Μουσικά Νέα 12.01.2026

Eurovision 2026: Σε απευθείας μετάδοση από το ERTFLIX η κλήρωση των Ημιτελικών

Ρήγμα στην Ιταλία για τη Eurovision - Συνδικάτα ζητούν αποχώρηση από τον διαγωνισμό
Σε απευθείας μετάδοση από το ERTFLIX η κλήρωση των Ημιτελικών της Eurovision 2026, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 20:00
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 ξεκινά, καθώς πλησιάζει η στιγμή που θα μάθουμε σε ποιον Ημιτελικό θα διαγωνιστεί η Ελλάδα. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση από το ERTFLIX την κλήρωση των Ημιτελικών του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, με διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Βιέννης (Wiener Rathaus) και θα καθορίσει σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα συμμετάσχουν και θα ψηφίσουν οι διαγωνιζόμενες χώρες.

Διάβασε επίσης: EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο

Παράλληλα, θα αποφασιστεί σε ποιον Ημιτελικό θα ψηφίσουν οι λεγόμενες «Big 4», Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία, καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2026.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού

