Μουσικά Νέα 12.01.2026

Πού χάθηκαν; 6 είδωλα των 00s που αναρωτιόμαστε γιατί εξαφανίστηκαν μετά από ένα τεράστιο hit

Από τα πλατό του Fame Story έως τη σκηνή της Eurovision, αυτοί είναι οι Έλληνες σταρ των 00s που μεσουράνησαν και στη συνέχεια αποτραβήχτηκαν από τα φώτα της δημοσιότητας
Η δεκαετία του 2000 υπήρξε η χρυσή εποχή των reality shows, των CD singles και των «Nokia ringtones». Ήταν μια περίοδος κατά την οποία η ελληνική μουσική βιομηχανία μπορούσε να δημιουργήσει αστέρες μέσα σε ένα μόνο βράδυ, γεμίζοντας τα εξώφυλλα των περιοδικών και τις πίστες των μεγάλων νυχτερινών κέντρων. Πρόσωπα με έντονη εικόνα, δυνατή φωνή και εμπορικό ένστικτο έμοιαζαν έτοιμα να παραμείνουν στην κορυφή για δεκαετίες, όμως για αρκετούς η πορεία αποδείχθηκε σύντομη. Σήμερα, με μια αναπόφευκτη δόση νοσταλγίας, επιστρέφουμε σε εκείνα τα χρόνια και αναρωτιόμαστε τι απέγιναν οι καλλιτέχνες που κάποτε κυριαρχούσαν σε κάθε ραδιοφωνική συχνότητα. Από τα πλατό του Fame Story έως τη σκηνή της Eurovision, αυτοί είναι οι Έλληνες σταρ των 00s που μεσουράνησαν και στη συνέχεια αποτραβήχτηκαν από τα φώτα της δημοσιότητας.

1.Σαρμπέλ: Το αντίπαλο δέος του Σάκη Ρουβά

Με τραγούδια όπως το «Yassou Maria», με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision του 2007, και το «Σε πήρα σοβαρά», ο Σαρμπέλ καθιερώθηκε ως pop φαινόμενο. Με εξωτική εμφάνιση και pop oriental ήχο θεωρήθηκε για ένα φεγγάρι ο μοναδικός που μπορούσε να απειλήσει την κυριαρχία του Σάκη Ρουβά. Μετά την τεράστια προβολή της Eurovision, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο, όπου στράφηκε στο θέατρο και την όπερα, διευρύνοντας τους καλλιτεχνικούς του ορίζοντες. Σήμερα εμφανίζεται επιλεκτικά και μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα.

2.Νίκος Μίχας… Ο rock star του Fame Story σολάρει στην ιατρική

Στο 2ο Fame Story, ο Νίκος Μίχας ξεχώρισε αμέσως ως η εναλλακτική rock παρουσία σε ένα πρόγραμμα όπου κυριαρχούσε το λαϊκό στοιχείο. Με έντονη σκηνική παρουσία και αυθεντικό ύφος έγινε γρήγορα αγαπητός στο κοινό και γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως το «Πάρτυ». Παρ’ όλα αυτά, πήρε μια απόφαση σπάνια για pop είδωλο της εποχής και επέλεξε να επιστρέψει στις σπουδές του.

 

Σήμερα, ο Νίκος Μίχας είναι γιατρός του ΕΚΑΒ αλλά ακόμα φτιάχνει τραγούδια μαζί με την 6,5 ετών κόρη του.

3.Ειρήνη Μερκούρη, η απόλυτη φωνή της εποχής των ringtones

Η Ειρήνη Μερκούρη σημάδεψε τα 00s με τραγούδια όπως η «Συντέλεια», το «Δυο μάτια μπλε» και το «Θέλω να με θέλεις». Κάθε κυκλοφορία της μετατρεπόταν σε άμεσο hit και η χαρακτηριστική φωνή της ακουγόταν παντού, από τα ραδιόφωνα έως τα πρώτα πολυφωνικά κινητά. Μετά τον γάμο της αποσύρθηκε συνειδητά από τη δημοσιότητα, επιλέγοντας μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πραγματοποιώντας πλέον ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

4.Hi-5: Το πρώτο ελληνικό girl band

Οι H-5 δημιουργήθηκαν μέσα από το «Popstars» του Mega και με το τραγούδι «Ξέρω τι ζητάω» έγιναν για 2 χρόνια οι Spice Girls της Ελλάδας. Οι συναυλίες τους συγκέντρωναν χιλιάδες θαυμαστές και η παρουσία τους κυριαρχούσε στα εφηβικά περιοδικά. Το συγκρότημα διαλύθηκε αιφνιδιαστικά το 2005, όταν έκλεισε η δισκογραφική τους εταιρεία. Από τις 5 κοπέλες, μόνο η Shaya συνέχισε με επιτυχία τη solo πορεία της, ενώ οι υπόλοιπες ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους, αρκετές εκτός Ελλάδας.

5.Λούκας Γιώρκας: Xαμηλoί τόνοι μετά τη μεγάλη προβολή

Ο Λούκας Γιώρκας αναδείχθηκε νικητής του πρώτου ελληνικού X Factor και εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το «Watch My Dance», κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις. Παρά το δυναμικό ξεκίνημα και την αναγνωρισμένη φωνητική του ποιότητα, επέλεξε να μείνει μακριά από το κυνήγι της συνεχούς προβολής. Παραμένει ενεργός στο τραγούδι, αλλά με έμφαση στην ουσία και όχι στη δημοσιότητα.

6.Πέτρος Ίμβριος: Μακριά από τις μεγάλες πίστες

Ο Πέτρος Ίμβριος μεσουράνησε στα τέλη των 90s και στις αρχές των 00s, με συνεχή παρουσία στα μεγάλα σχήματα της παραλιακής και πολλές ραδιοφωνικές επιτυχίες. Χωρίς να εγκαταλείψει ποτέ εντελώς τη μουσική, έστρεψε σταδιακά το ενδιαφέρον του στην τοπική αυτοδιοίκηση, διαμορφώνοντας μια πιο ήρεμη καθημερινότητα και διατηρώντας περιορισμένη καλλιτεχνική παρουσία.

Την ώρα που σήμερα χιλιάδες νέοι συνωστίζονται στα talent shows διεκδικώντας μια θέση μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, οι καλλιτέχνες των 00s που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή έκαναν το αντίστροφο. Όταν βρίσκονταν στο απόγειο της προβολής τους, επέλεξαν να αλλάξουν πορεία, να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους και να ακολουθήσουν άλλους δρόμους, μακριά από τη διαρκή έκθεση. Η επιλογή τους λειτουργεί σήμερα ως μια υπενθύμιση ότι υπάρχει ζωή και μετά το χειροκρότημα και συχνά αυτή η ζωή αποδεικνύεται πιο ουσιαστική και πιο γεμάτη από όσο φανταζόμαστε.

