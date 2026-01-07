MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 07.01.2026

Sicario – «Φωτιά»: No1 τραγούδι σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025

Sicario - «Φωτιά»: No1 τραγούδι σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025
Το «Φωτιά» κατέκτησε την κορυφή στο ελληνικό ετήσιο IFPI Digital Singles Chart
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Sicario με το «Φωτιά» κατέκτησε το no1 των ψηφιακών πωλήσεων το 2025, βάζοντας ακόμα μια σαρωτική επιτυχία στο ενεργητικό του.

Το «Φωτιά» κατέκτησε την κορυφή στο ελληνικό ετήσιο IFPI Digital Singles Chart, όπου η Panik Records ανακηρύχθηκε και συνολικά no1 δισκογραφική εταιρία, έχοντας γίνει διαμαντένιο με περισσότερα από 50 εκατομμύρια streaming points.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Η νέα σαρωτική επιτυχία του Sicario έρχεται λίγες ημέρες αφότου το «Φωτιά» αναδείχθηκε κορυφαίο τραγούδι για το 2025 στο ελληνικό Spotify, ενώ μέσα στη χρονιά ο Sicario κατέκτησε τη διαμαντένια διάκριση και για το album «Χώρα Του Ποτέ» μετρώντας πάνω από 470 εκατομμύρια streaming points.

Δείτε το video reel:

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες ταινίες όλων των εποχών

Δες κι αυτό…

2025 Sicario τραγούδια
07.01.2026
07.01.2026

