Eurovision 2026: Οι ημερομηνίες που θα ακούσουμε ολόκληρα τα τραγούδια του Sing for Greece

Η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος αποκάλυψαν στην εκπομπή EurovisionGR το διήμερο των μεγάλων αποκαλυπτηρίων για τους δύο ημιτελικούς

Η αγωνία των φίλων της Eurovision έφτασε στο τέλος της, καθώς μέσα από την εκπομπή EurovisionGR της ΕΡΤ αποκαλύφθηκε επιτέλους η ημερομηνία που όλοι περιμέναμε. Η δημόσια τηλεόραση έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του Sing for Greece, του εθνικού τελικού που θα αναδείξει την ελληνική συμμετοχή για το 2026, κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού στα ύψη.

Οι οικοδεσπότες της εκπομπής, Κέλλυ Βρανάκη και Θάνος Παπαχάμος, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό ανακοίνωσαν το χρονοδιάγραμμα της αποκάλυψης των τραγουδιών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα 28 υποψήφια κομμάτια θα παρουσιαστούν στο κοινό σε δύο δόσεις, μετατρέποντας το επόμενο διάστημα σε μια πραγματική γιορτή της μουσικής.

Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε για πρώτη φορά τα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Πρώτο Ημιτελικό. Η παρουσίαση θα συνεχιστεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, με τα υπόλοιπα 14 τραγούδια που απαρτίζουν τη λίστα του Δεύτερου Ημιτελικού, ολοκληρώνοντας έτσι το μουσικό παζλ της φετινής επιλογής.

Με την ανακοίνωση αυτή, ο δρόμος για τη σκηνή του διαγωνισμού ανοίγει επίσημα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, καθώς οι φίλοι της Eurovision και οι ειδικοί θα αρχίσουν ήδη να ξεχωρίζουν τα πρώτα φαβορί που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας μας στον μεγάλο μουσικό θεσμό.

