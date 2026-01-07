Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Τα 28 τραγούδια τους θα διαγωνιστούν σε δύο Ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, την οποία θα κερδίσουν τα 14 εξ αυτών αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 ξεκίνησε επίσημα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της ελληνικής διαδικασίας επιλογής για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη. Στο πλαίσιο της εκπομπής της ΕΡΤ1 «Sing for Greece 2026 | Ο δρόμος για τον Τελικό», με παρουσιάστριες τη Μπέτυ Μαγγίρα και την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το κοινό γνώρισε τους 28 καλλιτέχνες που φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά αποσπάσματα από τα τραγούδια που θα αναμετρηθούν στον Εθνικό Τελικό, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για την αυστριακή πρωτεύουσα.

Τα μουσικά δείγματα όλων των συμμετοχών είναι ήδη διαθέσιμα για ακρόαση μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες της δημόσιας τηλεόρασης, ERTFLIX, ERTεcho, καθώς και από το επίσημο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube. Η βραδιά, που κινήθηκε σε έντονους ρυθμούς Eurovision, κορυφώθηκε με μια ιδιαίτερη στιγμή για τους διαγωνιζόμενους. Η Klavdia, σε μια ξεχωριστή παρουσία, μίλησε στους υποψηφίους για τη δική της εμπειρία στον διαγωνισμό, έναν χρόνο μετά τη συμμετοχή της. Όπως ανέφερε, η εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στην πορεία της, ανοίγοντας νέους δρόμους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χάρη στη στήριξη του κοινού.

Η ίδια ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους, προτρέποντάς τους να απολαύσουν τη διαδρομή και την εμπειρία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Παράλληλα, είχε και τον ρόλο της κληρωτίδας, καθορίζοντας τη σειρά εμφάνισης των συμμετεχόντων στους δύο Ημιτελικούς του διαγωνισμού.

Τα 28 τραγούδια και οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 είναι τα ακόλουθα (ανά ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής):

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia, Μουσική: Γιάννης Φουστέρης, Στίχοι: Victoria Anastasia «Bulletproof», KOZA MOSTRA, Μουσική, στίχοι: Ηλίας Κόζας «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα, Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου, Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή «Ferto», Ακύλας, Μουσική: Ακύλας, Papatanice, TEO.x3, Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας «Dark Side of the Moon», good job Nicky, Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally, Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, good job Nicky «Labyrinth», Mikay, Μουσική: Foti Katsanos, Στίχοι: Mikay «The Songwriter», Revery, Μουσική, στίχοι: Revery «Άλμα», Rosanna Mailan, Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan, Στίχοι: Nany Zarikian «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ, Μουσική, στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel «mad about it», D3lta, Μουσική, στίχοι: D3lta, Anthony Mack «The other side», Alexandra Sieti, Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis, Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder «Slipping Away», Niya, Μουσική, στίχοι: Niya «Chaos», Dinamiss, Μουσική, στίχοι: Dinamiss «Back in the game», GARVIN, Μουσική, στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS «Αστείο», ZAF, Μουσική, στίχοι: ZAF «Anatello», TIANORA, Μουσική, στίχοι: LMNZ «Aphrodite», Desi G, Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe, Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa, Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos, Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras «Χάνομαι», Marseaux, Μουσική, στίχοι: Solmeister «Paréa», Evangelia, Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer, Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos , Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος, Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης «Europa», STEFI, Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI, Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI «SABOTAGE!», leroybroughtflowers, Μουσική, στίχοι: leroybroughtflowers «YOU & I», STYLIANOS, Μουσική: Stylianos, Adam Wu, Στίχοι: Stylianos «You Are The Fire», Stella Kay, Μουσική, στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas «AGAPI», RIKKI, Μουσική, στίχοι: Erection Music «Drop It», THE Astrolabe, Μουσική, στίχοι: THE Astrolabe «Set Everything On Fire», BASILICA, Μουσική, στίχοι: BASILICA

Τα 28 τραγούδια θα διαγωνιστούν σε δύο Ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, την οποία θα κερδίσουν τα 14 εξ αυτών αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική). Μετά από κλήρωση, οι 28 υποψήφιοι χωρίστηκαν σε δύο Ημιτελικούς. Από κάθε Ημιτελικό, επτά τραγούδια με την ψήφο αποκλειστικά του κοινού, θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό, όπου 14 τραγούδια θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Στον Α’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Paréa», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», STEFI

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Ας γνωρίσουμε τους 28 υποψήφιους

Victoria Anastasia

Η Ελληνοαμερικανίδα τραγουδοποιός γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στη Φλόριντα. Η μουσική της συνδέεται με τις ελληνικές και πολωνικές της ρίζες. Λατρεύει να γράφει τραγούδια με την κιθάρα και το πιάνο, συνδυάζοντας τη μουσική με την οποία μεγάλωσε, με τον δικό της ήχο. Το όνειρό της είναι να κάνει περήφανη την ελληνική κοινότητα.

KOZA MOSTRA

Το ethnic-rock συγκρότημα συνδυάζει Rock, Ska Metal και Punk με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, έχοντας κατακτήσει τις διεθνείς σκηνές από το 2012. Το 2013 εκπροσώπησαν την Ελλάδα στη Eurovision, μαζί με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και το τραγούδι «Alcohol Is Free», καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Από το 2013 έως το 2017, έδωσαν συναυλίες σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και εδραιώθηκαν ως το απόλυτο party band των φεστιβάλ, ενώ μέχρι το 2020 πραγματοποίησαν περιοδείες σε όλη την Ευρώπη με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως τους Iron Maiden, Judas Priest, Gogol Bordello κ.ά.

Μαρίκα

Η Μαρίκα Παπάζογλου είναι Ελληνίδα τραγουδοποιός, συνθέτρια και ερμηνεύτρια με έντονη διεθνή εμπειρία. Ανήκει σε οικογένεια μουσικών και είναι ανιψιά της γνωστής συνθέτριας Λένας Πλάτωνος. Ξεκίνησε τη μουσική της διαδρομή με σπουδές κλασικού πιάνου και θεωρητικών στο Ωδείο Αθηνών και συνέχισε στη φωνητική και τη σύνθεση στο Λος Άντζελες, όπου έζησε και δραστηριοποιήθηκε καλλιτεχνικά για έξι χρόνια ως singer-songwriter. Το έργο της αντλεί έμπνευση από φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς, πολυφωνία και σύγχρονες μουσικές φόρμες, συνδυάζοντας τεχνική, έρευνα και προσωπική έκφραση.

Ακύλας

Νέος, δυναμικός καλλιτέχνης με αυθεντικό ήχο και έντονη σκηνική παρουσία. Έγινε ευρύτερα γνωστός το 2024 με το hit single «Ατελιέ». Αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, σπούδασε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών και εμπλούτισε το performance του με θεατρικά εργαστήρια. Μετά τη μετακόμισή του στην Αθήνα, ξεχώρισε μέσω viral διασκευών στο TikTok. Ταξίδεψε και τραγούδησε διεθνώς σε κρουαζιερόπλοια, διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό, σύγχρονο ήχο με ελληνική ταυτότητα.

Good Job Nicky

Ο Νικόλας Βαρθακούρης ή αλλιώς Good Job Nicky έχοντας πατέρα τον μοναδικό Γιάννη Πάριο, γεννήθηκε με τη μουσική στο αίμα του. Μεγαλώνοντας εκδήλωσε το ταλέντο του και άρχισε να κυκλοφορεί τα δικά του τραγούδια και αμέσως εντυπωσίασε σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθιστώντας τον μοναδικό στο είδος του. Έχει γράψει τραγούδια για σπουδαίους καλλιτέχνες και έχει πραγματοποιήσει sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχει συμπράξει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο για το φιλανθρωπικό κίνημα GiantHeart.

Mikay

Ανερχόμενη pop καλλιτέχνιδα από την Ελλάδα με διεθνές προφίλ, που τραγουδά σε οκτώ γλώσσες και ξεχώρισε μέσω TikTok. Έζησε στην Κίνα, κυκλοφόρησε επιτυχημένα singles και υπέγραψε με τη Minos EMI / Universal Music το 2024. Το «Blah Blah Blah» αποτέλεσε breakthrough επιτυχία με διεθνείς εκδοχές. Έχει αναγνωριστεί από Κίνα και Κορέα, συμμετείχε σε πολιτιστικές δράσεις και θεωρείται μία από τις πολλά υποσχόμενες νέες Ελληνίδες pop καλλιτέχνιδες. Ανήκοντας πλέον στην οικογένεια της Minos EMI/Universal, ετοιμάζει τη δισκογραφική του επιστροφή που επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και συνεργασίες με μεγάλα ονόματα του εξωτερικού.

Revery

Με παρουσία στην ανεξάρτητη pop μουσική σκηνή της Ελλάδας από το 2017, έχει κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ, είναι τραγουδιστής-τραγουδοποιός που έχει χτίσει το έργο του με προσωπική γραφή και καλλιτεχνική αυτονομία. Με αφηγηματικό ύφος και έντονο συναίσθημα, μετατρέπει προσωπικές ιστορίες σε τραγούδια που μπορούν να ανήκουν στον καθένα. Μιλά για όσα ένιωσες, όσα κράτησες μέσα σου και όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Σε έναν διαγωνισμό όπως η Eurovision, όπου εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν το καθρέφτισμα του εαυτού τους, η μουσική του γίνεται κοινό συναίσθημα και αληθινή σύνδεση.

Rosanna Mailan

Είναι μουσικός, τραγουδίστρια, κιθαρίστα, πιανίστα, σκηνοθέτις, συνθέτρια και παραγωγός. Γεννήθηκε στην Αβάνα της Κούβας και το 2007 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε μια επιτυχημένη πορεία στη μουσική σκηνή, συνεργαζόμενη με Κουβανούς και Έλληνες μουσικούς. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα φεστιβάλ και διοργανώσεις, ενώ έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο θρυλικός μαέστρος Μίμης Πλέσσας. Εκπροσωπεί έναν σύγχρονο ήχο που γεφυρώνει την Κούβα και την Ελλάδα, τη λατινική ψυχή με τη μεσογειακή ευαισθησία, μια καλλιτέχνιδα που κάνει τη μουσική της να μιλά για ενότητα, πάθος και φως.

ΚΙΑΝΝΑ

Μεγάλωσε με την pop μουσική μέσα από καλλιτέχνες όπως Madonna, Michael Jackson και Queen, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη και δυναμική καλλιτεχνική ταυτότητα. Η μουσική υπήρξε για εκείνη καταφύγιο, έμπνευση και δύναμη, γεννώντας την ΚΙΑΝΝΑ – μια ατρόμητη και λαμπερή περσόνα που εκφράζει αλήθεια και ελευθερία. Μέσα από μπαλάντες και χορευτικά τραγούδια, στόχος της είναι να βοηθά το κοινό να ξεχνιέται από όσα το βαραίνουν και να χαίρεται. Πιστεύει βαθιά στην πίστη στον εαυτό, στο όραμα και στη δράση, μεταδίδοντας το μήνυμα ότι τα όνειρα κατακτιούνται με δύναμη, αυθεντικότητα και επιμονή.

D3LTA

Ελληνοβρετανός καλλιτέχνης, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, που έκανε αίσθηση με το τραγούδι-επιτυχία «Strange», που έγραψε μόνος του στίχους και μουσική, το οποίο έφτασε στην κορυφή των radio charts στην Ελλάδα με 40.000 shazam και ξεπέρασε το 1.000.000 συνολικά streams. Πλέον με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο, χαράζει τη δική του πορεία στον χώρο της rock-pop, με ιδιαίτερο ήχο και στίχους που αγγίζουν τον ακροατή, συνδυάζοντας εσωστρέφεια και συναίσθημα με ηλεκτρισμένη, arena-ready δύναμη. Μετά την πρόσφατη περιοδεία του με τον JC Stewart, προετοιμάζεται για ακόμη περισσότερες live εμφανίσεις την επόμενη χρονιά.

Alexandra Sieti

Εκρηκτική και χαρισματική τραγουδίστρια με βαθιές soul και jazz ρίζες, διεθνή προοπτική και σκηνική παρουσία που μαγνητίζει. Με αυθεντικότητα, πάθος και έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα, γεφυρώνει τη jazz, τη soul, τη rock, τη funk και την pop, δημιουργώντας έναν ήχο αυθεντικό, συναισθηματικό και σύγχρονο. Απέσπασε ευρεία αναγνώριση το 2021, συμμετέχοντας στο τηλεοπτικό show «The Voice of Greece», όπου κάθε της ερμηνεία έλαβε τις καλύτερες κριτικές και της εξασφάλισε τη δεύτερη θέση. Το 2024 παρουσίασε τα πρώτα της solo singles επιβεβαιώνοντας τη θέση της στη νέα γενιά σύγχρονης soul και pop μουσικής.

Niya

Η Niya Omiridis είναι 20 ετών. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και σήμερα ζει στο Τέξας των ΗΠΑ, όπου και σπουδάζει. Δεδομένης της βαθιάς, προσωπικής σύνδεσης με την Ελλάδα, θεωρεί ιδιαίτερα τιμητικό να έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision.

Dinamiss

Οι Dinamiss, αδερφές Μαρία και Ελένη Ντίνα, κατάγονται από μουσική οικογένεια. Από μικρές σπούδασαν μουσική, αρμονία, χορωδία, πιάνο και βιολί, μαθαίνοντας πρώτα νότες και μετά γράμματα. Στα 15 τους έπαιξαν πιάνο στο Μέγαρο Μουσικής και διακρίθηκαν σε πολλούς διαγωνισμούς πιάνου. Ξεκίνησαν από το musical Fame, εμφανίστηκαν σε μεγάλες σκηνές και κυκλοφόρησαν τα «Μες το φιλί μου», «Shake Shake» και «Rio». Γράφουν μουσική και στίχους, δημιουργώντας προσωπικό ήχο. Το 2025 συμμετείχαν στον εθνικό τελικό της Eurovision με το «Odyssey» και ευελπιστούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα ως πρώτο γυναικείο ντουέτο.

GARVIN

Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως μουσικός παραγωγός. Από την άλλη, ο συνθέτης και τραγουδιστής Garvin περιπλανιέται ήδη από τα εφηβικά του χρόνια από live σε live τόσο εντός συνόρων όσο και στην Ευρώπη, παίζοντας μουσική ως bandleader με τα δύο αγαπημένα του σχήματα. Ύστερα από την κυκλοφορία δύο albums, το «Midnight Stories» (2024) αποτελεί τον πρώτο προσωπικό δισκογραφικό σταθμό -και σίγουρα όχι τον τελευταίο-, όπου έχει και τον ρόλο του πολυοργανίστα. O Garvin επιλέγει να ελίσσεται ανάμεσα σε κιθαριστικά riffs και στη μελωδική πολυφωνία προκειμένου η μουσική του να καταλήξει στον indie rock προορισμό της.

ZAF

Ο ZAF είναι ένας πολυτάλαντος κι αυτοδίδακτος καλλιτέχνης της νεότερης γενιάς, που, αξιοποιώντας τη δύναμη των social media, κατάφερε να κάνει την απόλυτη δισκογραφική επιτυχία του 2023 και, μέσα σε ένα χρόνο, να συνεργαστεί επί σκηνής με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες και να συμπράξει με τον Chris Martin στη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ. Συστήθηκε στο ευρύ κοινό με το «Πες», ένα τραγούδι που «ανέβασε» στο TikTok το καλοκαίρι του 2023 και είχε τεράστια απήχηση. Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε νέα τραγούδια (υπογράφοντας ο ίδιος τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή) και συνεργάστηκε σε live εμφανίσεις με τις ΜΕΛΙSSES, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Ελένη Φουρέιρα.

TIANORA

Ελληνίδα crossover τραγουδίστρια, σοπράνο, συνθέτρια, music producer και πολυοργανίστρια, με φωνητική έκταση τεσσάρων οκτάβων. Ξεκίνησε τη μουσική της πορεία σε ηλικία 7 ετών, σπουδάζοντας όπερα, θεωρία και παραδοσιακή βυζαντινή μουσική σε εξειδικευμένο μουσικό σχολείο. Η ηχητική της ταυτότητα βασίζεται στο προσωπικό της ύφος, μια αιθέρια σύντηξη ambient ατμοσφαιρών, ιερών παραδόσεων και μυστικιστικής ενέργειας. Έχει δημιουργήσει το δικό της είδος μουσικής, το οποίο αποκαλεί Ethereal Fusion. Στις ζωντανές της εμφανίσεις, χρησιμοποιεί τη φωνή της για να συνδυάσει house μουσική με βυζαντινές φωνητικές τεχνικές και yodeling, δημιουργώντας μια υπνωτιστική εμπειρία που γεφυρώνει τις αρχέγονες ρίζες με τον σύγχρονο ρυθμό και την έκφραση.

Desi G

Γεννημένη στο Βανκούβερ, η Desi G έχει καταφέρει να κάνει σημαντικά βήματα στη μουσική βιομηχανία. Από μικρή ηλικία, έδειξε ένα εξαιρετικό ταλέντο στην ερμηνεία, γοητεύοντας το κοινό σε σχολικές παραστάσεις, με τον ξεχωριστό ρόλο της ως Dorothy στο «The Wizard of Oz». Το μουσικό ταξίδι της Desi G ξεκίνησε σε ηλικία μόλις έξι ετών και γρήγορα έγινε πολυοργανίστρια, παίζοντας πιάνο, ντραμς και κιθάρα.

Spheyiaa

Το μουσικό ταξίδι της Ελληνίδας τραγουδίστριας Spheyiaa ξεκίνησε το 2010, σε ηλικία μόλις έξι ετών, ως μέλος της Παιδικής Χορωδίας Rosarte. Κατά τη διάρκεια των 12 χρόνων συμμετοχής της στη χορωδία, εμφανίστηκε σε sold-out συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους, συμμετείχε σε ειδικό αφιέρωμα στη συλλογή παιδικών τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη και έλαβε μέρος στους World Choir Games 2018 στη Νότια Αφρική, όπου η χορωδία κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια. Παρότι είχε απομακρυνθεί προσωρινά από το τραγούδι, η σχέση της με τη μουσική δεν χάθηκε ποτέ και σήμερα, επιστρέφει στη σκηνή με ανανεωμένο σκοπό και καλλιτεχνική ωριμότητα, συνδυάζοντας συναίσθημα, εμπειρία και αυθεντικότητα σε κάθε νότα που ερμηνεύει.

Marseaux

Η Marseaux αποτελεί ένα αναμφισβήτητο pop φαινόμενο. Ανήκει στην οικογένεια της Minos EMI/Universal και τα τραγούδια της έχουν σκαρφαλώσει στην κορυφή του YouTube και ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια streams. Το τελευταίο της hit «Τρέλανε μας» έχει γίνει το απόλυτο viral ενώ το 2021 αποτέλεσε τη νεότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που μπήκε σε Billboard στην Time Square. Η Marseaux εντυπωσιάζει με την σκηνική της παρουσία και αποδεικνύει γιατί θεωρείται μια από τις πιο εκρηκτικές performers. Το τραγούδι της για την διεκδίκηση της εκπροσώπησης της χώρας μας το έχει επιμεληθεί ο hit-maker Solmeister που μαζί με την Marseaux αποτελούν το πιο αχτύπητο δίδυμο!

Evangelia

Η Evangelia είναι πολυπλατινένια Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή για τα δίγλωσσα φωνητικά της και το ξεχωριστό μείγμα ελληνικών παραδοσιακών οργάνων και σύγχρονης ποπ μουσικής. Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 100.000 κόσμου σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Φέτος, είναι η 2η φορά που λαμβάνει μέρος στην διεκδίκηση της εκπροσώπησης της χώρας μας στον διαγωνισμό της Eurovision με ένα τραγούδι που έχει δημιουργηθεί τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς παραγωγούς. Η Ευαγγελία βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία, ανήκοντας στη Golden Records και τη Minos EMI/Universal. Ενώ ήταν η πρώτη Ελληνίδα που επιλέχθηκε ως διεθνής πρέσβειρα του Spotify EQUAL.

Παναγιώτης Τσακαλάκος

Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος είναι Ελληνοαμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ και πέρασε τα εφηβικά του χρόνια στην Ελλάδα. Σπούδασε μουσική σύνθεση στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Απο το 2008 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Το 2011 νίκησε στο τηλεοπτικό talent show «Greek Idol 2», χάρη στην υποστήριξη του κόσμου. Η συμμετοχή στην Eurovision είναι για εκείνον ένα παιδικό όνειρο, το οποίο δεν σταμάτησε να κυνηγά. Φέτος δήλωσε συμμετοχή με το τραγούδι του «2nd Chance» . «Όλοι αξίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία», όπως λέει το τραγούδι, αρκεί να την κυνηγάμε με την πεποίθηση ότι «εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε την μοίρα μας».

STEFI

Η STEFI (Στεφανία Γατσάκου) είναι τραγουδίστρια με σπουδές στη Λαϊκή και Παραδοσιακή Μουσική και στο σύγχρονο τραγούδι. Από το 2012 έχει ενεργή παρουσία στη μουσική σκηνή, συμμετέχοντας σε σημαντικά μουσικά projects και μεγάλες συναυλίες. Έχει εμφανιστεί στο Καλλιμάρμαρο, στο αφιέρωμα για τον Βασίλη Καρρά, και στο Ηρώδειο στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως Your Face Sounds Familiar, The Final Four, The 2Night Show και The Voice. Έχει πραγματοποιήσει φωνητικά σε μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες («Κατάματα», «Κούνια»). Την περίοδο 2024–2025 υπήρξε συμπαρουσιάστρια της εκπομπής «Αστερόσκονη» (Action24), ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια ανήκει στην καλλιτεχνική ομάδα του Νίκου Οικονομόπουλου.

Leroybroughtflowers

Ο Leroybroughtflowers (Δημήτρης Δαράς) είναι ένας 24χρονος μουσικός καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη, με έδρα το Λονδίνο. Ο ήχος του συνδυάζει R&B με στοιχεία pop, hip hop και jazz. Η μουσική του έχει παρουσιαστεί στο BBC Introducing και έχει καλυφθεί από βρετανικά περιοδικά και blogs όπως τα NOTION Magazine και EARMILK. Παράλληλα, έχει κερδίσει την υποστήριξη των συντακτικών ομάδων του Spotify και του Apple Music, με τοποθετήσεις σε playlists ανερχόμενων καλλιτεχνών παγκοσμίως. Ως τραγουδιστής και τραγουδοποιός, δημιουργεί ατμοσφαιρικά ηχητικά τοπία που θολώνουν τα όρια των ειδών. Ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης, έχει ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια streams και έχει χτίσει ένα παγκόσμιο κοινό.

STYLIANOS

Πολυτάλαντος και καταξιωμένος καλλιτέχνης με καριέρα που εκτείνεται στον χώρο της υποκριτικής, του τραγουδιού, του χορού και της παραγωγής. Με έδρα το Λονδίνο, έχει συγκεντρώσει πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στις τέχνες, με συμμετοχές σε πλήθος σημαντικών έργων στον κινηματογράφο και στο θέατρο, επιδεικνύοντας τη δυναμική του εμβέλεια. Πέρα από τη δουλειά του ως τραγουδιστής, ηθοποιός και performer, ο STYLIANOS έχει στραφεί και στην παραγωγή καλλιτεχνικών δημιουργιών με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σόλο παράστασή του «Abandoned» που παρουσιάστηκε το 2021. Οι καλλιτεχνικές του αναζητήσεις εκτείνονται και στη μουσική, όπου γράφει στίχους και τραγούδια, με το «You & I» να είναι το δεύτερο του single, υπογραμμίζοντας την εξέλιξή του στην αφήγηση μέσω διάφορων δημιουργικών εκφράσεων.

Stella Kay

Η Stella Kay είναι Ελληνo-Σουηδή τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια με εκτενή εμπειρία σε μεγάλες ζωντανές παραγωγές. Έχει περιοδεύσει σε ολόκληρη τη Σουηδία συμμετέχοντας στη σκηνική παραγωγή «We Will Rock You», εμφανιζόμενη στις μεγαλύτερες αρένες της χώρας. Πρόσφατα συμμετείχε στην εθνική τηλεοπτική εκπομπή Körslaget, έναν διαγωνισμό χορωδιών σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Η Stella ξεχωρίζει για τη δυναμική φωνή της, την έντονη σκηνική παρουσία και την ικανότητά της να μεταδίδει βαθύ συναίσθημα. Το καλλιτεχνικό της έργο χαρακτηρίζεται από σύγχρονο, μοντέρνο pop ήχο στα αγγλικά, σχεδιασμένο για διεθνές κοινό.

RIKKI

Ο RIKKI είναι Έλληνας καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη. Έζησε και εργάστηκε για 10 χρόνια στο Λονδίνο, όπου σπούδασε χορό και musical theatre και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο των παραστατικών τεχνών. Το 2024 επέστρεψε στην Ελλάδα και συμμετείχε στον Εθνικό Τελικό της Eurovision, φτάνοντας ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους με την Klavdia. Έχει συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά, συμμετέχοντας στο άνοιγμα των συναυλιών του και στα φωνητικά, ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει στην παραγωγή «Tootsie: The Musical». Παράλληλα, είναι μέλος της Erection Music, μιας νέας δισκογραφικής/δημιουργικής ομάδας με έδρα την Αθήνα που εστιάζει στη δημιουργία σύγχρονων hit τραγουδιών.

THE Astrolabe

Δεν είναι απλώς ένα μουσικό project. Είναι ένας κόσμος που γεννήθηκε από τον Θάνο, στα τέλη του 2020. Σταδιακά μεγαλώνει και ενώνει επιθυμίες και όνειρα κι άλλων ανθρώπων: του Άντι, του Paul, του Mark, της Άννας Μαρίας, του Νικόλα και του Jason. Ονειρεύεται με μάτια ανοιχτά και γράφει μουσική με το κινητό παντού — στο μετρό, στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο. Μιλά για ευαλωτότητα, επιθυμία και σχέσεις, απέναντι στον φόβο του σήμερα. Τα πρώτα live δόθηκαν σε Λονδίνο και Αθήνα, ενώ το πρώτο άλμπουμ έρχεται αρχές του 2026.

BASILICA

Η Basilica (Βασιλική Μαρία Πολυταρίδη) είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και performer, με καλλιτεχνική πορεία ξεκινωντας από την εφηβεία της. Σπούδασε λυρικό τραγούδι, κλασική και σύγχρονη μουσική, πιάνο & ανωτέρα θεωρία μουσικής, χτίζοντας στιβαρή τεχνική βάση. Έχει εμφανιστεί σε μουσικές σκηνές, festivals και τηλεοπτικές παραγωγές, με έντονη σκηνική παρουσία και εμπειρία σε live shows. Συνεργάζεται με δημιουργούς και παραγωγούς, γράφει δικό της υλικό και αναπτύσσει το προσωπικό της καλλιτεχνικό project. Σήμερα παρουσιάζει την original δουλειά της, με σύγχρονο κινηματικό pop ήχο και συναισθηματικό storytelling, στοχεύοντας στο ευρύτερο εθνικό και διεθνές κοινό.

