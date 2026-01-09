Maya Hawke: «Αν η μαμά μου δεν είχε κάνει άμβλωση, δεν θα ήμουν εδώ»

Η Maya Hawke παίρνει θέση για την άμβλωση και την πρόσβαση σε ασφαλή υγειονομική περίθαλψη, καταγγέλλοντας την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που περιορίζει τα δικαιώματα των γυναικών

Η Maya Hawke, η 23χρονη σταρ του Stranger Things και κόρη των Uma Thurman και Ethan Hawke, μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις της τελευταίας δεκαετίας, καταδικάζοντας δημόσια την ανατροπή της ιστορικής υπόθεσης Roe v. Wade, η οποία είχε εξασφαλίσει για σχεδόν 50 χρόνια το δικαίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ.

Καλεσμένη στην εκπομπή The Tonight Show με τον Jimmy Fallon, η ηθοποιός δεν μασούσε τα λόγια της: «Φυσικά, οι πλούσιοι πάντα θα μπορούν να κάνουν αμβλώσεις, αλλά τόσοι πολλοί άνθρωποι, εξαιτίας αυτής της απόφασης, όχι μόνο δεν θα μπορούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αλλά στην πραγματικότητα θα χάσουν τη ζωή τους και θα βρεθούν σε κίνδυνο. Οπότε απλώς θέλω να πω: γ*** το Ανώτατο Δικαστήριο», δήλωσε με έντονο ύφος.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στη μητέρα της, Uma Thurman, και στο κείμενο που είχε γράψει το 2021 στην Washington Post, αποκαλύπτοντας προσωπικές λεπτομέρειες για την άμβλωση που έκανε ως έφηβη στην Ευρώπη. Όπως εξήγησε η Maya, η απόφαση της μητέρας της να έχει ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη διαμόρφωσε ολόκληρη τη ζωή τους: «Η ζωή και των δύο γονιών μου θα είχε εκτροχιαστεί αν δεν είχε πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη υγειονομική περίθαλψη», τόνισε.

H Thurman είχε γράψει ότι η άμβλωση που έκανε ως νεαρή ηθοποιός ήταν η «σκοτεινότερη μυστική» εμπειρία της, αλλά παράλληλα αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για να εξελιχθεί στη γυναίκα και τη μητέρα που ήθελε να γίνει. «Η επιλογή να μην συνεχίσω εκείνη την πρώιμη εγκυμοσύνη μου επέτρεψε να μεγαλώσω και να γίνω η μητέρα που ήθελα και χρειαζόμουν να είμαι», είχε γράψει η ηθοποιός.

Η ανοιχτή στάση της Maya Hawke έρχεται σε μια περίοδο έντονων κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ, με την καλλιτεχνική κοινότητα να παίρνει θέση υπέρ της πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση. Ανάμεσα στους υποστηρικτές περιλαμβάνονται η Amy Schumer, η Julianne Moore, η Michelle Williams, η Maggie Gyllenhaal και πολλοί ακόμα, ενώ οι Ethan Hawke και Uma Thurman έχουν ήδη συνυπογράψει ανοιχτές επιστολές για την προώθηση του Geraldine Santoro Act στη Νέα Υόρκη.

Με τη σκληρή της δήλωση και την προσωπική της αναφορά στην εμπειρία της οικογένειάς της, η Maya Hawke γίνεται η φωνή πολλών που αγωνιούν για τα δικαιώματα των γυναικών σήμερα, υπενθυμίζοντας πως η μάχη για την ισότητα και την ασφάλεια συνεχίζεται.

