83η τελετή των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hilton δεν ανέδειξε μόνο τις καλύτερες ταινίες και σειρές της χρονιάς, αβλλά και τα πιο εντυπωσιακά looks του κόκκινου χαλιού. Με glamorous τουαλέτες, statement κοσμήματα και μακιγιάζ που έκλεψε την παράσταση, η βραδιά αποτέλεσε το επίσημο fashion runway της awards season 2026.

Οι stars που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί επέλεξαν εμφανίσεις που συνδύαζαν κλασικό glamour, μοντέρνα chic στοιχεία και playful λεπτομέρειες. Από bold μακιγιάζ μέχρι πολυτελή χτενίσματα, κάθε εμφάνιση ήταν μια πηγή έμπνευσης για beauty looks και trends που θα κυριαρχήσουν φέτος.

Selena Gomez

Η νεόνυμφη Selena Gomez εντυπωσίασε με ένα Chanel vintage-inspired black-and-cream off-the-shoulder φόρεμα. Το bob της με βαθιά χωρίστρα και sculpted waves πλαισίωσε το βουργουνδί κραγιόν και το eyeliner, ενώ το μαύρο μανικιούρ ολοκλήρωσε το κομψό σύνολο.

Amanda Seyfried

Η Amanda Seyfried επέλεξε ένα elegant updo με retro κυματισμούς, δημιουργώντας ένα look που θύμιζε old Hollywood. Οι ροζ τόνοι στα χείλη και τα ζυγωματικά κράτησαν το αποτέλεσμα ρομαντικό και κλασικό. Το fashion look της ήταν εξίσου εντυπωσιακό, καθώς επέλεξε ένα λευκό Versace φόρεμα σε ίσια γραμμή με ένα εντυπωσιακό σάλι να τονίζει την κάθε της κίνηση.

Jennifer Garner

Η Jennifer Garner απέπνεε ‘90s supermodel vibes με γυαλιστερά, γεμάτα όγκο μαλλιά και χωρίστρα που κάλυπτε διακριτικά ένα μάτι. Το glowing μακιγιάζ ολοκλήρωσε το Veronica Lake-inspired look, κάνοντας κάθε φωτογραφία να μοιάζει με editorial.

Ayo Edebiri

Η Ayo Edebiri επέλεξε ένα μαύρο velvet Chanel φόρεμα με voluminous bob και dramatic bangs. Η ιριδίζουσα σκιά ματιών αναδείκνυε τα μάτια της, ενώ η συνολική εμφάνιση ήταν τόσο παιχνιδιάρικη όσο και σοφιστικέ.

Emma Stone

Η Emma Stone εμφανίστηκε με ένα από τα πιο iconic καρέ της χρονιάς, χωρίστρα και flipped ends. Το μακιγιάζ της ήταν φρέσκι, ιδανικό για το κόκκινο χαλί αλλά και για everyday looks. Το κίτρινο σετ από τον οίκο Louis Vuitton ήταν αυτό που ολοκλήρωσε με τον πιο αρμονικό τρόπο την εικόνα.

Jenna Ortega

Η Jenna Ortega έφερε πίσω την τάση των crimped hairstyles με έναν χαλαρό κότσο. Το μουντά καφέ χείλη και ντεκαπαρισμένα φρύδια ολοκλήρωσαν το Victorian-inspired look της. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το φόρεμά της από τον οίκο Dilara Findikoglu με τα εντυπωσιακά cut-outs και τα κρόσσια.

Jennifer Lawrence

Η Jennifer Lawrence επέλεξε ένα διάφανο floral Givenchy φόρεμα, ενώ τα μαλλιά της έπεφταν χαλαρά. Το smokey eye σε μωβ-μπρονζέ τόνους έδινε ρομαντική διάσταση, ενώ τα glossy lips ολοκλήρωναν ένα look που συνδύαζε θηλυκότητα και μοντέρνα αίσθηση.

Lisa (Lalisa Manobal)

Η Lisa έμοιαζε σαν από παραμύθι με ένα μαύρο διάφανο φόρεμα και Rapunzel-like waves. Το ασημί μανικιούρ δημιούργησε ένα μαγικό τελείωμα, κάνοντας το look της απόκοσμα εντυπωσιακό.

Julia Roberts

Η Julia Roberts κράτησε το signature style της με χωρίστρα στη μέση και κυματισμούς, διακριτικό smoky eye και nude χείλη. Το έντονο κόκκινο μανικιούρ σε κοντά νύχια απέδειξε ότι ακόμη και minimal εμφανίσεις μπορούν να ξεχωρίζουν.

Ariana Grande

Η Ariana Grande επέλεξε μια πιο παιχνιδιάρικη αλογοουρά με χαλαρές τούφες, συνοδευόμενο από απαλό ροζ μακιγιάζ. Το dark συνολό της ολοκληρώθηκε με μια τουαλέτα Vivienne Westwood με εντυπωσιακή balloon φούστα.

Teyana Taylor

Η Teyana Taylor ανέδειξε τα χαρακτηριστικά κοντά της σγουρά μαλλιά, σε συνδυασμό με ένα metallic φόρεμα με εφέ σαν λέπια και λαμπερές, κυματιστές τούφες. Το winged eyeliner και το shimmering eye makeup δημιούργησαν ένα look με έντονη προσωπικότητα.

Audrey Nuna

Η Audrey Nuna έκλεψε τις εντυπώσεις με τις πλεξούδες κάτω από μια μαύρη-κρεμ κάπα, μαύρα χείλη, παγωμένους ροζ τόνους στα ζυγωματικά και διάφανα, γυαλιστερά νύχια, δημιουργώντας ένα σχεδόν μυθικό αποτέλεσμα που δεν περνούσε απαρατήρητο.

