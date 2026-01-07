Το φινάλε του Stranger Things εκτόξευσε τα τραγούδια του Prince

Η 5η σεζόν της σειράς οδήγησ σε θεαματική αύξηση ακροάσεων του «Purple rain» και φέρνει τη Gen Z πιο κοντά στη δεκαετία του 1980

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Stranger Things λειτούργησε ως ισχυρός καταλύτης για την αναβίωση της μουσικής του Prince, καθώς δύο εμβληματικά τραγούδια του Αμερικανού καλλιτέχνη γνώρισαν εντυπωσιακή άνοδο στις πλατφόρμες streaming μετά την προβολή τους στις τελικές σκηνές της σειράς στο Netflix. Τα τραγούδια «Purple Rain» και «When Doves Cry», που κυκλοφόρησαν το 1984, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κυρίως των ακροατών κάτω των 30 ετών, οι οποίοι ανακαλύπτουν εκ νέου το έργο του Prince μέσα από τη δημοφιλή σειρά των Duffer Brothers.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spotify, το «Purple Rain» κατέγραψε αύξηση ακροάσεων κατά 577 % στη Gen Z, ενώ συνολικά παγκοσμίως σημείωσε άνοδο 243 %. Παράλληλα, ολόκληρος ο μουσικός κατάλογος του Prince, από το πρώτο άλμπουμ «For You» έως το «Hitnrun Phase Two», κατέγραψε συνολική αύξηση ακροάσεων κατά 190 %, επιβεβαιώνοντας μια ουσιαστική δεύτερη ζωή για το έργο του.

Η επιτυχία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο αποτύπωμα της 5η σεζόν του Stranger Things, η οποία εξελίχθηκε στη δημοφιλέστερη σειρά στην ιστορία του Netflix, ξεπερνώντας ακόμη και το Squid Game. Στο ίδιο πλαίσιο, αυξημένο ενδιαφέρον σημειώθηκε και για το τραγούδι «Heroes» του David Bowie από το άλμπουμ «Heroes» του 1977, το οποίο κατέγραψε άνοδο ακροάσεων άνω του 86 % μετά την κυκλοφορία του φινάλε.

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η σειρά των Duffer Brothers αναδεικνύει μουσικά έργα της δεκαετίας του 1980. Στην 4η σεζόν, που προβλήθηκε το 2022, το τραγούδι «Running Up That Hill» της Kate Bush γνώρισε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στο Spotify και φτάνοντας έως την 8η θέση των βρετανικών charts. Σύμφωνα με στοιχεία του CBS, η Kate Bush φέρεται να απέκτησε έσοδα 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε έναν μήνα χάρη στη σειρά, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του Stranger Things να γεφυρώνει γενιές μέσα από τη μουσική.

